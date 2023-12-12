Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.0 комментариев
В Кремле назвали недопустимым вмешательство США в ситуацию вокруг Навального
Любое вмешательство извне, в том числе со стороны США, в ситуацию с осужденным в России блогером Алексеем Навальным (внесен в список террористов и экстремистов) недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал слова главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что Вашингтон доводил до сведения Москвы озабоченность судьбой Навального, передает ТАСС.
Песков уточнил, что ему неизвестно об этом заявлении, оно, вероятно, было передано по линии МИД.
Между тем, пояснил Песков, речь идет об одном из заключенных, который был осужден и отбывает положенный срок. Поэтому вмешательство в это дело извне недопустимо.
При этом Кремль не отслеживает судьбу Навального и не знает о его местонахождении.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Навальный якобы больше не числится в колонии строгого режима, где отбывает срок, передавал «Коммерсант». Позже эту информацию опровергли.