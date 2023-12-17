Сальдо: Украинских военных загоняют на фронт под дулом автомата

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Сальдо, за последнее время увеличивается количество украинских военных, которых «под дулом автомата загоняют в армию». По его словам, Киев проводит «так называемую «могилизацию», а не мобилизацию», а военные не умеют воевать, они не хотят воевать, и не обучены, передает РИА «Новости».

Он добавил, что такое бесчеловечное отношение к украинским гражданам «напоминает нацизм, который Гитлером был навязан в Германии». Сальдо отметил, что будущее украинской армии на фронте «бесперспективно».

«Сейчас у них как таковое осознание, что это победа во имя Украины, как они говорят, своей земли, она отсутствует», – уточнил он. По его мнению, люди демотивированы, их «загоняют силком».

Сальдо рассказал, как граждан Украины «ловят на дискотеках», студентов забирают с пар, а в «Киеве, который живет почти обычной жизнью, в спортзалах людей забирают». Кроме того, он подчеркнул, что сегодня уже и священникам вручают повестки – только «из-за того, что когда-то священник не покрестил чьего-то родственника».

По его словам, сейчас в рядах украинской армии «мотивация практически отсутствует», а присутствует только «принуждение под страхом смерти». «Поэтому все больше и больше людей открывают глаза, несмотря на давление пропагандистское, которое подавило другие все альтернативные мнения», – заявил губернатор. Сальдо отметил, что на Украине «есть только одно мнение – Зеленского, и через его уста ему же вложенное натовским руководством».

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители и сотрудники военкоматов вручают повестки персоналу и гостям в крупных ресторанах Киева.

Напомним, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что мобилизация на Украине будет сложной, а ее пропаганда будет изменена. Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.