Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».3 комментария
Володин назвал ответственную за рост цен на яйца фракцию
Володин возложил на КПРФ ответственность за ситуацию с ценами на яйца
Депутат от КПРФ возглавляет комитет по аграрным вопросам, поэтому эта фракция является ответственной за цены на яйца, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Володин также отметил, что за цены, потребительский рынок и стоимость потребительской корзины будут отвечать три профильных комитета – «комитет, который ведет вопросы торговли…, комитет по вопросам экономической политики … и комитет, который отвечает за производство», передает радио Sputnik.
«У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть. Поэтому, если кому-то что-то жмет, решение будем принимать», – сказал он.
Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев перечислил принятые меры для стабилизации цен на яйца.