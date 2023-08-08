По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.3 комментария
Носитель «Калибров» МРК «Наро-Фоминск» отправлен на испытания
Носитель «Калибров» МРК «Наро-Фоминск» отправили на испытания в Кронштадте
Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 – носитель крылатых ракет «Калибр» – пройдет испытания в Кронштадте, сообщили в АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького».
Корабелы предприятия, входящего в концерн «Ак Барс», отправили корабль в Кронштадт на внешнюю испытательную базу, где ему «предстоит пройти все этапы заводских ходовых и госиспытаний», передает ТАСС. В пресс-службе напомнили, что МРК «Наро-Фоминск» был заложен на стапеле предприятия в феврале 2018 года.
Напомним, в декабре 2022 года в Минобороны сообщили, что новейший малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 – носитель крылатых ракет «Калибр» – спущен на воду на АО «Зеленодольский завод им. Горького».