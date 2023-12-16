FP: Визит Зеленского в США ухудшил ситуацию для Киева

Tекст: Валерия Городецкая

Внимание республиканцев сосредоточено на кризисе на границе, они не хотят продолжать оказывать финансовую помощь Киеву, а «приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию», говорится в публикации Foreign Policy, передает РИА «Новости».

Авторы статьи отмечают, что высокопоставленные украинские чиновники неоднократно получали указания от администрации американского лидера Джо Байдена не контактировать с республиканцами в конгрессе во избежание политического давления в будущем. Белый дом также заблокировал попытки лидеров конгресса установить регулярные контакты с Киевом, пишет издание.

Ранее в США сравнили Зеленского с американским аферистом Бернардом Мэдоффом.