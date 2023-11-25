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Носитель «Калибров» МРК «Наро-Фоминск» приступил к испытаниям на полигонах
В морских полигонах Балтийского флота начал проходить испытания новейший малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск», сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
«Наро-Фоминск» относится к проекту 21631 «Буян-М», он несет на борту крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», сообщили в ЗВО, передает ТАСС.
Корабль приступил к испытаниям, об этом доложено главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову.
Представители сдаточной команды судостроительного завода АО «Зеленодольский завод имени Горького» вместе с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания МРК, они проверяют работу агрегатов, систем и узлов, вооружения и навигацию.
После завершения испытаний пройдет ревизия корабля, будет проведено контрольное вскрытие механизмов и приборов, члены госкомиссии оценят их общее состояние. Экипажу передадут комплекты запасных частей, инструменты, принадлежности и материалы.
После приемки на корабле поднимут флаг ВМФ и «Наро-Фоминск» войдет в состав Балтийского флота. Это должно произойти до конца 2023 года.
Напомним, заводские испытания «Наро-Фоминск» прошли в августе 2023 года.