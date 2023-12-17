Буданов признал «нулевой КПД» от принудительно мобилизованных в ВСУ

Буданов заявил, что эффективность от принудительно мобилизованных в ВСУ нулевая

Tекст: Вера Басилая

По его словам, многие болеют за Украину, но «все бегут», потому что у них нет ощущения, что вранг захватил страну и ее надо защищать. Буданов также заявил, что при нынешних размерах украинской армии, а именно более 1 млн человек, ее потребности в живой силе можно покрыть лишь за счет мобилизации, рекрутинг не покроет потребности, передает ТАСС.

Он также отметил, что без нового мотивирующего стимула от призывников на линии боевого соприкосновения будет нулевая польза. Буданов признался, что раньше в ВСУ не шли из-за плохого матобеспечения, но даже теперь, когда ситуация улучшилась, финансовая составляющая, не способствует пополнению рядов украинской армии.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что военные украинской армии демотивированы, поскольку у них нет желания воевать,и попадают на фронт «под дулом автомата».

Напомним, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что мобилизация на Украине будет сложной, а ее пропаганда будет изменена. Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.