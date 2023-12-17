Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Сотрудник МИД Франции погиб в Газе после удара Израиля
МИД Франции сообщил о гибели своего сотрудника в секторе Газа после удара Израиля
В результате удара ВС Израиля по сектору Газа был убит сотрудник МИД Франции, сообщило Министерство иностранных дел Франции.
Уточняется, что дипломат погиб в доме в Рафахе, где находились еще двое других коллег из генконсульства Франции с семьями. По информации МИД Франции, в результате этой атаки погибли около десяти человек, передает ТАСС.
Французский МИД потребовал от израильских властей разъяснить обстоятельства этого удара в кратчайшие сроки.
Ранее военные ЦАХАЛ приняли за боевиков и застрелили израильских заложников в секторе Газа, которые вышли из укрытия с белым флагом.