Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».2 комментария
Носитель «Калибров» «Наро-Фоминск» пообещали передать флоту до конца года
Носитель «Калибров», малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 строительства входящего в корпорацию «Ак Барс» Зеленодольского завода планируется к передаче Военно-морскому флоту (ВМФ) до завершения года, сообщил близкий к ВМФ источник.
Как сообщил источник ТАСС, МРК «Наро-Фоминск» планируется передать флоту до завершения 2023 года, сейчас корабль находится на сдаточной базе на Балтике, где и будет служить.
В конце ноября в ЗВО сообщили, что «Наро-Фоминск» начал проходить испытания в морских полигонах Балтийского флота.
Напомним, 10 декабря носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» новейший малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в Балтийском море.