В Кремле назвали недопустимым вмешательство США в ситуацию вокруг Навального

Tекст: Елизавета Шишкова

Так представитель Кремля прокомментировал слова главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что Вашингтон доводил до сведения Москвы озабоченность судьбой Навального, передает ТАСС.

Песков уточнил, что ему неизвестно об этом заявлении, оно, вероятно, было передано по линии МИД.

Между тем, пояснил Песков, речь идет об одном из заключенных, который был осужден и отбывает положенный срок. Поэтому вмешательство в это дело извне недопустимо.

При этом Кремль не отслеживает судьбу Навального и не знает о его местонахождении.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Навальный якобы больше не числится в колонии строгого режима, где отбывает срок, передавал «Коммерсант». Позже эту информацию опровергли.