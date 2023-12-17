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Минсельхоз назвал возможный срок снижения цен на яйца
Глава Минсельхоза Патрушев: Цены на яйца начнут снижаться после Нового года
Стоимость яиц может начать снижаться после Нового года, считает глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в кулуарах съезда «Единой России».
Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Как указал Патрушев, яйца достаточно сезонный продукт, и зимой всегда цена на яйцо увеличивается. По его словам, в настоящее время присутствует не очень для всех комфортная тенденция, передает ТАСС.
Он уточнил, что цены продолжают понемногу расти, но, тем не менее, дальше должен сказаться и фактор сезонности. Патрушев выразил надежду, что после Нового года цены начнут снижаться.
Кроме того, глава Минсельхоза отметил, что в ближайшее время в Россию будет доставлена партия яиц из Азербайджана, а также через 2-3 недели уже пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать цены.
Ранее Патрушев сообщил, что процесс снятия импортной пошлины с ввозимых яиц практически завершен, что может повлиять на цену продукта.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения. «Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства», – добавил глава государства, комментируя ситуацию с ценами на яйца.