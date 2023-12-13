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    Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Дело пенсионеров» как символ идиотизма немецкой власти

    В деле Движения рейхсбюргеров с первых минут буквально всё было каким-то воплощением фальши. По всем каналам, во всех газетах. Куда делась презумпция невиновности и та самая защита персональных данных? А не волнует. Родина в опасности.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

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    13 декабря 2023, 13:11

    Лавров: Ситуация в секторе Газа ужасная

    Лавров заявил, что Россия не можем признать приемлемыми методы Израиля в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия не может признать приемлемыми методы Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку от них больше всего страдает мирное население, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Мы не можем признать приемлемыми методы, которые стали использоваться против ХАМАС, от которых на самом деле больше всего страдали мирные граждане», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    Министр отметил, что в секторе Газа погибло уже больше 18 тыс. мирных граждан, две трети из которых – женщины и дети.

    «Мы в режиме реального времени видим, что является результатом такой линии. По сути дела, сравниваются с землей кварталы... Ситуация ужасная», – сказал Лавров.

    При этом глава российского МИД напомнил, что Россия с самого начала осудила нападение ХАМАС 7 октября на мирных израильтян, что привело к «огромному количеству жертв», и срочно призвала к необходимости подавления такой террористической деятельности.

    Ранее Лавров заявил, что голосование Германии, Италии и Японии в ООН против резолюции с осуждением нацизма ставит под сомнение искренность их раскаяния за события Второй мировой войны.

    10 декабря 2023, 16:19
    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран

    Канцелярия Нетаньяху раскрыла детали переговоров с Путиным

    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в секторе Газа и регионе, российско-иранское сотрудничество и позицию РФ.

    Как сообщила канцелярия израильского премьера, в ходе прошедшего в воскресенье телефонного разговора с Путиным Нетаньяху раскритиковал позицию представителей России в ООН и других форумах в отношении Израиля, передает ТАСС.

    Премьер Израиля отметил, что «любая страна, которая подвергнется преступной террористической атаке, подобной той, которую пережил Израиль, будет действовать с не меньшей силой, чем та, с которой действует Израиль», добавили в канцелярии.

    В ходе переговоров Нетаньяху поблагодарил российского лидера за меры, предпринятые для освобождения из сектора Газа находившегося в заложниках у ХАМАС израильтянина, имеющего также гражданство России. Кроме того, он попросил Россию оказать давление на Красный Крест в вопросе посещений заложников из Израиля и обеспечения их лекарствами.

    Как ранее сообщила израильская радиостанция Kan, телефонные переговоры Путина и Нетаньяху продлились 50 минут.

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    10 декабря 2023, 17:59
    Блинкен: США выступают против прекращения огня в Газе
    Блинкен: США выступают против прекращения огня в Газе
    @ Ilia Yefimovich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    США выступают против прекращения огня в секторе Газа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

    Он пояснил, что до победы над правящим там движением ХАМАС прекращение огня только «увековечит» существующие проблемы, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что США выступают за кратковременные гуманитарные паузы в боевых действиях для обмена пленными и завоза помощи.

    Ранее США наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

    Напомним, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.

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    12 декабря 2023, 10:45
    Конфликт на Украине не вошел в топ мировых поисковых запросов Google

    Поисковик Google: Украина не вошла в 2023 году в мировые тренды поиска Google, главной темой стала Газа

    Конфликт на Украине не вошел в топ мировых поисковых запросов Google
    @ Alessandra Tarantino/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский конфликт не попал в десятку самых популярных поисковых запросов за этот год, первое место в топе новостей заняла тема напряженности в секторе Газа, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.

    Так, в десятку самых часто запрашиваемых новостей этого года, кроме темы конфликта Израиля и Палестины, вошли новости, связанные с взорвавшимся рядом с местом гибели «Титаника» батискафом, землетрясением в Турции, тремя ураганами в США и Канаде, стрельбой в американских штатах Мэн и Теннесси, индийской миссией «Чандраян-3», достигшей поверхности Луны, и войной в Судане, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что украинский конфликт был главной темой поисковика в прошлом году. В данный момент западные СМИ все чаще пишут о том, что Украина на фоне палестино-израильского конфликта отошла на второй план.

    Напомним, что Google назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году. Россияне чаще всего искали в Google «Евровидение–2019», 30-летие падения Берлинской стены и спортивные события.

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    11 декабря 2023, 08:59
    Economist: США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе до конца года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты сообщили Израилю, что военная операция в секторе Газа должна быть завершена до начала нового года, отмечают СМИ.

    Как сообщил журнал The Economist, такую мысль госсекретарь США Энтони Блинкен донес до собеседников в ходе визита в Израиль.

    Согласно сообщению издания, хотя в публичных заявлениях США и не обозначают для Израиля крайних сроков  завершения операции в Газе, однако у Израиля осталось только несколько недель, чтобы этого добиться, иначе Вашингтон сократит военную помощь, передает ТАСС.

    При этом Economist оценивает, как низкую вероятность успеха армии Израиля.

    Как указано в материале, если США в начале следующего года прикажут прекратить бомбардировку сектора Газа, то, скорее всего, израильская армия продолжит военную кампанию, но с меньшей интенсивностью. Издание предположило, что в этой ситуации ХАМАС продолжит контролировать часть сектора Газа, а Израиль не добьется главной цели – уничтожить организаторов нападения 7 октября.

    Ранее государственное израильское радио Kan со ссылкой на источник в политической системе сообщило, что интенсивные боевые действия против радикалов ХАМАС в секторе Газа продлятся еще не менее двух месяцев.

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    10 декабря 2023, 17:29
    Израильские военные пострадали при атаке беспилотников «Хезболлы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало беспилотниками военную базу на севере Израиля, в результате пострадали шестеро израильских военнослужащих, пишет Times of Israel.

    По информации агентства, «Хезболла» атаковало базу в Западной Галилее, в результате шестеро военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения средней степени тяжести, еще четверо пострадали в легкой степени от осколков и отравления дымом, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шиитская организация «Хезболла» может своими действиями уничтожить Ливан.

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    12 декабря 2023, 08:29
    Армия обороны Израиля начала штурмовать Дженин на Западном берегу реки Иордан

    Al Mayadeen: Армия обороны Израиля штурмует лагерь беженцев в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует лагерь беженцев и государственную больницу в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщает ливанский канал Al Mayadeen.

    Уточняется, что израильские военные окружили и приступили к штурму лагеря беженцев в Дженине, заблокировав при этом все входы и выходы тяжелой военной техникой, на крышах окружающих зданий разместились снайперы ЦАХАЛ, передает ТАСС.

    По данным телеканала, произошли столкновения, вспыхивающие между солдатами, штурмующими лагерь, и силами палестинского сопротивления.

    На катарском канале Al Jazeera в свою очередь сообщается, что бульдозеры израильской армии сносят улицы в Дженине и разрушают инфраструктуру. Весь город находится под интенсивным артиллерийским обстрелом. Также есть информация об интенсивных боестолкновениях между солдатами и палестинскими бойцами возле больницы «Ар-Рази».

    Кроме того, известно, что три других городских больницы окружены военной техникой, неподалеку от одной из них израильские солдаты с громкоговорителем призывают вооруженных людей добровольно покинуть здание.

    Ранее Армия обороны Израиля уже наносила удары по лагерю беженцев в центре сектора Газа, а также по нескольким районам города Хан-Юнис.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне. Он пообещал также, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

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    10 декабря 2023, 17:53
    Блинкен признал невозможность мира на Ближнем Востоке без суверенной Палестины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Без создания независимого палестинского государства невозможно гарантировать безопасность Израиля и мир на Ближнем Востоке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.

    «Когда крупная военная операция завершится, а она еще не завершена, нам необходим долгосрочный и крепкий мир», – сказал Блинкен, передает ТАСС. При этом он подчеркнул, что крепкий мир невозможен «пока политические притязания Палестины не будут удовлетворены».

    Отвечая на вопрос о том, будет ли Вашингтон готов помогать Тель-Авиву в случае, если военные действия затянутся на месяцы, Блинкен сказал, что «все хотят, чтобы эта кампания подошла к завершению как можно скорее». Он добавил, что операция должна продолжаться до тех пор, пока не будет уверенности, что ХАМАС не повторит нападение.

    Ранее лидеры стран БРИКС призвали к переговорам для создания палестинского государства.

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    10 декабря 2023, 14:59
    СМИ: Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

    Kan: Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели длительный телефонный разговор, сообщила израильская радиостанция Kan со ссылкой на офис премьера еврейского государства.

    По данным Kan, переговоры состоялись в воскресенье, разговор длился порядка 50 минут, передает РИА «Новости».

    В октябре Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию вокруг сектора Газа.

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    10 декабря 2023, 19:17
    Армия Израиля заявила, что «Хезболла» ведет огонь с территорий вблизи комплекса ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ливанское движение «Хезболла» ведет огонь с территорий, находящихся рядом с комплексом Организации Объединенных Наций (ООН).

    В ЦАХАЛ подчеркнули, что таким образом «Хезболла» подвергает опасности жизни солдат Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) и продолжает систематически нарушать резолюцию безопасности ООН 1701, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что движение «Хезболла» атаковало беспилотниками военную базу на севере Израиля, в результате пострадали шестеро израильских военнослужащих.

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    11 декабря 2023, 06:24
    Помощь Украине посчитали чрезмерной почти половина избирателей в США

    Financial Times сообщила, что почти половина избирателей в США сочли траты Вашингтона на поддержку Украины чрезмерными

    Tекст: Антон Антонов

    Военную и финансовую помощь Украине считают чрезмерной почти половина избирателей в США, следует из данных опроса, проведенного Мичиганским университетом.

    Как пишет Financial Times, 48% сочли, что «США тратят «слишком много» на Украину. При этом среди избирателей-республиканцев так думает 65%, передает РИА «Новости».

    27% сказали, что Вашингтон тратит «правильную сумму», 11% считают, что следует тратить больше, передает ТАСС.

    При этом помощь Израилю чрезмерной посчитали 40% избирателей. 30% решили, что расходы США на поддержку Израиля, являются достаточными.

    Исследователи объясняют такие результаты обеспокоенностью из-за состояния американской экономики. Только четверть респондентов назвали его хорошим или отличным.

    Опрос проходил 5–6 декабря, в нем приняли участие более 1 тыс. зарегистрированных избирателей в США. Погрешность оценивается в 3,1 процентных пункта.

    Напомним, президент США Джо Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в том числе касающийся ситуации с мигрантами на границе США. Республиканцы и демократы не могут договориться по данному пункту, в результате обсуждение переросло в скандал.


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    10 декабря 2023, 15:46
    Лавров: Россия осудила террористическую атаку ХАМАС на Израиль

    Tекст: Ольга Иванова

    ХАМАС совершил террористическую атаку на Израиль, которую Россия осудила, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая в онлайн-формате на форуме в Дохе.

    Он подчеркнул, что Россия поддерживает отношения только с политическим отделением ХАМАС, которое находится в Дохе. По его словам, Москва сразу связалась с этим политическим отделением, чтобы обсудить судьбу людей, взятых в заложники, передает РИА «Новости».

    Ранее в Израиле сообщили, что интенсивные боевые действия против радикалов ХАМАС в секторе Газа продлятся еще не менее двух месяцев.

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    12 декабря 2023, 22:35
    WSJ: Израиль начал затопление подземных тоннелей в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных тоннелей в секторе Газа, которые якобы используют боевики ХАМАС, сообщает The Wall Street Journal.

    Источники WSJ в американской администрации сообщили, что ЦАХАЛ таким образом хочет разрушить инфраструктуру ХАМАС. Затопление тоннелей, предположительно, займет несколько недель, передает ТАСС.

    До этого СМИ писали, что израильские военные установили пять насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати еще в середине ноября. Они могут, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить тоннели в течение нескольких недель.

    Ранее глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что протяженность тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа превышает 400 км, их ширина позволяет ехать автомобилю.

    Американский журналист Сеймур Херш заявил об обсуждении властями Израиля возможности затопить тоннели ХАМАС.

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    10 декабря 2023, 18:50
    В ЮНИСЕФ отказались отозвать сотрудников из сектора Газа из-за опасной ситуации

    Tекст: Ольга Иванова

    ООН и ЮНИСЕФ не собираются отзывать своих местных и иностранных сотрудников из сектора Газа, несмотря на опасную ситуацию, сообщил на сессии в рамках Дохийского дискуссионного клуба заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ по гуманитарной работе и обеспечению операций Эдвард Шайбан.

    Он отметил, что 40 международных сотрудников, а также тысячи местных сотрудников остаются в секторе Газа, они каждый день предпринимают усилия для спасения жизни детей и гражданского населения, передает РИА «Новости».

    Шайбан добавил, что агентства ООН были вынуждены переместить своих сотрудников с севера на юг сектора Газа, несмотря на то, что на севере продолжает оставаться гражданское население, которое находится в крайне тяжелой ситуации.

    Ранее США наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

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    10 декабря 2023, 20:36
    Блинкен призвал Израиль больше делать для защиты мирных жителей Газы

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью каналу CNN призвал Израиль делать больше для защиты гражданского населения сектора Газа.

    Он похвалил израильтян за то, что те предписывают покинуть жителям анклава свои дома под угрозой бомбардировок, и согласились выделить «безопасные зоны» в южной части анклава, передает РИА «Новости».

    Он вновь выступил против окончательного прекращения огня в секторе Газа и предложил взамен серию краткосрочных «гуманитарных пауз».

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал Израиль учитывать правила ведения войны в Газе.

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    10 декабря 2023, 14:45
    В ВОЗ предупредили о риске эпидемии кровавой диареи и желтухи в Газе

    Гендиректор ВОЗ Гебрейесус предупредил о риске эпидемии кровавой диареи и желтухи в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система здравоохранения сектора Газа «стоит на коленях и рушится», заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

    Сейчас в Газе «хотя бы частично» функционируют только 14 больниц из 36, в них насчитывается всего 1,4 тыс. коек, когда изначально в палестинском анклаве их было 3,5 тыс., сказал Гебрейесус в ходе выступления на специальном заседании Исполкома ВОЗ по ситуации на оккупированных Израилем палестинских территориях, передает ТАСС.

    По его словам, существуют «тревожные сигналы об эпидемических заболеваниях, включая кровавую диарею и желтуху», а также сообщения о респираторных инфекциях. Отсутствие достаточного питания, воды, жилья и санитарии в сочетании с перенаселенностью на фоне переезда людей на все меньшие территории создают идеальные условия для распространения болезней, и этот риск будет расти по мере усугубления ситуации и приближения зимы, подчеркнул гендиректор ВОЗ.

    В начале ноября в сектора Газа заявили о вынужденном прекращении работы в анклаве 18 больниц.

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