Сотрудник МИД Франции погиб в Газе после удара Израиля

МИД Франции сообщил о гибели своего сотрудника в секторе Газа после удара Израиля

Tекст: Вера Басилая

Уточняется, что дипломат погиб в доме в Рафахе, где находились еще двое других коллег из генконсульства Франции с семьями. По информации МИД Франции, в результате этой атаки погибли около десяти человек, передает ТАСС.

Французский МИД потребовал от израильских властей разъяснить обстоятельства этого удара в кратчайшие сроки.

Ранее военные ЦАХАЛ приняли за боевиков и застрелили израильских заложников в секторе Газа, которые вышли из укрытия с белым флагом.