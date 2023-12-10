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МРК «Наро-Фоминск» выполнил стрельбы в Балтийском море
Балтфлот: Носитель «Калибров» МРК «Наро-Фоминск» выполнил стрельбы в Балтийском море
Новейший малый ракетный корабль «Наро-Фоминск», носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в Балтийском море, сообщила пресс-служба Балтийского флота.
Там сообщили, что построенный для Балтийского флота носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», новейший малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» в ходе завершения этапа госиспытаний провел успешные артиллерийские стрельбы по морской цели из 100-мм артиллерийской установки в морском полигоне флота, передает РИА «Новости». В качестве мишени использовался малый корабельный щит.
В пресс-службе добавили, что после завершения испытаний и ревизии корабля на нем будет поднят военно-морской флаг, в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова корабль войдет в состав Балтийского флота.
Напомним, в конце ноября в ЗВО сообщили, что малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» начал проходить испытания новейший в морских полигонах Балтийского флота начал.