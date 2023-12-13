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    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Можно стать русским по личному выбору

    Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа.

    19 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    17 комментариев
    13 декабря 2023, 08:16

    ВСУ перебросили роту из-под Артемовска под Донецк

    Гагин: ВСУ перебросили из-под Артемовска личный состав под Донецк

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ перебросили под Донецк роту из-под Артемовска, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, стало известно о переброске роты ВСУ из-под Артемовска под Донецк в связи с большими потерями украинских сил, передает ТАСС.

    Ранее Гагин сообщил, что российские ВКС уничтожили под Донецком пункт управления ВСУ с высокопоставленными офицерами.

    12 декабря 2023, 13:28
    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине

    Военный эксперт Артамонов: США нужно перемирие на Украине, чтобы выстроить крепости на подконтрольных Зеленскому территориях

    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Суть стратегии «держать и строить» заключается в том, чтобы американцы получили возможность максимального военного освоения тех 80% Украины, которые сейчас подконтрольны Зеленскому. Однако Россия не может этого допустить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год.

    «Долгое время в стратегии ВСУ главенствующей являлась британская схема максимального нажима на Россию. Она предполагала активные наступательные действия и создание террористических угроз на территории нашей страны», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Однако планы Лондона реализовать не удалось. Теперь Вашингтон предлагает сосредоточиться на тех 80% территорий, которые еще подконтрольны офису Зеленского. Но на самом деле они подчиняются США. Тут речь идет о масштабной стратегии, которая скрывает под собой колоссальные объемы строительства укреплений», – добавляет он.

    «Чтобы проект американцев можно было реализовать, им необходимо обеспечить прекращение огня. В противном случае возводить сооружения придется под непрекращающимися обстрелами со стороны России, что не очень эффективно. По замыслу Вашингтона, неприступная линия обороны будет возведена по всей линии Днепра, что сделает правобережные территории фактически неприступными», – рассуждает эксперт.

    «То есть речь идет о создании множества укрепрайонов по типу Авдеевки или Марьинки, где каждый дом становится отдельной крепостью – первые этажи заливаются бетоном, налаживаются подземные логистические линии, через которые будут поступать вооружения, боеприпасы и продовольствие. Венчает весь этот ужас мирное население, живущее в центре города и становящееся заложниками положения», – уточняет аналитик.

    «На создание столь внушительного проекта потребуется около 5–7 лет. За это время будет подготавливаться новая украинская армия, которая может насчитывать до 1 млн человек. Продолжатся и технические поставки со стороны западных стран. В картине мира американцев это полностью оправдывает утрату 20% территорий полуразрушенной страны», – заметил собеседник.

    «Закрепить процесс планируется налаживанием линии береговой обороны на Украине. Уже сейчас Британия активизировала поставки ВСУ тральщиков. И России необходимо подойти к оценке угроз крайне детально. Нельзя допустить того, чтобы противник склонил нас к переговорам на таких условиях», – резюмирует Артамонов.

    Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год. Об этом пишет издание The New York Times. В статье отмечается, что военные Штатов настаивают на применении плана «держать и строить», согласно которому Украине стоит сосредоточиться на сохранении контроля над сохранившимися территориями.

    Кроме того, подчеркивается важность наращивания способности страны производить собственные вооружения. Данный подход позволит улучшить самодостаточность армии. По мнению американцев, именно таким образом удастся достигнуть максимального уровня защищенности для Украины.

    Конечной целью, согласно планам Вашингтона, является создание настолько «реальной угрозы», чтобы Москва смогла «рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего или 2025 года». Ранее на то, что данное развитие событий является наиболее предпочтительным для США, намекал заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    По его словам, Белый дом намерен поставить украинцев в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо РФ начинает диалог с офисом Зеленского, либо «увидит более сильного противника». На фоне этого заявления глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Штаты и их союзники хотят создать на Украине силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы.

    Он отметил, что западные государства «полны решимости расширить возможности» ВСУ вести военные действия. По его мнению, страна «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». Остин также подчеркнул, что Москва заблуждается в оценке своих способностей «продержаться дольше» Украины.

    Коментарии (25)
    12 декабря 2023, 20:33
    Российский боец рассказал, как раненый выживал 10 дней в поле
    Российский боец рассказал, как раненый выживал 10 дней в поле
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Боец с позывным «Бабка», который, будучи раненым, десять дней пролежал в поле в зоне СВО, рассказал, как ему удалось выжить.

    Боец получил осколочные ранения спины, поясницы и ягодиц после штурма двух опорников ВСУ. Также он рассказал RT, что один из раненых вэсэушников оказал ему медпомощь: перевязал раненую спину. По его словам, украинца спасти не удалось – «у него уже нога сухая была».

    После этого все дни до своего спасения «Бабка» питался только снегом. Он рассказал, что была соленая еда, но он не ел ее, так как после этого хотелось пить. В один день он проснулся и увидел, что на блиндаж упал снег. Тогда боец стал лепить из него снежки, собирать их и есть.

    «Бабку» считали погибшим, но он смог ползком на руках добраться до ближайшей позиции ВС России, где ему уже оказали медпомощь. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное, средней степени тяжести.

    Ранее сообщалось, что два тяжелораненых бойца России и Украины 10 дней помогали друг другу выжить в серой зоне.

    Коментарии (39)
    12 декабря 2023, 10:29
    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области

    Губернатор Запорожской области Балицкий: Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки

    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожском регионе, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что находится в постоянном контакте с российскими подразделениями на Запорожском направлении.

    «Обстановка стабильно напряженная, но наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед», – заверил Балицкий.

    По словам главы региона, ВС России существенно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки.

    Накануне российские войска поразили два склада вооружения ВСУ.

    Коментарии (15)
    12 декабря 2023, 13:35
    МВФ: Украинский конфликт при негативном сценарии закончится в 2025 году
    МВФ: Украинский конфликт при негативном сценарии закончится в 2025 году
    @ REUTERS/Yuri Gripas

    Tекст: Александра Юдина

    Международный валютный фонд составил негативный, позитивный и базовый сценарии развития Украины, в первом случае ВВП страны упадет на 5%, а ВСУ будут вынуждены прекратить огонь к 2025 году, следует из доклада МВФ.

    Уточняется, что негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный конфликт, сохраняет предположение о прекращении боевых действий к концу 2025 года, так как ВВП Украины в 2024 году снизится на 5%, в 2025-м не ожидается ни роста, ни падения, передает РБК.

    При этом в базовом сценарии прописано, что военный конфликт с Россией продолжится до конца 2024 года, а если он будет реализован, то ВВП Украины начнет расти, высокий показатель будет достигнут уже в 2025 году.

    Кроме того, согласно положительному сценарию, экономика страны начнет расти только при высоком уровне инвестиций и росте производительности, однако в таком сценарии нет пункта про конец конфликта.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

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    13 декабря 2023, 04:25
    В Киеве прозвучали мощные взрывы

    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Мощные взрывы раздалось в Киеве, после этого была объявлена воздушная тревога в городе и в области, в некоторых районах пропала вода, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и Черниговской областях. Сообщается о мощных взрывах в столице Украины. В некоторых районах города пропала вода,  передает РИА «Новости».

    Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Черноморске Одесской области.

    Ранее в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы.

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    12 декабря 2023, 22:12
    Сенатор назвал речь Зеленского в Конгрессе «старым хламом»

    Сенатор Шмитт заявил, что Зеленский на встрече с конгрессменами не рассказал ничего нового

    Tекст: Вера Басилая

    Американские законодатели на закрытой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не услышали ничего нового, все то же «старье», заявил сенатор Конгресса США, республиканец Эрик Шмитт

    «Все то же старье, ничего нового», – приводит слова сенатора газета The New York Times, передает РИА «Новости».

    Шмитт также заявил, что сенаторы вынуждены обсуждать с Зеленским границы Украины, вместо того, чтобы говорить с президентом США о безопасности американских границ.

    Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал американским сенаторам о планах по усилению войск на передовой за счет новобранцев старше 40 лет.

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    13 декабря 2023, 02:28
    Байден поменял риторику по поводу помощи Украине на «пока это возможно»

    Байден поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно»

    Байден поменял риторику по поводу помощи Украине на «пока это возможно»
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно», сообщает CNN.

    Если раньше президент США обещал, что американская поддержка Украины будет сохраняться «столько, сколько потребуется», то на пресс-конференции он заявил, что США «продолжать снабжать Украину критически важным вооружением и оборудованием, пока это возможно», передает CNN.

    CNN пишет, что это говорит о сдвиге, который отразил серьезные препятствия для новой американской помощи Украине. После встречи Зеленского с конгрессменами ясности в том, будет ли новая помощь предоставлена до конца года, не прибавилось.

    Байден по итогам встречи с Зеленским подчеркнул, что США продолжат поставлять Украине оружие так долго, как это возможно, но возможности ограничены.

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    13 декабря 2023, 07:10
    Зеленский: Россия не заняла ни одного поселка за год

    Владимир Зеленский в США заявил, что Россия за год якобы не заняла ни одного поселка

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News выступил с ложным утверждением, что Россия «не заняла ни одного поселка» в ходе боевых действий в течение 2023 года.

    Зеленский в интервью сообщил, что Россия не заняла ни одного украинского поселка в течение этого года. По его словам, это самое важное, чтобы понять, что происходит, передает РИА «Новости».

    Ранее в мае Минобороны России отчиталось о полном освобождении города Артемовск (украинское название – Бахмут) в ДНР, в августе сообщалось о продвижении российских войск на Купянском направлении.

    В конце ноября стало известно об освобождении поселка Артемовское (Хромово) в ДНР.

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    13 декабря 2023, 01:49
    Байден: Возможность США помогать Украине стремительно подходит к концу

    Байден: США быстро приближаются к потере способности оказывать дальнейшую помощь Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США продолжат поставлять оружие Украине, пока есть такая возможность, но без дополнительного финансирования средства стремительно заканчиваются, заявил президент США Джо Байден по итогам встречи с Владимиром Зеленским.

    Байден заявил, что США продолжат поставлять Украине оружие так долго, как это возможно, но возможности ограничены. Он объяснил, что в рамках выделенного нового пакета помощи Украине США направят Киеву боеприпасы для ПВО и артиллерии, передает РИА «Новости».

    Ранее Байден одобрил выделение 200 млн долларов Украине.

    Также президент США призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование для Украины до ухода на рождественские каникулы, а Зеленского попросил не терять надежду.

    Между тем, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что американские конгрессмены ожидают от Украины внятной стратегии и четкой формулировки для утверждения очередного пакета помощи.

    Коментарии (3)
    13 декабря 2023, 01:19
    Зеленский странно отреагировал на вопрос о шансах на победу без помощи США

    Bloomberg: Зеленский не ответил на вопрос о шансах Киева на победу без помощи США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах Киева на победу без помощи США, он лишь пожал плечом, сообщила журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

    Журналист сообщила, что на встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом она спросила президента Украины, сможет ли Киев победить без дальнейшей поддержки США. По ее словам, не дав ответа, он слегка пожал плечом, передает ТАСС.

    Ранее Байден одобрил выделение 200 млн долларов Украине.

    Также президент США призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование для Украины до ухода на рождественские каникулы, а Зеленского попросил не терять надежду.

    Между тем, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что американские конгрессмены ожидают от Украины внятной стратегии и четкой формулировки для утверждения очередного пакета помощи.

    Коментарии (2)
    13 декабря 2023, 05:49
    Суд конфисковал принадлежавший экстремистам с Украины холдинг ВПК

    «Коммерсант»: Суд изъял холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины и передал Росимуществу

    Tекст: Вера Басилая

    Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России и передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса, владельцами которого оказались члены экстремистской группы – спонсоры ВСУ и выступавшие против специальной военной операции.

    Холдингом управляли бывший министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и полностью запретил их деятельность в России, пишет «Коммерсант».

    Утверждается, что  Ефименко и Андреева помогали ВСУ через Белоцерковский благотворительный фонд. Будучи президентом украинского ООО «Биофарма Плазма» Ефименко использовал ресурсы компании для покупки и поставок дронов и обмундирования вооруженным формированиям Украины.

    По данным газеты, сестра Ефименко получила гражданство России в 2022 году и сменила ФИО, став Елизаветой Андреевой. После этого она сразу же улетела в ОАЭ. Ей принадлежало более 96% акционерного капитала ПАО «УралАТИ» и 59% АО «Фритекс», следует из данных прокуратуры.

    В своем иске Генпрокуратура отмечает, что подконтрольность членам экстремистского объединения предприятий, поставляющих продукцию оборонным заводам, «создает серьезную угрозу безопасности российского государства, может повлечь срыв гособоронзаказа и передачу конфиденциальной и иной значимой информации недружественным странам».

    В российский холдинг входят компании в Волгоградской Свердловской, Ярославской областях, а также в Татарстане. Среди них – ООО «Вати-Авто», ПАО «УралАТИ», «Фритекс» и другие. Основными заказчиками и потребителями продукции которого являются государственные оборонные заводы, использующие ее для производства самолетов и вертолетов, военных автомобилей, боевых машин десанта и пехоты.

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    12 декабря 2023, 15:04
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 240 военных и два БТР
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 240 военных и два БТР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки потеряли до 240 человек на Донецком направлении, сообщило Министерство обороны России.

    На этом направлении Южная группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады у Марьинки в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    В районе Курдюмовки и Клещеевки (ДНР) поражена живая сила и техника 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Всего на этом направлении украинская сторона потеряла до 240 человек, два БТРа и четыре автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20 и две САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки в ДНР, бригаде нанесено огневое поражение. ВСУ за сутки потеряли на этом направлении до 70 человек, три боевые бронированные машины, САУ «Акация» и две гаубицы Д-20.

    На Купянском направлении «Западная» группировка поразила 57-ю механизированную бригаду ВСУ у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 105 человек, две бронемашины и САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила пять атак украинских штурмовиков 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад у Кирово (ДНР), Петровского и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 185 человек.

    На Запорожском направлении отражена атака штурмовиков 14-й бригады нацгвардии Украины, поражена живая сила 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новоселовки (Запорожская область). Общие потери украинской стороны составили до 70 человек.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 человек в результате обстрела артиллерии по районам сосредоточения подразделений 123-й бригады теробороны у Камышан (Херсонская область). При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы Д-20 и две САУ «Гвоздика».

    ПВО за сутки перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и тактическую ракету «Точка-У».

    Уничтожены 23 украинских дрона у Белогоровки, Старомихайловки, Марьинки (ДНР), Новоселовского (ЛНР), Алешек (Херсонская область), Токмака и Полог (Запорожская область).

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    12 декабря 2023, 23:44
    Лидер республиканцев в Сенате исключил утверждение помощи Киеву до Рождества

    Лидер республиканцев в Сенате Макконнелл исключил утверждение помощи Киеву до Рождества

    Tекст: Вера Басилая

    Конгресс США даже при достижении соглашения между республиканцами и демократами не сможет утвердить пакет помощи Украине до Рождества, считает лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

    Республиканец уверен, что утвердить помощь будет «практически невозможно» до Рождества. По его словам, даже при достижении соглашения между президентом и конгрессменами, его необходимо разработать, провести через Сенат в палату представителей до Рождества, передает РИА «Новости».

    Ранее Джо Байден одобрил выделение 200 млн долларов Украине.

    Напомним, Зеленский во вторник в Вашингтоне уже встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

    Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Байден на предстоящей во вторник встрече с Зеленским пообещает продолжить «упорно работать» над проведением через Конгресс запроса на дополнительные ассигнования для Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский направился в Соединенные Штаты, чтобы «шаромыжничать» и уговаривать американское руководство не прекращать финансировать киевский режим.

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    13 декабря 2023, 04:14
    Маск признал, что Украина навсегда потеряла Крым

    Илон Маск согласился с мнением Сакса о том, что Украина не вернет Крым и потеряет Одессу

    Маск признал, что Украина навсегда потеряла Крым
    @ Jae C. Hong/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер и владелец соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также может потерять Одессу и Харьков, если продолжит конфликт.

    Сакс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирован в России), заявил, что Украине нужно заключить мирный договор сейчас, иначе она потеряет Харьков, Одессу и многое другое, как уже навсегда лишилась Крыма, Донецка, Луганска, большей части Херсонщины и Запорожья, передает РИА «Новости».

    Пост прокомментировал Маск, который согласился с мнением Сакса, назвав его оценку ситуации верной.

    Глава минобороны Украины Рустем Умеров заявлял, что к 2024 году Киев готовит «наработки», которые дадут ему «забрать» Крым.

    Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал дурманом план Умерова по захвату Крыма.

    Коментарии (0)
    13 декабря 2023, 06:46
    ВС России отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении

    Минобороны: Группировка «Центр» отразила пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении

    ВС России отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка войск «Центр» отразила пять атак штурмовых групп трех механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении, противник потерял до 185 военнослужащих и три автомобиля, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    Савчук уточнил, что за сутки отражены пять атак штурмовых групп 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах Кирово, Червоная Диброва и Петровское, передает ТАСС.

    Он добавил, что были поражены три опорных пункта и районы скопления техники, вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских расчетов украинских войск. Потери противника составили до 185 военнослужащих и три автомобиля.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 240 военных и два БТР.

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    • Возвращение призыва в армию США

      «Если истеблишмент США не откажется от своей цели править миром, ему почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», – заявил бывший помощник президента Рейгана и эксперт по внешней политике Даг Бэндоу. Действительно ли США могут вернуть призыв? И почему служба в американской армии перестала быть престижной?

    • Китай меняет позицию по СВО

      «Это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения исходя из национальных интересов и безопасности». Таким стал ответ МИД КНР на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию, чтобы она свернула СВО. Это сильно отличается от прежней позиции Пекина. Что изменилось? И почему?

    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

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