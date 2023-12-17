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Немецкая таможня решила конфисковывать рождественские подарки из России
Таможня Германии будет конфисковывать рождественские подарки из России
Немецкая таможня предупредила, что может конфисковать рождественские подарки, которые пересылаются из России, сообщила пресс-служба ведомства.
По сообщению пресс-службы, ввоз некоторых товаров из России запрещен, под запрет попадают целлюлоза и бумага, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и косметика, которые входят в состав подарочных посылок, передает РИА «Новости».
При этом в таможне отметили, что исключений нет, поэтому подсанкционные товары могут быть конфискованы.
Ранее российское посольство рекомендовало не ездить в Германию на машинах с российскими номерами, автомобили на таможне изымали, прикрывались восьмым пакетом санкций против России.