Немецкая таможня решила конфисковывать рождественские подарки из России

Таможня Германии будет конфисковывать рождественские подарки из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, ввоз некоторых товаров из России запрещен, под запрет попадают целлюлоза и бумага, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и косметика, которые входят в состав подарочных посылок, передает РИА «Новости».

При этом в таможне отметили, что исключений нет, поэтому подсанкционные товары могут быть конфискованы.

Ранее российское посольство рекомендовало не ездить в Германию на машинах с российскими номерами, автомобили на таможне изымали, прикрывались восьмым пакетом санкций против России.