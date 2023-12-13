Лавров: Ситуация в секторе Газа ужасная

Лавров заявил, что Россия не можем признать приемлемыми методы Израиля в секторе Газа

Tекст: Денис Тельманов

«Мы не можем признать приемлемыми методы, которые стали использоваться против ХАМАС, от которых на самом деле больше всего страдали мирные граждане», – приводит ТАСС слова Лаврова.

Министр отметил, что в секторе Газа погибло уже больше 18 тыс. мирных граждан, две трети из которых – женщины и дети.

«Мы в режиме реального времени видим, что является результатом такой линии. По сути дела, сравниваются с землей кварталы... Ситуация ужасная», – сказал Лавров.

При этом глава российского МИД напомнил, что Россия с самого начала осудила нападение ХАМАС 7 октября на мирных израильтян, что привело к «огромному количеству жертв», и срочно призвала к необходимости подавления такой террористической деятельности.

Ранее Лавров заявил, что голосование Германии, Италии и Японии в ООН против резолюции с осуждением нацизма ставит под сомнение искренность их раскаяния за события Второй мировой войны.