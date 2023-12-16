Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Взорвавшего гранаты в сельсовете Закарпатья депутата обвинили в теракте
СБУ обвинила в теракте депутата Батрина, который взорвал гранаты в сельсовете Закарпатья
Служба безопасности Украины предъявила обвинения в теракте депутату от партии «Слуга народа» Сергею Батрину, взорвавшему гранаты в сельсовете Закарпатской области, сообщили украинские СМИ.
В сообщении СБУ говорится, что следователи квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье как террористический акт, приведший к тяжким последствиям», передает канал «360».
Между тем, один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете, скончался, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, который в пятницу взорвал три гранаты в ходе заседания, пришел в сознание в больнице.
В результате подрыва гранат 26 человек получили ранения, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.