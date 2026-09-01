При атаке дрона под Белгородом пострадали три человека

Дрон ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгородской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в Белгородском округе, где вражеский беспилотник нанес удар по коммерческому объекту, сообщает Оперштаб в MAX.

«В Белгородском округе в селе Красный Октябрь FPV-дрон сдетонировал возле коммерческого объекта. Мужчина и женщина получили осколочные ранения ног, еще у одного пострадавшего – осколочное ранение спины», – говорится в заявлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в результате атак украинских дронов на Белгородскую область пострадали трое мирных жителей.

Днем ранее беспилотники ВСУ ранили еще двух мужчин и одну женщину.

Весной при детонации дрона в селе Красный Октябрь местный житель получил осколочное ранение голени.