Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
Минсельхоз рассказал о мерах по стабилизации цен на яйца
Патрушев: Снятие импортной пошлины с яиц практически завершено, это может повлиять на цены
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что процесс снятия импортной пошлины с ввозимых яиц практически завершен, что может повлиять на цену продукта.
По его словам, Минсельхоз практически завершил снятие импортной пошлины с импортного яйца, которое позволит насытить российский рынок и дать тот объем, который может повлиять на цену, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения. «Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства», – добавил Путин, комментируя ситуацию с ценами на яйца.