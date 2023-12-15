Всемирный банк решил дополнительно предоставить Украине 1,34 млрд долларов в кредит

Всемирный банк объявил о предоставлении Украине дополнительной финансовой поддержки в размере 1,34 млрд долларов

Tекст: Денис Тельманов

В частности, в пакет входят грант в размере 190 млн долларов от Целевого фонда помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF), грант в размере 20 млн долларов от правительства Швейцарии и грант в размере 50 млн долларов от правительства США, сообщает ТАСС.



Отмечается, что деньги пойдут на обеспечение выплат пенсий, заработных плат учителям и работникам экстренных служб, оказание материальной поддержки внутренне перемещенным лицам. Средства предоставляются в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине» (PEACE).

По данным ТАСС, ВБ выделил уже «более $39 млрд на экстренную финансовую поддержку Украины». В эту сумму входят «обязательства и обещания» таких стран-доноров, как Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Республика Корея, США, Финляндия, Швейцария, Швеция и Япония.

Ранее премьер Бельгии Александер Де Кроо заявил, что на согласование программы долгосрочной финансовой помощи ЕС Украине в размере 50 млрд евро уйдет несколько недель.