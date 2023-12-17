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    Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    42 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    28 комментариев
    17 декабря 2023, 00:37

    Сотрудник МИД Франции погиб в Газе после удара Израиля

    МИД Франции сообщил о гибели своего сотрудника в секторе Газа после удара Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВС Израиля по сектору Газа был убит сотрудник МИД Франции, сообщило Министерство иностранных дел Франции.

    Уточняется, что дипломат погиб в доме в Рафахе, где находились еще двое других коллег из генконсульства Франции с семьями. По информации МИД Франции, в результате этой атаки погибли около десяти человек, передает ТАСС.

    Французский МИД потребовал от израильских властей разъяснить обстоятельства этого удара в кратчайшие сроки.

    Ранее военные ЦАХАЛ приняли за боевиков и застрелили израильских заложников в секторе Газа, которые вышли из укрытия с белым флагом.

    16 декабря 2023, 10:46
    Россия в 2022 году нарастила внешний долг лишь перед одной страной
    Россия в 2022 году нарастила внешний долг лишь перед одной страной
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    По итогам 2022 года у России вырос долг только перед Индией, заявил Всемирный банк.

    За год долг перед этой страной вырос до 777 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Перед другими странами долг продолжил сокращаться. В списке значатся Южная Корея, перед которой долг сократился до 209,8 млн долларов, а также Франция, перед ней долг уменьшился до 177,8 млн долларов.

    Отмечается, что около 21% российского внешнего долга принадлежит держателям облигаций. Общий внешний долг России в 2022 году составил 376,1 млрд долларов, уменьшившись на 20%.

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    16 декабря 2023, 10:49
    Слепаков за новогоднее выступление решил просить 50 тыс. евро с русского зрителя

    RT: Слепаков за новогоднее выступление просит 50 тыс. евро с русского зрителя

    Слепаков за новогоднее выступление решил просить 50 тыс. евро с русского зрителя
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Переехавший в Израиль комик и музыкант Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) просит за 40-минутный новогодний концерт 50 тыс. евро с русского зрителя.

    Живущий в Тель-Авиве комик запланировал на март концерты в США и Канаде, он планиурет выступать в местных клубах, цены на билеты – от 74 евро до 189 евро, а в данный момент комик собирается заработать на новогодних праздниках, передает RT.

    Так, согласно райдеру артиста, заказчику нужно оплатить перелет трех человек: Семена – бизнес-классом и двоих человек из его команды, которые согласны добираться экономом.

    Далее артиста необходимо встретить и перевозить на удлиненных версиях авто Mercedes, Audi или BMW, причем водитель комика обязан все время молчать. Более того, а пределами СНГ предпочтительно чтобы он был не русскоговорящим.

    В райдере указано, что гонорар артист его представители принимают на валютный и на российский счета.

    Ранее популярный комик продал недвижимость в России.

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    16 декабря 2023, 03:58
    Мэттью Перри утонул в джакузи из-за кетамина

    Мэттью Перри утонул в джакузи в результате сильного воздействия кетамина

    Мэттью Перри утонул в джакузи из-за кетамина
    @ Katie Godowski/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сильное воздействие кетамина привело к тому, что известный по сериалу «Друзья» актер Мэттью Перри утонул в джакузи, говорится в отчете о вскрытии, сделанном управлением судебно-медицинской комиссии Лос-Анджелеса.

    Перри проходил терапию от депрессии и тревоги. В рамках терапии кетамин вводился в кровоток. В отчете сказано, что в крови обнаружен «высокий уровень кетамина». Сообщается о «чрезмерном перевозбуждении сердечно-сосудистой системы» и «угнетении дыхания», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    «Причиной смерти 54-летнего актера Мэттью Лэнгфорда Перри стало сильное воздействие кетамина», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Также указывается на «ишемическую болезнь сердца и воздействие бупренорфина». Указано, что Перри умер в результате несчастного случая.

    Напомним, Мэттью Перри умер в октябре в американском штате Калифорния. Сообщалось, что на месте смерти актера не были обнаружены наркотики (Перри страдал от наркотической зависимости, когда снимался в «Друзьях»).

    Коментарии (18)
    16 декабря 2023, 18:56
    После стычки с полицейскими в Москве задержаны более 80 мигрантов
    После стычки с полицейскими в Москве задержаны более 80 мигрантов
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичные полицейские задержали 82 иностранцев, напавших на служебный автомобиль, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

    В отношении задержанных составлены административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение миграционного законодательства», передает «Интерфакс».

    По данным полиции, в пятницу в столичном районе Капотня 21-летний иностранец попытался скрыться от проверяющего документы сотрудника МВД, сбил его и протащил на капоте несколько метров, после чего нанес ему несколько ударов.

    Предположительно, у правонарушителя произошел приступ эпилепсии, страж порядка оказал ему доврачебную помощь и вызвал скорую. Как сообщили в столичном главке МВД, в момент оказания помощи задержанному к полицейским подошли более 80 «агрессивно настроенных граждан, которые попытались оттеснить их от задержанного, порезав колеса служебного автомобиля».

    Ранее сообщалось об аресте водителя, сбившего полицейского на рынке «Садовод» в Москве.

    Коментарии (80)
    16 декабря 2023, 12:56
    На границе Курского региона шестеро украинских пограничников сдались в плен

    Глава Курской области заявил о сдаче в плен шесте украинских пограничников

    На границе Курского региона шестеро украинских пограничников сдались в плен
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Шестеро украинских пограничников сдались в плен на границе Курского региона, сообщил глава области Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он указал, что шесть человек сдались в плен.

    Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных.

    Как до этого сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

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    16 декабря 2023, 09:55
    Западные СМИ заговорили о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе

    Financial Times сообщило о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе в вопросе оказания помощи Киеву

    Западные СМИ заговорили о «промахе» лидеров ЕС на саммите в Брюсселе
    @ Alexander Limbach/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители стран-участниц Евросоюза допустили «промах», когда так и не нашли способ согласовать выделение финансовой помощи Киеву во время саммита в Брюсселе, сообщает британское издание Financial Times.

    В материале указано, что президент Украины Владимир Зеленский не терял надежды, что два крупнейших его союзника одобрят выделение пакетов финансовой помощи Киеву, однако в ходе саммита предметом дискуссии стало членство Украины в ЕС, передает RT.

    По данным издания, тот факт, что саммит в Брюсселе прошел без обсуждения соглашения о финансировании Киева в течение четырех лет, но с переговорами о вступлении Украины в объединение.

    Financial Times отмечает, что таким образом лидеры стран-участниц ЕС «вышли на сцену» для какого-либо громкого заявления, но промахнулись.

    напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

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    16 декабря 2023, 20:26
    Американский полковник рассказал о новом изобретении армии России

    Американский полковник Кансиан рассказал о новом изобретении армии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России в несколько раз превосходят ВСУ по количеству дронов, к тому же они придумали использовать защитные экраны для укрепления собственных позиций, заявил полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан.

    Российская армия использует защитные экраны, затрудняющие нанесение ударов по дронам и препятствующие обнаружению российских позиций, и их применение буквально стало кошмаром для ВСУ, сказал Кансиан в интервью Business Insider, передает РИА «Новости».

    Такое изобретение ВС России является разумной адаптацией к условиям на фронте, отметил полковник.

    Ранее командир ВСУ признал превосходство России по числу FPV-дронов.

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    16 декабря 2023, 16:02
    Солдаты ВСУ рассказали о жестоких боях на левом берегу Днепра
    Солдаты ВСУ рассказали о жестоких боях на левом берегу Днепра

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ВСУ рассказали о «жестоких и тщетных» боях на левом берегу Днепра, которые не соответствуют оптимистичному описанию ситуации со стороны Киева, пишет газета New York Times.

    По данным издания, которое ссылается на рассказы солдат ВСУ, наступление Украины было «жестокое и тщетное», передает РИА «Новости».

    Также украинские военные рассказали о больших потерях на левом берегу Днепра и пожаловались на слишком оптимистичное описание ситуации со стороны властей.

    По словам одного из солдат, закрепится на левом берегу Днепра практически невозможно. Он назвал это не битвой, а «самоубийственным заданием». Украинский морпех рассказал, что подразделение на левом берегу Днепра подверглось интенсивному обстрелу. Половина его отряда погибла.

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    16 декабря 2023, 15:14
    Читатели Die Welt раскритиковали слова Бербок о российском флоте

    Читатели Die Welt раскритиковали слова главы МИД Германии Бербок о российском флоте

    Читатели Die Welt раскритиковали слова Бербок о российском флоте
    @ M. Popow/Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нужно продолжать помогать Украине для воздействия на российский флот на Черном море.

    По мнению аудитории, «Бербок живет в другом мире», передает РИА «Новости».

    Один из комментаторов отметил, что она «сильно переоценивает себя и позорит Германию».

    Другой добавил, что «Анналена еще раз убедительно доказывает, что понятия не имеет о происходящем в мире, а просто повторяет сказки Зеленского».

    Кроме того, пользователи заметили что «ей пора заняться дипломатией на Украине, а не пустыми заявлениями» и посетовали, что «мечтать не вредно».

    Коментарии (15)
    16 декабря 2023, 16:12
    Убитые ЦАХАЛ в Газе заложники несли над собой белый флаг

    The Times of Israel: Убитые ЦАХАЛ в Газе заложники несли над собой белый флаг

    Убитые ЦАХАЛ в Газе заложники несли над собой белый флаг
    @ ATEF SAFADI/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заложники, по ошибке убитые военнослужащими израильской армии, несли с собой самодельный белый флаг и были полураздеты, свидетельствуют результаты проверки, пишет The Times of Israel.

    Установлено, что один из израильских солдат заметил трех человек, выходящих из здания на расстоянии десятков метров, все они были полураздеты и несли с собой клочок белой ткани, привязанный к палке, сообщил один из старших офицеров Южного командования Армии обороны Израиля, пишет The Times of Israel, передает ТАСС.

    Заметивший людей военный расценил происходящее как подготовленную ХАМАС ловушку и открыл по ним огонь. В результате два заложника погибли, третий получил ранения и спрятался в здании.

    В этот момент в ситуацию вмешался командир батальона, который находился в одном здании с открывшим огонь бойцом, он дал команду прекратить стрельбу. Затем неподалеку раздались призывы о помощи на иврите, после чего раненый заложник вышел из здания, но был расстрелян другим израильским солдатом, пишет издание.

    Внешний вид третьего убитого вызвал сомнения у командира батальона. В итоге выяснилось, что это израильский заложник. Тела убитых перевезли в Израиль для опознания, которое подтвердило, что все трое являются израильтянами, захваченными ХАМАС.

    По словам собеседника издания, оба стрелявших военных действовали в нарушение протоколов. В ЦАХАЛ заявили, что относятся к случившемуся с пониманием, поскольку в районе инцидента в последнее время не встречались мирные жители.

    Ранее сообщалось, что бойцы ЦАХАЛ убили израильских заложников в секторе Газа.

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    16 декабря 2023, 15:41
    Кристина Орбакайте решила уехать в США после корпоративов

    Mash: Орбакайте решила вернуться в США после новогодних корпоративов

    Кристина Орбакайте решила уехать в США после корпоративов
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Эстрадная певица Кристина Орбакайте снова уедет в США после своего недавнего возвращения в Россию, она позднее уедет после проведения новогодних корпоративов, пишут СМИ.

    Отмечается, что отъезд дочери Аллы Пугачевой в Америку планируется как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск, после чего артистка вновь вернется в Россию, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Напомним, мать Орбакайте – певицу Аллу Пугачеву – в ноябре около часа допрашивали на пограничном пункте в Псковской области, у нее выясняли цель приезда. По данным одного из столичных продюсеров, певица могла приехать в Россию для продажи имущества.

    Коментарии (40)
    16 декабря 2023, 07:28
    В небо на учениях впервые поднялись семь «Русланов»

    В ходе учений в небо впервые подняли семь самолетов Ан-124-100 «Руслан»

    В небо на учениях впервые поднялись семь «Русланов»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Прошли летно-тактические учения с экипажами воздушных судов Ан-124-100, в ходе которых впервые одновременно в воздух поднялись семь «Русланов», сообщило Минобороны России.

    Учения проводились для проверки подготовки молодых экипажей в одновременной переброске личного состава со штатным вооружением и военной техникой, сообщает ведомство в соцсети «ВКонтакте».

    Экипажи осуществили взлет, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях и посадку на сокращенных временных интервалах. Самолеты летели на высоте более 4 тыс. м, преодолев расстояние более чем в 1 тыс. км при средней скорости 500 км/ч.

    Руководили процессом командующий Военно-транспортной авиацией ВКС генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов и командование ВТА.

    На опубликованных Минобороны кадрах видно, что в воздух одновременно поднялись семь воздушных судов. В Минобороны отметили, что такое количество Ан-124-100 одновременно в воздухе было впервые, передает РИА «Новости».

    В октябре сообщалось, что на перспективные модели тяжелых транспортных самолетов и модернизированные Ан-124-100 могут установить российский двигатель большой тяги ПД-35. В 2020 году министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что модернизация и ремонт тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 приобретает особую важность.

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    16 декабря 2023, 01:53
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве и Киевской области

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, в столице Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Мэр города Виталий Кличко сообщил, что «взрывы слышны в Подольском районе», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «рои дронов атакуют столицу Украины», над городом «проносятся» «Герани».

    СМИ сообщали о взрывах в Киевской области.

    Воздушная тревога также была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, в контролируемых украинскими силами районах Херсонской области, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на пятницу взрывы произошли в Хмельницкой области Украины и в Харькове.

    Коментарии (8)
    16 декабря 2023, 14:55
    Bild: Киев поменял военную стратегию

    Bild: Киевское командование отложило контрнаступление и поменяло военную стратегию

    Bild: Киев поменял военную стратегию
    @ Ann-Marie Utz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский генштаб решил поменять военную стратегию, временно отложив попытки контрнаступления, пишет германская газета Bild.

    По информации источников, новой целью ВСУ станет нанесение урона живой силе ВС России, при этом высшим приоритетом украинских военных является не оборона линии фронта, а ликвидация большого числа российских военных, передает ТАСС.

    Целью украинского командования газета называет достижение наиболее положительного соотношения потерь.

    Также один из источников газеты в ВСУ подтвердил, что «в данный момент давления и необходимости форсировать нет, целью является просто нанесение максимальных потерь врагу».

    Как отметил бывший военный советник одной из западных стран, происходит контролируемое отступление с боем.

    Он указал, что при отступлении ВСУ минируют поля в надежде, что «российское наступление захлебнется».

    Bild добавляет, что среди украинских военных изменение стратегии генштабом якобы вызвало облегчение.

    Ранее немецкие эксперты предположили, что Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в 2024 году, отправной точкой может стать район Херсона.

    Коментарии (21)
    16 декабря 2023, 12:48
    На иностранца завели дело за избиение полицейского на рынке «Садовод» в Москве

    На иностранца завели уголовное дело за избиение полицейского на рынке «Садовод» в Москве

    На иностранца завели дело за избиение полицейского на рынке «Садовод» в Москве

    Tекст: Кристина Цыцура

    Два уголовных дела завели на иностранца, которого обвинили в избиении полицейского на рынке «Садовод» в столице, еще 80 мигрантов задержаны, сообщили в столичном Следственном комитете.

    Под уголовное дело попал уроженец Таджикистана, применивший физическую силу в отношении сотрудника полиции, передает РИА «Новости».

    Для проверки соблюдения миграционного закона в следственные органы доставлены более 80 человек.

    Коментарии (36)
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      9 комментариев
    • Александр Чаусов Александр Чаусов
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      Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».

      13 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Дайте женщине возможность выбрать жизнь

      Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

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