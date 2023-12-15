Аббас поручил восстановить контакты с ХАМАС

Президент Палестины и лидер ФАТХ Аббас поручил восстановить прерванные контакты с ХАМАС

Tекст: Антон Антонов

Как заявил аль-Ахмед, ООП «уловила сигналы ХАМАС о готовности к диалогу», после чего Аббас попросил его «связаться с ХАМАС». Встреча сторон может состояться в Каире, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabiya.

Аль-Ахмед сказал, что ООП не выдвигает «условий для контактов с ХАМАС», в Палестине готовы «цепляться за любой проблеск надежды для объединения палестинских рядов». По его словам, ХАМАС согласилось с ранее оспариваемым решением о создании двух государств, основанным на границах 1967 года. Однако, как заявил аль-Ахмед, «соглашения в Осло закончились, и это сделал сам Израиль».

В свою очередь, известный палестинский политик, лидер партии Национальное палестинское движение «Аль-Мубадара» Мустафа аль-Баргути заявил, что ФАТХ не соглашается на формирование правительства национального единства с включением в него всех палестинских сил без согласия его конкурента – движения ХАМАС – на три условия. Речь идет об «установлении международного контроля», переходе ХАМАС к мирным средствам сопротивления и подтверждении обязательств, данных Израилю Организацией освобождения Палестины.

Контакты между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, между движениями ФАТХ и ХАМАС были прерваны после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году.

Напомним, Аббас заявил, что власти Палестины готовы провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, в том числе в Иерусалиме.