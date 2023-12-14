ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 265 военных

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Курдюмовки, Марьинки, Красного и Андреевки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника на этом направлении составили до 265 военнослужащих и две бронемашины.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходных артустановки «Акация», три гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поблизости от Новомихайловки ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери противника составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными.

На Купянском направлении действиями подразделений Западной группировки, огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ около Синьковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, танк и две бронемашины.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили атаку штурмовой группы 44-го стрелкового батальона ВСУ возле Ямполовки ДНР. Потери противника составили порядка 180 военнослужащих и французская самоходная артиллерийская установка Caezar, перечислили в Минобороны.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе Работино Запорожской области. Потери противника на этом направлении составили до 45 военнослужащих.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии потери противника составили до 40 военнослужащих, сообщил Конашенков.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ около Дарьевки Херсонской области и Вольнянска Запорожской области, поражена живая сила и техника ВСУ в 128 районах.

Средствами ПВО за сутки перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS. Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотников у Белогоровки, Кременной Луганской народной республики (ДНР), Горловки, Марьинки ДНР, Новой Каховки и Таврийска Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.