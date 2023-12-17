Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.3 комментария
Сальдо заявил о нежелании украинских военных воевать
Сальдо: Украинских военных загоняют на фронт под дулом автомата
Военные украинской армии демотивированы, поскольку у них нет желания воевать,и попадают на фронт «под дулом автомата», заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Как указал Сальдо, за последнее время увеличивается количество украинских военных, которых «под дулом автомата загоняют в армию». По его словам, Киев проводит «так называемую «могилизацию», а не мобилизацию», а военные не умеют воевать, они не хотят воевать, и не обучены, передает РИА «Новости».
Он добавил, что такое бесчеловечное отношение к украинским гражданам «напоминает нацизм, который Гитлером был навязан в Германии». Сальдо отметил, что будущее украинской армии на фронте «бесперспективно».
«Сейчас у них как таковое осознание, что это победа во имя Украины, как они говорят, своей земли, она отсутствует», – уточнил он. По его мнению, люди демотивированы, их «загоняют силком».
Сальдо рассказал, как граждан Украины «ловят на дискотеках», студентов забирают с пар, а в «Киеве, который живет почти обычной жизнью, в спортзалах людей забирают». Кроме того, он подчеркнул, что сегодня уже и священникам вручают повестки – только «из-за того, что когда-то священник не покрестил чьего-то родственника».
По его словам, сейчас в рядах украинской армии «мотивация практически отсутствует», а присутствует только «принуждение под страхом смерти». «Поэтому все больше и больше людей открывают глаза, несмотря на давление пропагандистское, которое подавило другие все альтернативные мнения», – заявил губернатор. Сальдо отметил, что на Украине «есть только одно мнение – Зеленского, и через его уста ему же вложенное натовским руководством».
Ранее сообщалось, что украинские правоохранители и сотрудники военкоматов вручают повестки персоналу и гостям в крупных ресторанах Киева.
Напомним, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что мобилизация на Украине будет сложной, а ее пропаганда будет изменена. Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.