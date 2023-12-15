Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».2 комментария
Песков заявил об отсутствии в Кремле желания отслеживать судьбу Навального
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет права, желания и возможностей отслеживать судьбу Алексея Навального
Кремль не отслеживает местонахождение и судьбу осужденного блогера Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«У нас нет ни возможности, ни прав, ни желания отслеживать судьбы заключенных, которые отбывают сроки по решению суда», – приводит ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Агентство напоминает, что Навальный был дважды условно осужден, затем объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу «Ив Роше».
17 января 2021 года его задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.
Ранее Песков назвал недопустимым любое вмешательство извне, в том числе со стороны США, в ситуацию с осужденным в России блогером Алексеем Навальным.