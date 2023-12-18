Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.8 комментариев
Лидер турок-киприотов призвал Путина пересмотреть отношение к Северному Кипру
Лидер турок-киприотов призвал Путина рассмотреть вопрос об отношениях с Северным Кипром
Лидер турок-киприотов Эрсин Татар обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой лично рассмотреть вопрос о прямых отношениях между Россией и самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК).
Татар заявил, что турки-киприоты хотят развития отношений с Россией и выразил признательность всем россиянам, передает ТАСС.
Он попросил президента России Владимира Путина и российский народ пересмотреть политику по отношению к Кипру на фоне конфликта на Украине, и происходящими в мире глобальными переменами.
Турецкая Респуублика Северного Кипра, ТРСК – частично признанное государство, занимающее северную треть острова Кипр в границах республики Кипр. В настоящее время признана только Турцией и зависит от ее экономической, политической и военной поддержки.