Орбан сказал, сколько раз сможет остановить прием Украины в ЕС

Премьер Венгрии Орбан: Правительство страны может остановить прием Украины в ЕС еще 75 раз

Tекст: Александра Юдина

По его словам, решающим аргументом стало то, что Венгрия при этих действиях ничего не потеряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, передает РИА «Новости».

«Если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против», – подчеркнул Орбан.

Также премьер добавил, что процесс этот – «долгий-предолгий», может насчитывать примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить процесс.

Кроме того, венгерский премьер заверил, что республика не намерена допустить долговременное финансирование Украины из бюджета ЕС, передает ТАСС.

«Деньги венгров Украине отданы не будут», – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро, даже несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС.

