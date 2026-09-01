Захарова заподозрила Германию в подготовке новой провокации

Захарова спросила Германию о подготовке новой провокации в Балтийском регионе

Tекст: Елизавета Шишкова

Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума задала вопрос о возможных планах властей Германии, передает РИА «Новости».

Она прокомментировала инициативу немецкого министерства внутренних дел по созданию совместной с прибалтийскими странами целевой группы по борьбе с дронами.

«Это что вообще такое?.. Они что, какую-то новую провокацию готовят? Это вопрос к Берлину. Вы готовите провокацию?» – заявила Захарова.

Дипломат напомнила, что на протяжении XX века Берлин не раз устраивал провокации, которые приводили к масштабным мировым потрясениям. По ее словам, если Германия действительно планирует подобные действия, властям страны следует осознавать степень своей ответственности. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии инициировали создание международной группы реагирования на Балтике.

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