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Лавров: Ситуация в секторе Газа ужасная
Лавров заявил, что Россия не можем признать приемлемыми методы Израиля в секторе Газа
Россия не может признать приемлемыми методы Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку от них больше всего страдает мирное население, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Мы не можем признать приемлемыми методы, которые стали использоваться против ХАМАС, от которых на самом деле больше всего страдали мирные граждане», – приводит ТАСС слова Лаврова.
Министр отметил, что в секторе Газа погибло уже больше 18 тыс. мирных граждан, две трети из которых – женщины и дети.
«Мы в режиме реального времени видим, что является результатом такой линии. По сути дела, сравниваются с землей кварталы... Ситуация ужасная», – сказал Лавров.
При этом глава российского МИД напомнил, что Россия с самого начала осудила нападение ХАМАС 7 октября на мирных израильтян, что привело к «огромному количеству жертв», и срочно призвала к необходимости подавления такой террористической деятельности.
Ранее Лавров заявил, что голосование Германии, Италии и Японии в ООН против резолюции с осуждением нацизма ставит под сомнение искренность их раскаяния за события Второй мировой войны.