Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.5 комментариев
FP: Визит Зеленского в США ухудшил ситуацию для Киева
Решение президента Украины Владимира Зеленского о поездке в США было ошибкой, оно поставило Украину на грань, пишет Foreign Policy.
Внимание республиканцев сосредоточено на кризисе на границе, они не хотят продолжать оказывать финансовую помощь Киеву, а «приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию», говорится в публикации Foreign Policy, передает РИА «Новости».
Авторы статьи отмечают, что высокопоставленные украинские чиновники неоднократно получали указания от администрации американского лидера Джо Байдена не контактировать с республиканцами в конгрессе во избежание политического давления в будущем. Белый дом также заблокировал попытки лидеров конгресса установить регулярные контакты с Киевом, пишет издание.
Ранее в США сравнили Зеленского с американским аферистом Бернардом Мэдоффом.