Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.0 комментариев
«Руспродсоюз» назвал сроки снижения цен на яйца
«Руспродсоюз»: Снижение цен на яйца в России ожидается после Нового года
Снижение цен на яйца в России ожидается после Нового года, в том числе из-за открытия импорта, заявил зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
По его словам, после Нового года цены на яйца снизятся из-за договоренностей с торговыми сетями и открытием импорта.
По данным ассоциации, средняя розничная цена десятка яиц в России с 11 по 17 декабря составила 121,8 рубля, передает ТАСС.
«На сегодня сетевые биржевые торги показывают гораздо более высокие цены из-за дефицита объемов яйца, чем летом, когда сети вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, что отчасти привело к текущей ситуации», – добавил Леонов.
Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в кулуарах съезда «Единой России» сообщил, что стоимость яиц может начать снижаться после Нового года.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения. «Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства», – добавил глава государства, комментируя ситуацию с ценами на яйца.