Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».0 комментариев
Премьер Бельгии заявил, что на согласование помощи Киеву потребуются недели
Премьер Бельгии Де Кроо: Для согласования долгосрочной финансовой помощи Киеву потребуются недели
На согласование программы долгосрочной финансовой помощи ЕС Украине в размере 50 млрд евро уйдет несколько недель, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.
По его словам, сначала необходимо решить несколько вопросов, предварительно удастся этот сделать в начале бельгийского председательства в Совете ЕС (с 1 января по 30 июня 2024 года), передает ТАСС.
Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан сказал, сколько раз сможет остановить прием Украины в ЕС.