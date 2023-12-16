Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
Кличко проигнорировал мероприятие с участием Зеленского
Киевский градоначальник Виталий Кличко не пришел на мероприятие, в котором участвовал президент Украины Владимир Зеленский, пишут украинские СМИ.
Сообщается, что вместо Кличко Киев представлял глава городской военной администрации Сергей Попко, в ходе диалога с которым Зеленский заявил, что «нужно сделать все, чтобы в столице был мэр», передает РИА «Новости».
Ранее Кличко обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм. Газета ВЗГЛЯД писала о развернувшейся против Зеленского политической борьбе.