  • Новость часаПутин: Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В истории с «прослушкой Залужного» есть несколько странностей
    Залужный расценил как шоу разговоры о новом контрнаступлении
    Эксперты объяснили желание США привлечь Норвегию к операции в Красном море
    Винер: Российские гимнастки на Олимпиаду без гимна и флага не поедут
    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе
    Участников беспорядков на рынке «Садовод» решили выдворить из страны
    Писателя Акунина внесли в реестр террористов и экстремистов
    ВСУ рассказали о действиях в условиях нехватки боеприпасов
    Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушки в своем кабинете
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    11 комментариев
    18 декабря 2023, 18:54

    Залужный заявил, что ситуацию на фронте для ВСУ нельзя назвать патовой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сложившуюся на фронте ситуацию для украинских военных нельзя назвать патовой, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

    «Нет», – ответил Залужный на вопрос о том, патовая ли сейчас ситуация на фронте, передает РИА «Новости».

    Также Залужный заявлял, что не станет раскрывать свои планы о наличии или отсутствии нового контрнаступления.

    18 декабря 2023, 01:43
    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ

    Экс-разведчик Риттер: Потери мобилизованных ВСУ достигают 90 процентов

    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ теряют до 90 % мобилизованных из-за некомпетентности Киева, а также НАТО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.

    Риттер сослался на данные комиссара Полтавы, согласно которым 80-90% мобилизованных не возвращаются с поля боя. Бывший разведчик обвинил НАТО в гибели огромного числа украинцев и призвал руководство вооруженных сил США уволить за некомпетентность, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    Коментарии (27)
    17 декабря 2023, 19:20
    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область

    Военный эксперт Леонков: Повторяя одни и те же атаки, ВСУ пытаются усыпить бдительность российской армии

    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если посмотреть на действия противника, станет понятно, что он из раза в раз повторяет одни и те же действия – налеты БПЛА или вылазки ДРГ. Они призваны усыпить бдительность российских военных. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что село Теребрено Белгородской области находится под обстрелом со стороны ВСУ.

    «У офиса Зеленского сейчас нет ничего, что можно было бы представить мировой общественности в качестве «перемоги». Именно поэтому ВСУ из раза в раз пытаются запускать десятки беспилотников по нашим территориям, отправляют ДРГ», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «И если первые вылазки и налеты приносили противнику некие успехи, то сейчас российское военное руководство сделало все выводы и укрепило оборону страны. Поэтому каждое такое нападение заведомо является провальным», – добавляет собеседник.

    По словам аналитика, ВСУ в некотором роде пытаются действовать в расчете на удачу. Если атака пройдет успешно, ее можно будет презентовать Западу, считает эксперт.

    «Также я допускаю, что противник из раза в раз повторяет одни и те же налеты в надежде на то, что они смогут усыпить нашу бдительность. Так, первые полеты БПЛА пугали россиян, сейчас же все относятся к ним относительно спокойно. Аналогично и с диверсантами», – рассуждает спикер.

    «Но как только мы потеряем бдительность, ВСУ могут придумать что-то новое – то, что еще не использовали. И на фоне этого нам просто нельзя расслабляться. Необходимо пристально следить за действиями противника и прикладывать все необходимые усилия для защиты страны», – заключил Леонков.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Теребрено Краснояружского района находится под обстрелом украинских военных.

    В своем Telegram-канале он написал, что на границе села «идет стрелковый бой с противником». Он подчеркнул, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле/

    Позднее Гладков написал, что по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. «Есть разрушения: поврежден один частный жилой дом и беседка. В светлое время суток подомовой обход будет продолжен. Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий», – указал он.

    Напомним, неделей ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области.

    Коментарии (19)
    18 декабря 2023, 08:59
    Польские СМИ сравнили армии России и Украины

    Mysl Polska: ВС России превосходят украинскую армию

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России превосходят украинскую армию и продолжают успешно развиваться, заявил обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

    По его словам, российская военная промышленность поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники, а мобилизованные резервисты прошли нужную подготовку, передает РИА «Новости».

    Говоря об Украине, он заявил, что Киев почти исчерпал свои мобилизационные ресурсы из-за больших потерь.

    Ранее немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Лангепланах заявил, что Киев планирует отправить войска на новое контрнаступление в следующем году.

    Коментарии (13)
    17 декабря 2023, 23:47
    Прослушивающие устройства нашли у Залужного и его сотрудников

    Украинские СМИ сообщили об обнаружении прослушивающих устройств у сотрудников Залужного

    Прослушивающие устройства нашли у Залужного и его сотрудников
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины подтвердила обнаружение прослушивающего устройства у главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, но украинские СМИ сообщили, что найдены «прослушки» и у его сотрудников.

    Источники «Украинской правды» сообщили, что устройства для прослушивания нашли и у сотрудников Залужного, передает РИА «Новости».

    Между тем, СБУ подтвердила обнаружение «прослушки» в одном из помещений, которое мог использовать главком ВСУ для работы, по данному факту заведено уголовное дело.

    Ранее сообщалось, что в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства, изготовленные из элементов неустановленного образца.

    Коментарии (14)
    18 декабря 2023, 09:09
    Глава МВФ сказала, сколько продержится Украина без помощи Запада

    Глава МВФ Георгиева сказала, сколько продержится Украина без помощи Запада

    Глава МВФ сказала, сколько продержится Украина без помощи Запада
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина продержится несколько месяцев без финансовой помощи Запада, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева изданию Financial Times.

    По ее словам, Киев выдержит лишь краткосрочный дефицит финансирования, передает РИА «Новости».

    Георгиева призвала страны Запада «срочно предоставить десятки миллиардов долларов» Киеву, чтобы избежать угрозы экономике страны. Она отметила, что иначе власти страны могут прибегнуть к «такой дестабилизирующей политике, как печатание денег».

    Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что МВФ выделил Киеву около 900 млн долларов.

    Коментарии (18)
    18 декабря 2023, 14:20
    Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушки в своем кабинете

    Главком ВСУ Валерий Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушивающего устройства в своем кабинете

    Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушки в своем кабинете
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что прослушивающее устройство нашли в кабинете, в котором он планировал начать работу в понедельник.

    «Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушивающее устройство)», – приводит слова Залужного РИА «Новости».

    Главком ВСУ подчеркнул, что речь идет о кабинете, в котором он уже давно не работал.

    Ранее сообщалось, что прослушивающие устройства «неустановленного образца» были обнаружены в кабинете Залужного. Кроме того, прослушка была установлена и в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева.

    Коментарии (7)
    18 декабря 2023, 12:44
    Эксперты объяснили прослушку Залужного

    Эксперты: Залужного прослушивали люди Зеленского для сбора компромата

    Эксперты объяснили прослушку Залужного
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Противостояние Зеленского и Залужного набирает обороты. Теперь Зеленский при помощи прослушки кабинета главкома попытался собрать компромат на оппонента. Но тот нанес превентивный удар по офису Зеленского. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказали политолог Лариса Шеслер и военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно об обнаружении «прослушки» в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного.

    «Судя по всему, «прослушку» в кабинете Залужного установили люди Зеленского. Последний стремится больше узнать о высказываниях генерала в свой адрес, а также в отношении западных кураторов. Любое неосторожное слово в адрес американцев или британцев может быть использовано для шантажа главкома ВСУ, который в таком случае рискует потерять поддержку из-за рубежа», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Сам факт обнаружения «прослушки» был слит в общественное пространство тоже неслучайно и силами команды Залужного. Это превентивный удар по офису Зеленского. В целом это яркая иллюстрация того, насколько остро идет «грызня» в политических и военных кругах Украины», – подчеркивает она.

    «Маляр же, делая удивленный вид и утверждая, что ничего нового при прослушке Залужного услышать не удалось бы, пытается «натянуть сову на глобус». Генерал владеет как государственными, так и личными тайнами, доступными единицам. И риск того, что он озвучит эти мысли вслух – немалый», – акцентирует эксперт.

    «Для страны, находящейся под иностранным влиянием, какой является Украина, факт прослушки высших военных и политических чинов – нормальное явление. Зарубежные покровители должны знать, что все местное руководство им лояльно», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Вместе с тем прослушку кабинета Залужного, скорее всего, организовали сотрудники СБУ. Местным элитам в целом свойственно следить друг за другом. А учитывая противостояние главкома и Зеленского, можно говорить о попытке последнего собрать компромат против оппонента, чтобы таким образом устранить его», – заключил Леонков.

    Ранее прослушивающие устройства обнаружили в кабинете главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Отмечается, что средства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.

    Позже СБУ подтвердила обнаружение «прослушки» в одном из помещений, которое мог использовать главком ВСУ для работы, по данному факту заведено уголовное дело. Кроме того, стало известно, что устройства нашли и у сотрудников генерала.

    Утечки секретной информации из военных штабов на Украине уже имели место, но ставить прослушивающие устройства в кабинет главкома ВСУ Валерия Залужного не имеет смысла, заявила экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, непонятно, кто и что хотел услышать у Залужного, потому что все осознают, что есть вероятность слежки, что всегда учитывается при общении голосом.

    Напомним, публичное обострение отношений между Владимиром Зеленским и Залужным началось в середине осени. Так, генерал опубликовал эссе в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский оспорил это мнение главкома, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Коментарии (3)
    18 декабря 2023, 05:11
    В США рассказали о возможной подготовке к ликвидации Зеленского

    Экс-разведчик Риттер: Западные спецслужбы могут ликвидировать Зеленского из-за его ненадобности

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны могут решить ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского из-за его ненадобности, и привести на его место другого, заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.

    Риттер отметил, что у украинского лидера начиналось все хорошо, но теперь «дела идут не очень». По его словам, Зеленского могут скоро убить. Он сравнил политический путь главы Украины с телесериалом, и предположил, что на его место Запад скоро приведет кого-то другого, п «Газета.Ru».

    Бывший разведчик считает, что ЦРУ, которые писали «сценарий» к карьере Зеленского, допустили очень много ошибок. По словам Риттера, во всех СМИ было разрекламировано контрнаступление ВСУ, таким образом, считает разведчик, России рассказали, куда и какими средствами планировали наступать ВСУ.

    Ранее в США сравнили Зеленского с американским аферистом Бернардом Мэдоффом.

    Коментарии (9)
    17 декабря 2023, 23:27
    Советник Зеленского сообщил о плане «Б» в случае отсутствия помощи от Запада

    Советник Зеленского сообщил о плане «Б» в случае отсутствия помощи от Запада в январе

    Tекст: Вера Басилая

    Если дополнительное финансирование от Евросоюза или США не поступит в первые дни января, придется обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

    Устенко выразил уверенность, что в итоге финансовая поддержка будет, но вопрос – когда, если ее не будет в первых числах января, то придется получить средства на внутреннем рынке, передает ТАСС.

    Как признал советник Зеленского, это может вызвать беспокойство, дополнительное напряжение и нервозность в министерстве финансов в министерстве финансов, но поможет удержать ситуацию в течение января.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украину без денег Запада ждет финансовая катастрофа.

    Коментарии (22)
    18 декабря 2023, 15:07
    Залужный обвинил Зеленского в усложнении мобилизации в ВСУ
    Залужный обвинил Зеленского в усложнении мобилизации в ВСУ
    @ president.gov.ua

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приказ об увольнении глав всех военных комиссариатов в украинских областях президента страны Владимира Зеленского усложнил мобилизацию в ВСУ, заявил главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный.

    Уволенные военкомы были профессионалами, они знали, как проводить мобилизацию, заявил Залужный, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    По его мнению, мобилизацию нужно не усиливать, а нужно «вернуть в те пределы», которые работали ранее. Главком пояснил, что у ВСУ есть задача по замене военнослужащих, которые долго находятся на передовой.

    В августе Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за эпизодов взяточничества, а на их места назначить военных с боевым опытом.

    Коментарии (5)
    18 декабря 2023, 09:45
    В ЕС придумали способ обойти вето Венгрии на помощь Украине

    FT: В ЕС могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о помощи Украине

    В ЕС придумали способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    @ Zhao Dingzhe/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Евросоюза могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине, сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатов ЕС.

    По их словам, в ЕС могут применить 7-ю статью договора о Европейском союзе 2007 года, позволяющую лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства, передает ТАСС. Процесс может быть заблокирован любым другим членом ЕС, но после недавних выборов в Польше в ЕС «не осталось гарантированного защитника» Венгрии.

    Между тем некоторые представители Евросоюза осторожно относятся к идее наложения ограничений на Будапешт и хотят показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС.

    Как пишет газета, если эта тактика не сработает, 26 стран объединения могут решить дать деньги Киеву без участия Венгрии, что займет больше времени и «станет лишь временным решением».

    «Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», – заключил один из собеседников издания.

    Напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

    Коментарии (16)
    18 декабря 2023, 15:21
    Залужный расценил как шоу разговоры о новом контрнаступлении
    Залужный расценил как шоу разговоры о новом контрнаступлении
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не стал говорить журналистам, есть ли у ВСУ планы нового контрнаступления.

    Комментируя материал немецкой газеты Die Welt, где сообщалось, что Киев планирует новое контрнаступление в 2024 году, Залужный заявил, что не может говорить о том, что он планирует, иначе это будет шоу, передает ТАСС.

    Напомним, в начале ноября Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик.

    Коментарии (9)
    18 декабря 2023, 06:05
    Сальдо: Разрушение Каховской ГЭС было заданием ВСУ

    Сальдо заявил, что ВСУ получили задание разрушить Каховскую ГЭС

    Сальдо: Разрушение Каховской ГЭС было заданием ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Перед украинскими войсками было поставлено конкретное задание: разрушить Каховскую ГЭС, ракетные удары наносились в одну точку на протяжении долгого времени, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо объяснил, что Каховская плотина во время проведения спецоперации подвергалась постоянным обстрелам, потому что по ее конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный, сухопутные. Кроме того, там были шлюзы, которые пропускали корабли в нижнюю часть Днепра, поэтому ВСУ поставили задачу ее разрушить, передает РИА «Новости».

    Губернатор назвал величайшим преступлением ВСУ разрушение плотины, которое привело к нарушению экологического равновесия. По его словам, ВСУ долгое время пытались плотину поразить ракетами, били ствольной артиллерией в одну точку до критического состояния, пока не прорвало.

    Он отметил, что восстановить плотину можно с помощью современных технологий и основываясь на сохранившихся в архивах проектных документах. Сальдо подчеркнул, что это займет меньше времени, чем ее строительство в 50-е годы прошлого столетия.

    В августе Сальдо говорил, что Каховскую ГЭС после разрушения дамбы не смогут восстановить в ближайшее время.

    Коментарии (5)
    18 декабря 2023, 13:42
    Эксперт раскритиковал планы Rolls-Royce построить мини-АЭС на Украине

    Эксперт Анпилогов: Британия хочет превратить Украину в ядерный полигон

    Эксперт раскритиковал планы Rolls-Royce построить мини-АЭС на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина превращается в ядерный полигон. Какие-то обязательства британской стороны будут зафиксированы расплывчато. Однако Rolls-Royce получит удобную площадку, на которой можно делать практически все что угодно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что украинская энергетическая компания ДТЭК обсуждает с фирмой Rolls-Royce вопрос строительства атомных мини-станций на Украине.

    «Rolls-Royce – достаточно технологичная компания, если речь идет о производстве, скажем, двигателей для современных пассажирских самолетов. Но сфера создания атомных малогабаритных установок небольшой мощности – совершенно другой уровень. Это крайне сложная сфера», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «В данном вопросе важны непрерывные компетенции, которые нарабатывались десятилетиями. Дело в том, что малые реакторы обладают огромным количеством проблемных мест, которые диктуются просто их особенностью. Обычно для них нужен уран большей степени обогащения, чтобы специальным образом регулировать нейтронный поток. До сих пор все попытки создания ядерных реакторов малой мощности для коммерческой эксплуатации приводили к компромиссным решениям», – детализировал эксперт.

    По его мнению, в условиях, которые мы наблюдаем на Украине, где есть масса других конкурентных источников генерации и себестоимость производства электроэнергии низкая, малый реактор будет попросту экономически невыгоден.

    «Rolls-Royce производит реакторы для атомных подводных лодок. В частности, для АПЛ типа «Астьют». Это реактор под давлением, выработка которого достаточна для подлодки. План встроить этот реактор в производящую систему электроэнергии Украины обойдется в пять, а то и десять раз больше, чем нынешние тарифы, которые используются в стране», – подчеркнул Анпилогов.

    Он указал два момента, которые стоит учитывать в реализации британской компанией мини-АЭС на Украине: «Первое – насколько Rolls-Royce сможет модернизировать свои транспортные реакторы, которые применяются на подводных лодках, для работы в коммерческой структуре. Второе – насколько этот коммерческий проект будет вообще возможным».

    «Фактически Украина превращается в испытательный полигон. Причем, насколько я понимаю, какие-то обязательства британской стороны будут зафиксированы очень слабо. Просто Rolls-Royce получит такую удобную площадку, на которой можно творить все что угодно», – резюмировал эксперт в сфере атомной энергетики.

    С этим мнением согласен и политолог Владимир Корнилов. «То есть глава ДТЭК Максим Тимченко приглашает обанкротившуюся британскую компанию провести тестирование безумного ядерного проекта на украинской территории!» – пишет он в своем Telegram-канале.

    Ранее стало известно, что украинская энергетическая компания ДТЭК договаривается с Rolls-Royce о строительстве на Украине мини-АЭС. Как сообщает The Daily Telegraph, компании изучают возможность «переоборудования до восьми существующих угольных электростанций». Отмечается, что две из них находятся на подконтрольных России территориях. Проект планируется реализовать в 2030-х годах.

    Как заявил изданию глава ДТЭК Максим Тимченко, Украина делает ставку на возобновляемые источники энергии вроде ветряных турбин. Однако, по его словам, большая часть электроэнергии должна поступать из менее «нестабильных источников, таких как ядерная энергетика».

    Примечательно, но в марте этого года Rolls-Royce сообщал, что их проект по разработке мини-атомных станций сталкивается с финансовыми трудностями. «Мы стоим на краю пропасти: к декабрю 2024 года деньги закончатся», – заявлял тогда директор по корпоративным связям Rolls-Royce SMR Аластер Эванс. Это поставит под угрозу планы правительства Великобритании по использованию SMR для повышения энергетической безопасности и достижения климатических целей. Тогда же The Daily Telegraph писала, что весь проект находится под угрозой.

    Коментарии (7)
    18 декабря 2023, 15:52
    ВСУ рассказали о действиях в условиях нехватки боеприпасов

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ сократили масштаб операций из-за нехватки боеприпасов по всей линии фронта, заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

    Он подчеркнул, что особенно не хватает боеприпасов 122 мм и 152 мм. Объемов, которые есть у Украины, недостаточно. По его словам, ВСУ по-новому планируют задачи, которые ставят перед собой, и уменьшают их, потому что должны их обеспечить, передает ТАСС.

    Тарнавский сообщил, что в некоторых районах ВСУ перешли к оборонительным действиям, а в некоторых продолжают попытки наступления.

    Ранее президент США заявил, что Вашингтон США продолжит поставлять оружие Украине, пока есть такая возможность, но без дополнительного финансирования средства стремительно заканчиваются.

    Коментарии (24)
    Главное
    ЦИК принял документы у Путина для выдвижения кандидатом в президенты
    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ
    Залужный обвинил Зеленского в усложнении мобилизации в ВСУ
    Канцлер ФРГ заболел коронавирусом
    Японский сталелитейный гигант поглотил американский
    Подростки задержаны за повреждение дверей родственников военкоров
    В Голливуде продали платье принцессы Дианы

    Банк России спасает экономику от перегрева

    Ключевая ставка снова повышена Центробанком. Теперь она составляет 16%, и экономисты гадают, остановится ли на этом регулятор или нет. Парадокс в том, что регулятор вынужден снова и снова повышать ставку, так как экономика России растет как на дрожжах, как будто никакие санкции и не вводились. Почему Набиуллина испугалась слишком бурного роста ВВП страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда США научатся уважать Россию

    На большой пресс-конференции Владимир Путин затронул один из ключевых вопросов внешней политики – взаимоотношения России с Соединенными Штатами. А точнее, их будущее. При каких условиях они могли бы восстановиться и когда США научатся уважать своих международных партнеров? Подробности

    Перейти в раздел

    Северный морской путь получит поддержку из космоса

    Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности

    Перейти в раздел

    Румыния заставила Украину сдаться

    Румыния одержала крупную победу в споре с Украиной, который длился целых двадцать лет. Фактически Бухарест принудил Киев к капитуляции в крайне важном вопросе, касающемся свободного доступа Украины к Черному морю. О чем идет речь, какой ширмой Румыния прикрывала свои финансовые интересы и при чем тут приманка в виде начала переговоров о принятии Украины в ЕС? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

    • Президенту США закрыли выход из НАТО

      Вместе с оборонным бюджетом США Конгресс утвердил запрет для президента выходить из НАТО или приостанавливать членство в нем (если, конечно, сам Конгресс не разрешит). Так Вашингтон готовится к возвращению Дональда Трампа, которого очень боится. Что это меняет?

    • Урсула подавила бунт против Зеленского

      Вопреки всем ожиданиям, страны ЕС все-таки проголосовали за то, чтобы начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Для того Урсуле фон дер Ляйен пришлось сломать через колено Австрию, Словакию и Венгрию, премьера которой Виктора Орбана отправили за кофе, чтобы он не помешал большому делу. Что вообще происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............