Взорвавшего гранаты в сельсовете Закарпатья депутата обвинили в теракте

СБУ обвинила в теракте депутата Батрина, который взорвал гранаты в сельсовете Закарпатья

Tекст: Вера Басилая

В сообщении СБУ говорится, что следователи квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье как террористический акт, приведший к тяжким последствиям», передает канал «360».

Между тем, один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете, скончался, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, который в пятницу взорвал три гранаты в ходе заседания, пришел в сознание в больнице.

В результате подрыва гранат 26 человек получили ранения, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.