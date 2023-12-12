Молодежь Северного Кавказа обсудила образовательные и патриотические проекты

Молодые лидеры Северного Кавказа обсудили с полпредом в СКФО Чайкой образовательные и патриотические проекты

«12 декабря 1993 года на всенародном голосовании наши сограждане сделали важный выбор, который предопределил развитие страны. Основной закон стал тем фундаментом, на котором все последующие годы строилась стабильная, благополучная и безопасная жизнь новых поколений многонационального народа России. Опираясь на принятые три десятилетия назад правовые основы и следуя курсом, определенным нашим национальным лидером, президентом Владимиром Владимировичем Путиным, мы вместе продолжаем реализовывать различные инициативы, делать все для укрепления мира и согласия, сохранения культурного и духовного наследия российского народа», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Чайка отметил, что встреча знаково проходит в исторический день – 30-летие Конституции Российской Федерации. «Большая работа в этом отношении, конечно, ведется на Северном Кавказе. И хочу отметить, что во время состоявшегося неделю назад визита к нам в округ Глава государства дал некоторым ее результатам высокую оценку», - отметил Чайка.

По его словам, за последние годы благодаря совместной работе органов государственной власти, общественных организаций, ключевых институтов развития и вузов при поддержке аппарата полпреда реализовано несколько крупных проектов, связанных с ценностями и идеями российского Кавказа. Среди них – яркие якорные инициативы: межрегиональный клуб лидеров «Будущее Кавказа» и лаборатория «Смыслы Кавказа», ориентированные на консолидацию молодых лидеров мнений и создание систем горизонтальных связей между специалистами гуманитарного профиля. В рамках проекта «Смыслы Кавказа» создано сообщество кавказоведов. Объединения включают в себя уже свыше 350 человек.

При поддержке аппарата полпреда четыре года назад образован и Форум молодых политологов «Дигория». Сегодня это уже всероссийская платформа, объединившая более 500 молодых специалистов для решения актуальных вопросов и продвижения гуманитарной миссии России. В текущем году на базе ведущих вузов округа стартовала реализация новых форматов работы Российского общества «Знание», включающих широкие лекционные программы по вопросам внешней и внутренней политики.

В Чеченской Республике открылся филиал Московского госуниверситета имени Ломоносова, в котором будут учиться молодые люди не только из регионов Северного Кавказа и России в целом, но и из других государств. Это поможет вывести межкультурный диалог на новый уровень, выстроить еще один мост для укрепления дружеских гуманитарных связей в мировом масштабе.

Отдельного внимания заслуживает работа по созданию конструктивного контента в медиапространстве. При поддержке «Института развития интернета» командой информационно-аналитического портала «Кавказ сегодня» ведутся съемки документальных и познавательных фильмов об истории и культуре народов Северного Кавказа, межконфессиональных отношениях, важных исторических событиях и фигурах, сыгравших консолидирующую роль в развитии российского Кавказа.

В этом году реализована военно-патриотическая программа казачьей молодежи «Братство Терека», в которой приняли участие больше тысячи человек. Для юношей и девушек были проведены культурно-образовательные мероприятия и занятия по боевой подготовке, в том числе на полигоне учебного центра Росгвардии.



«Безусловно, воплотить в жизнь многие идеи удалось только благодаря большой поддержке со стороны федерального центра. Заметную роль в этом процессе играет расширение грантового финансирования некоммерческих организаций СКФО по линии Фонда президентских грантов и президентского фонда культурных инициатив. К примеру, только в 2023 году проекты, представленные организациями Северного Кавказа на конкурсы Фонда президентских грантов, получили на реализацию свыше 170 млн», – резюмировал полпред.

Участники встречи презентовали ряд проектов, направленных на сохранение и развитие общественного диалога, укрепление стабильности в регионах округа. Среди них - курс «Основы российской государственности» для госслужащих Северного Кавказа, который будет запущен в 2024 году. Проект реализуют на базе Центра знаний «Машук» совместно с платформой «Дигория». Инициатива войдет в окружную кадровую программу «Будущее Кавказа».



