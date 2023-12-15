Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».2 комментария
Всемирный банк решил дополнительно предоставить Украине 1,34 млрд долларов в кредит
Всемирный банк объявил о предоставлении Украине дополнительной финансовой поддержки в размере 1,34 млрд долларов
Пакет включает в себя кредит в размере 1,086 млрд долларов под гарантии правительства Японии в рамках целевого фонда Advancing Needed Credit Enhancement for Ukraine (ADVANCE Ukraine), а также несколько грантов.
В частности, в пакет входят грант в размере 190 млн долларов от Целевого фонда помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF), грант в размере 20 млн долларов от правительства Швейцарии и грант в размере 50 млн долларов от правительства США, сообщает ТАСС.
Отмечается, что деньги пойдут на обеспечение выплат пенсий, заработных плат учителям и работникам экстренных служб, оказание материальной поддержки внутренне перемещенным лицам. Средства предоставляются в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине» (PEACE).
По данным ТАСС, ВБ выделил уже «более $39 млрд на экстренную финансовую поддержку Украины». В эту сумму входят «обязательства и обещания» таких стран-доноров, как Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Республика Корея, США, Финляндия, Швейцария, Швеция и Япония.
Ранее премьер Бельгии Александер Де Кроо заявил, что на согласование программы долгосрочной финансовой помощи ЕС Украине в размере 50 млрд евро уйдет несколько недель.