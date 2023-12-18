«Руспродсоюз» назвал сроки снижения цен на яйца

«Руспродсоюз»: Снижение цен на яйца в России ожидается после Нового года

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, после Нового года цены на яйца снизятся из-за договоренностей с торговыми сетями и открытием импорта.

По данным ассоциации, средняя розничная цена десятка яиц в России с 11 по 17 декабря составила 121,8 рубля, передает ТАСС.

«На сегодня сетевые биржевые торги показывают гораздо более высокие цены из-за дефицита объемов яйца, чем летом, когда сети вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, что отчасти привело к текущей ситуации», – добавил Леонов.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в кулуарах съезда «Единой России» сообщил, что стоимость яиц может начать снижаться после Нового года.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения. «Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства», – добавил глава государства, комментируя ситуацию с ценами на яйца.