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    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Масонское чаепитие в Бостоне

    Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    42 комментария
    17 декабря 2023, 11:07

    Сальдо заявил о нежелании украинских военных воевать

    Сальдо: Украинских военных загоняют на фронт под дулом автомата

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военные украинской армии демотивированы, поскольку у них нет желания воевать,и попадают на фронт «под дулом автомата», заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как указал Сальдо, за последнее время увеличивается количество украинских военных, которых «под дулом автомата загоняют в армию». По его словам, Киев проводит «так называемую «могилизацию», а не мобилизацию», а военные не умеют воевать, они не хотят воевать, и не обучены, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что такое бесчеловечное отношение к украинским гражданам «напоминает нацизм, который Гитлером был навязан в Германии». Сальдо отметил, что будущее украинской армии на фронте «бесперспективно».

    «Сейчас у них как таковое осознание, что это победа во имя Украины, как они говорят, своей земли, она отсутствует», – уточнил он. По его мнению, люди демотивированы, их «загоняют силком».

    Сальдо рассказал, как граждан Украины «ловят на дискотеках», студентов забирают с пар, а в «Киеве, который живет почти обычной жизнью, в спортзалах людей забирают». Кроме того, он подчеркнул, что сегодня уже и священникам вручают повестки – только «из-за того, что когда-то священник не покрестил чьего-то родственника».

    По его словам, сейчас в рядах украинской армии «мотивация практически отсутствует», а присутствует только «принуждение под страхом смерти». «Поэтому все больше и больше людей открывают глаза, несмотря на давление пропагандистское, которое подавило другие все альтернативные мнения», – заявил губернатор. Сальдо отметил, что на Украине «есть только одно мнение – Зеленского, и через его уста ему же вложенное натовским руководством».

    Ранее сообщалось, что украинские правоохранители и сотрудники военкоматов вручают повестки персоналу и гостям в крупных ресторанах Киева.

    Напомним, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что мобилизация на Украине будет сложной, а ее пропаганда будет изменена. Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.

    16 декабря 2023, 20:26
    Американский полковник рассказал о новом изобретении армии России

    Американский полковник Кансиан рассказал о новом изобретении армии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России в несколько раз превосходят ВСУ по количеству дронов, к тому же они придумали использовать защитные экраны для укрепления собственных позиций, заявил полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан.

    Российская армия использует защитные экраны, затрудняющие нанесение ударов по дронам и препятствующие обнаружению российских позиций, и их применение буквально стало кошмаром для ВСУ, сказал Кансиан в интервью Business Insider, передает РИА «Новости».

    Такое изобретение ВС России является разумной адаптацией к условиям на фронте, отметил полковник.

    Ранее командир ВСУ признал превосходство России по числу FPV-дронов.

    Коментарии (13)
    16 декабря 2023, 12:56
    На границе Курского региона шестеро украинских пограничников сдались в плен

    Глава Курской области заявил о сдаче в плен шесте украинских пограничников

    На границе Курского региона шестеро украинских пограничников сдались в плен
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Шестеро украинских пограничников сдались в плен на границе Курского региона, сообщил глава области Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он указал, что шесть человек сдались в плен.

    Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных.

    Как до этого сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

    Коментарии (25)
    16 декабря 2023, 16:02
    Солдаты ВСУ рассказали о жестоких боях на левом берегу Днепра
    Солдаты ВСУ рассказали о жестоких боях на левом берегу Днепра

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ВСУ рассказали о «жестоких и тщетных» боях на левом берегу Днепра, которые не соответствуют оптимистичному описанию ситуации со стороны Киева, пишет газета New York Times.

    По данным издания, которое ссылается на рассказы солдат ВСУ, наступление Украины было «жестокое и тщетное», передает РИА «Новости».

    Также украинские военные рассказали о больших потерях на левом берегу Днепра и пожаловались на слишком оптимистичное описание ситуации со стороны властей.

    По словам одного из солдат, закрепится на левом берегу Днепра практически невозможно. Он назвал это не битвой, а «самоубийственным заданием». Украинский морпех рассказал, что подразделение на левом берегу Днепра подверглось интенсивному обстрелу. Половина его отряда погибла.

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    16 декабря 2023, 14:55
    Bild: Киев поменял военную стратегию

    Bild: Киевское командование отложило контрнаступление и поменяло военную стратегию

    Bild: Киев поменял военную стратегию
    @ Ann-Marie Utz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский генштаб решил поменять военную стратегию, временно отложив попытки контрнаступления, пишет германская газета Bild.

    По информации источников, новой целью ВСУ станет нанесение урона живой силе ВС России, при этом высшим приоритетом украинских военных является не оборона линии фронта, а ликвидация большого числа российских военных, передает ТАСС.

    Целью украинского командования газета называет достижение наиболее положительного соотношения потерь.

    Также один из источников газеты в ВСУ подтвердил, что «в данный момент давления и необходимости форсировать нет, целью является просто нанесение максимальных потерь врагу».

    Как отметил бывший военный советник одной из западных стран, происходит контролируемое отступление с боем.

    Он указал, что при отступлении ВСУ минируют поля в надежде, что «российское наступление захлебнется».

    Bild добавляет, что среди украинских военных изменение стратегии генштабом якобы вызвало облегчение.

    Ранее немецкие эксперты предположили, что Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в 2024 году, отправной точкой может стать район Херсона.

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    16 декабря 2023, 17:15
    Взорвавший гранаты в Закарпатье депутат пришел в сознание и начал давать показания

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, который в пятницу взорвал три гранаты в ходе заседания, пришел в сознание в больнице.

    Палату депутата охраняют сотрудники полиции. Сейчас Батрина допрашивают следователи, передает ТАСС.

    По данным издания «Страна», «Батрин взорвал две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1».

    В зале заседания в момент инцидента находились 26 человек, из которых 23 депутата, включая Батрина, два сотрудника полиции. В результате 26 человек получилиранения, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

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    16 декабря 2023, 21:43
    Киев и Бухарест решили 20-летний спор вокруг канала «Дунай – Черное море»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил об урегулировании спора с Румынией относительно обустройства глубоководного судового хода «Дунай – Черное море».

    По словам Стрельца, спор был разрешен в ходе девятого совещания сторон Конвенции Эспо, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что Киев «проделал домашнюю работу и преодолел долгий путь по приведению проекта в соответствие с требованиями конвенции, поскольку Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права».

    История спора Украины и Румынии по каналу «Дунай – Черное море» тянется с 2004 года, когда президент Украины Леонид Кучма открыл движение по первой части канала в дельте Дуная. Киев призывали остановить строительство до выяснения возможного влияния канала на природу.

    В 2005 году работы по углублению канала были приостановлены, экспертиза комиссии украинского министерства охраны окружающей среды установила, что канал не представляет угрозу для природы, однако спор продолжился. Украина также выдвигала встречные требования к Румынии по Конвенции Эспо в отношении реализации Бухарестом своих проектов в дельте Дуная.

    Коментарии (3)
    16 декабря 2023, 20:32
    Военкомат Львова начал «мягкую мобилизацию»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Львовский военкомат начал проведение так называемой «мягкой мобилизации», сообщают украинские СМИ.

    Сообщается, что в рамках «мягкой мобилизации» сотрудники центров комплектования на улицах уговаривают прохожих записываться на службу по контракту, рассказывая о ее преимуществах, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе Львовского территориального центра комплектования сообщили, что сотрудниками военкомата и представителями десантно-штурмовых войск проводится «ряд агитационных мероприятий по информированию граждан о возможности прохождения военной службы по контракту и её преимуществам».

    Ранее военкоматы и СБУ устроили рейды в крупных ресторанах Киева.

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    16 декабря 2023, 14:24
    FP: Визит Зеленского в США ухудшил ситуацию для Киева
    FP: Визит Зеленского в США ухудшил ситуацию для Киева
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение президента Украины Владимира Зеленского о поездке в США было ошибкой, оно поставило Украину на грань, пишет Foreign Policy.

    Внимание республиканцев сосредоточено на кризисе на границе, они не хотят продолжать оказывать финансовую помощь Киеву, а «приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию», говорится в публикации Foreign Policy, передает РИА «Новости».

    Авторы статьи отмечают, что высокопоставленные украинские чиновники неоднократно получали указания от администрации американского лидера Джо Байдена не контактировать с республиканцами в конгрессе во избежание политического давления в будущем. Белый дом также заблокировал попытки лидеров конгресса установить регулярные контакты с Киевом, пишет издание.

    Ранее в США сравнили Зеленского с американским аферистом Бернардом Мэдоффом.

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    17 декабря 2023, 00:18
    В Марьинке найдено посмертное послание погибшего российского солдата

    При зачистке Марьинки обнаружено посмертное послание погибшего российского солдата

    Tекст: Вера Басилая

    Российскими военными в городе Марьинка в ДНР найдено послание российского солдата, погибшего при штурме населенного пункта, оно было оставлено на кирпиче в разрушенном доме.

    Сообщение на стене  в Марьинке написал Романом Рудаковым из Батайска. «Кто меня найдет, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате», – цитирует послание бойца RT.

    Рядом с сообщением было обнаружено девять тел. Предположительно, российские штурмовики попали в засаду, и оборонялись до последнего патрона.

    Отмечается, что кирпич с посланием был вынут из стены. Командир полка приказал изготовить памятный знак, который будет хранится в штабе рядом со знаменем части.

    Ранее 1 декабря военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой.

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    17 декабря 2023, 07:12
    ПВО сбила 33 дрона ВСУ над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

    ПВО сбила 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

    Tекст: Вера Басилая

    Системами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей, сообщили в Министерстве обороны России.

    Киевский режим пытался совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

    Ранее российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму.

    Коментарии (3)
    16 декабря 2023, 15:23
    Российская авиация сбила украинский Ми-8
    Российская авиация сбила украинский Ми-8
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиацией Воздушно-космических сил России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Орехова Запорожской области, сообщило Минобороны.

    За прошедшие сутки на Купянском направлении Западная группировка отразила пять атак украинских штурмовиков 14-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад в районах Ольшан, Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре бронемашины, три пикапа и гаубицу Д-30.

    На Краснолиманском направлении группировкой «Центр» отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения в районе Кузьмино ЛНР и поражена живая сила и техника ВСУ под Григоровкой ДНР. Потери противника составили до 100 военнослужащих, пять бронемашин и орудие Д-20.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила четыре атаки украинских штурмовиков 81-й аэромобильной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад рядом с Белогоровкой ЛНР и Победой ДНР. Кроме того, в районах Красного, Клещеевки, Кирово и Курдюмовки ДНР нанесено поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.

    Потери украинской армии на этом направлении составили до 290 военнослужащих, танк, две машины пехоты и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «МСТА-Б», орудие Д-30 и две установки «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении более 90 военнослужащих, три бронемашины и орудие Д-20.

    На Запорожском направлении ВС России отразили две атаки 118-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Работино Запорожской области.

    Кроме того, поражена живая силе 33-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Каменского Запорожской области. Украинские потери составили до 50 военнослужащих, три бронемашины, гаубица «МСТА-Б» и орудие Д-30.

    На Херсонском направлении Российская армия нанесла удары по подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Тягинки и Белозерки Херсонской области. В результате ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и семь автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили гаубицу «МСТА-Б», два орудия Д-20, установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены украинская живая сила и военная техника в 125 районах.

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    17 декабря 2023, 06:00
    Первый ночной FPV-дрон «Гастелло» применили в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Первую ночную версию российского ударного FPV-дрона «Гастелло» успешно протестировали в зоне спецоперации, сообщил представитель разработчика.

    Ночной дрон «Гастелло» создан исходя из пожеланий, высказанных российскими операторами FPV-дронов, он оборудован высокочувствительной ночной камерой, способен летать на расстояние до 7 км без ретранслятора и нести боевую нагрузку массой до 3 кг, передает РИА «Новости».

    По словам представителя разработчика, новая разработка позволит бойцам эффективно работать по целям в темное время суток, когда не получается применить обычные дроны.

    FPV-дрон «Гастелло» начали производить в России в августе 2023 года. Коптер назван в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло.

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    17 декабря 2023, 02:16
    Депутат Рады раскрыла подробности нового закона о мобилизации на Украине

    Депутат Рады Безуглая: Женщины на Украине встанут на воинский учет наравне с мужчинами

    Tекст: Вера Басилая

    В новом законопроекте о мобилизации на Украине отсрочки лишатся сотрудники полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы, женщины встанут на воинский учет наравне с мужчинами, заявила замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат Марьяна Безуглая.

    Безуглая заявила, что призывной возраст снизят до 25 лет, женщины встанут на учет вместе с мужчинами. Также, по ее словам, к мобилизации и выдаче повесток привлекут нацполицию, местным органам власти расширят полномочия по вылавливанию уклонистов, а уволиться можно будет после 36 месяцев службы во время военного положения, передает RT.

    Ранее Львовский военкомат начал проведение так называемой «мягкой мобилизации», прохожих на улице уговаривают записываться на службу по контракту.

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал американским сенаторам о планах по усилению войск на передовой за счет новобранцев старше 40 лет.

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    16 декабря 2023, 16:42
    Минобороны показало уничтожение позиции ВСУ в районе Спорного

    Tекст: Кристина Цыцура

    Артиллеристы группировки войск «Юг» в районе поселка Спорное уничтожили позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

    Процесс попал на видео, которое публикует Telegram-канал Минобороны России.

    Ранее сообщалось, что ВС России ликвидировали пункт управления БПЛА в Херсонской области.

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    16 декабря 2023, 15:07
    Российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму
    Российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система ПВО России отразила попытку украинской армии нанести массированный удар беспилотниками по объектам на территории Крыма, сообщило Минобороны.

    «Средствами ПВО и РЭБ отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотиками по объектам на территории Крымского полуострова. Все летательные аппараты уничтожены», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

    Всего за сутки российская ПВО сбила 49 украинских БПЛА, в том числе около Верхнекаменки ЛНР, Токмака Запорожской области, Новой Каховки, села Каиры и Алешек Херсонской области, а также десять снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

    С начала СВО ВС России уничтожили 550 самолетов, 259 вертолетов, 9745 беспилотников, 442 ЗРК, 14096 танков и других бронемашин, 1188 РСЗО, 7353 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 359 единиц спецтехники.

    Накануне ПВО сбила над Крымом 26 украинских беспилотников.

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