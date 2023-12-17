Минсельхоз назвал возможный срок снижения цен на яйца

Глава Минсельхоза Патрушев: Цены на яйца начнут снижаться после Нового года

Tекст: Валентина Григоренко

Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Как указал Патрушев, яйца достаточно сезонный продукт, и зимой всегда цена на яйцо увеличивается. По его словам, в настоящее время присутствует не очень для всех комфортная тенденция, передает ТАСС.

Он уточнил, что цены продолжают понемногу расти, но, тем не менее, дальше должен сказаться и фактор сезонности. Патрушев выразил надежду, что после Нового года цены начнут снижаться.

Кроме того, глава Минсельхоза отметил, что в ближайшее время в Россию будет доставлена партия яиц из Азербайджана, а также через 2-3 недели уже пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать цены.

Ранее Патрушев сообщил, что процесс снятия импортной пошлины с ввозимых яиц практически завершен, что может повлиять на цену продукта.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения. «Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства», – добавил глава государства, комментируя ситуацию с ценами на яйца.