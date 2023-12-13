Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделения Южной группировки на Донецком направлении отразили четыре атаки украинских штурмовиков 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад у Клещеевки и Шумы в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Поражена живая сила и техника у Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Кирово и Марьинки в ДНР. Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 250 человек, два танка, американская БМП Bradley, три боевые бронированные машины, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Акация», орудие Д-20 и гаубица Д-30.

Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны у Новомихайловки, Новодонецкого и Старомайорского в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла до 130 человек, две САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении Западная группировка за сутки отразила восемь атак украинских штурмовиков 14-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки, Ягодного в Харьковской области и у озера Лиман.

Поражены скопления живой силы и техники 115-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад украинской армии к северо-западу от озера Лиман и к северу от Синьковки. На этом направлении ВСУ потеряли до 55 человек, танк, американский БТР М113 и две бронемашины.

Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР. Украинская сторона на этом направлении потеряла до 100 человек, танк и два автомобиля.

На Запорожском направлении отражена атака украинских штурмовиков 117-й механизированной бригады ВСУ к северу от Новопрокоповки (Запорожская область). Поражены живая сила и техника 128-й горно-штурмовой, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ у Пятихаток, Работино и Нестерянки (Запорожская область). За сутки украинская сторона потеряла там до 50 человек.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три САУ «Гвоздика» и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.