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    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Можно стать русским по личному выбору

    Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    15 комментариев
    12 декабря 2023, 18:52

    В Европе одобрили создание реестра иноагентов

    ЕК одобрила создание реестра иноагентов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейская комиссия (ЕК) утвердила проект директивы об иностранных агентах, обязывающий всех, кто представляет интересы стран, не входящих в ЕС, регистрироваться в Реестре транспарентности ЕС с указанием всех полученных платежей от иностранных государств.

    ЕК одобрила «Пакет защиты демократии» в преддверии выборов в Европарламенте в июне 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на заявление комиссии.

    Документ обязывает структуры, представляющие интересы третьих стран, не входящих в ЕС, регистрироваться в Реестре транспарентности ЕС. Страны Евросоюза получат указание создать соответствующие национальные реестры для этих целей.

    Для того, чтобы закон начал работать, пакет должны утвердить в Европарламенте и Совете ЕС.

    10 декабря 2023, 02:14
    Названа самая несчастная страна Евросоюза

    Евростат: Болгария оказалась самой несчастной страной Евросоюза

    Названа самая несчастная страна Евросоюза
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Граждане Болгарии оценили общее удовлетворение жизнью менее чем на шесть баллов по десятибалльной шкале, говорится в исследовании, проведенном по заказу европейского статистического агентства Евростат, сообщила болгарская радиостанция BNR.bg.

    Чуть меньше, чем болгары несчастны жители Германии, которые оценили свое удовлетворение жизнью на 6,5 балла, причиной тревожности немцев была названа подавленность и апатия, которую  испытывает 20% населения ФРГ, передает канал «360».

    В тройку самых счастливых стран ЕС вошли Австрия, Румыния и Польша.При этом австрийцы уже не первый раз оценивают свое счастье на высоком уровне,  их оценка составила восемь баллов.

    Ранее  Общество немецкого языка (GfdS) сообщило, что понятие «Кризисное состояние» (Krisenmodus, можно также передать как «кризисный режим») выбрано в Германии «Словом 2023 года».

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    10 декабря 2023, 13:25
    Рар: Шольц пытается переложить свои промахи на плечи Москвы

    Политолог Рар: Германия самостоятельно отказалась от многолетнего энергетического альянса с Россией

    Рар: Шольц пытается переложить свои промахи на плечи Москвы
    @ IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Немецкие политики пытаются переложить ответственность за свои ошибки на вымышленный образ вражеской Москвы. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу.

    «Германия самостоятельно отказалась от многолетнего энергетического альянса с Россией. Более того, именно Берлин призывал другие страны Европы разрушить торговые узы с Москвой. Сохранилось лишь два трубопровода, по которым до сих пор производится экспорт газа: через Украину и Турцию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако ряд немецких политиков планируют выступить в высших органах ЕС с предложениями полностью разорвать связи с Россией. Это приведет к большой турбулентности внутри Евросоюза, поскольку не все страны готовы забыть о сотрудничестве с Москвой. Венгрии, например, это совершенно невыгодно», – отмечает он.

    «Я бы посоветовал канцлеру вспомнить о том, что «Северный поток» взорвали не россияне. Это были украинские спецслужбы при поддержке американцев. К сожалению, мы стали свидетелями трагических событий: качественная и надежная инфраструктура была разрушена, и уже в следующем году Европа может столкнуться с ситуацией полной ресурсной неопределенности», – подчеркивает собеседник.

    «Данными заявлениями Шольц пытается оправдать собственные ошибки. Причина колоссальных политических промахов европейских политиков проста – спустя 30 лет после окончания холодной войны у них сложилась абсолютная уверенность в собственных победах. Им кажется, что ЕС не может потерпеть идеологическое и экономическое поражение», – акцентирует эксперт.

    «Осознание того, что Европа близка к проигрышу в рамках конкуренции с Россией, приведет к краху организации. Поэтому у местных политиков полностью отключены рационализм и прагматизм. Самыми непримиримыми борцами с Москвой являются восточные члены союза. Они надеются, что ФРГ как в прошлые времена сможет поставлять им энергоресурсы», – уточняет политолог.

    «Сомнительные моральные представления полностью вытеснили реалистичный подход к делам. К сожалению, прикрытие собственных ошибок вражеским образом России до сих пор работает. Европейцы верят в то, что в их проблемах виновата РФ. На поддержание этого мнения направлены усилия всех региональных СМИ», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу. Об этом он заявил, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии. Полную речь канцлера публикует немецкое издание Bild. По его словам, в настоящий момент стране приходится платить за энергоресурсы в 10 раз больше, чем раньше.

    «Именно Россия прекратила снабжение Европы, именно российский президент остановил поставки газа», – подчеркнул Шольц. При этом он обратил внимание на то, что Москва отказалась от экспорта даже несмотря на наличие исправной инфраструктуры. По его оценке, из-за сложившейся ситуации Европа недосчиталась 120 млрд кубометров газа.

    «Это имеет последствия для ценообразования», – заметил канцлер, уточнив, что стоимость энергоресурсов «выросла повсюду». На эти заявления отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что Шольц «врет и не краснеет», когда говорит о том, что Москва не дает Европе газ.

    По его словам, немецкое руководство «само отвергло и кинуло» свой народ из-за «ненависти» к РФ, а теперь «изворачивается» и лжет. Помимо вопроса нехватки энергоресурсов, в ФРГ имеется множество и других острых проблем. Так, премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зедер в недавнем интервью  радиостанции Bayerischer Rundfunk заявлял о «тяжелом государственном кризисе» в Германии.

    Он подчеркнул, что действующее правительство изжило себя. По его словам, нынешнее руководство должно находиться в оппозиции. У него нет ни плана, ни «головы» для решения проблем, с которыми столкнулась Германия. В стране возникло не просто «чрезвычайное положение в вопросе бюджета», а «чрезвычайная ситуация» для власти.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие именно проблемы накопились во внутренней политике ФРГ.

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    11 декабря 2023, 14:19
    Кулеба: Киев готов «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС

    Кулеба: Киев готов «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС
    @ Kirill Chubotin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев готов «попрыгать и сплясать», если это потребуется для выполнения выдвинутых ЕС условий вступления Украины в Евросоюз, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    «Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно», – заявил Кулеба перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, передает РИА Новости.

    По словам украинского министра, все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство, он призвал Евросоюз «играть честно».

    «Если нам говорят сделать что-то и мы делаем, это должно быть отмечено как результат», – считает Кулеба. 

    Ранее власти Словакии выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку считают, что Украина к ним не готова и должна пройти «очень длинный путь».

    Коментарии (37)
    12 декабря 2023, 06:41
    Еврокомиссия пригрозила Венгрии, Польше и Словакии судом из-за Украины

    Глава Минсельхоза Венгрии Надь сообщил об угрозах ЕК в адрес установивших эмбарго на поставки украинского зерна стран

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия угрожает начать судебное разбирательство против Венгрии, Польши и Словакии за эмбарго на поставки украинского зерна, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

    Надь сказал, что власти Венгрии получили соответствующее письмо из Брюсселя. Он обвинил Еврокомиссию в том, что ЕК действует против интересов всех стран ЕС, так как эмбарго способствует защите всего европейского рынка, передает ТАСС.

    В сентябре Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины. После этого ряд стран ЕС решили в одностороннем порядке продлить запрет на ввоз украинского зерна.

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    12 декабря 2023, 02:36
    Австрия выступила против переговоров о членстве Украины в ЕС

    Австрия не поддержала пересмотр бюджета ЕС и выступила против начала переговоров о членстве Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер заявил, что в нынешних условиях Австрия не станет поддерживать предложение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

    Выступая перед парламентским комитетом по делам Евросоюза, Нехаммер, как сообщается в протоколе парламентской сессии, заявил, что Вена «не согласится на переговоры о вступлении с Украиной». Он заявил, что не следует допускать «фаворитизма по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной». Нехаммер считает, что Украине и Молдавии нужно предложить «перспективу вступления в знак солидарности», но без «ускоренной процедуры», передает ТАСС.

    Также Нехаммер «критически отозвался о бюджетном плане ЕС на 2021–2027 годы, для которого было предложено увеличение в размере 67 млрд евро» (в проект бюджета входит программа макрофинансовой помощи Еврокомиссии Украине объемом до 50 млрд евро). Нехаммер считает, что «это все еще слишком много для Австрии и других стран-доноров».

    Также он подчеркнул, что Австрия, «как и другие малые и средние страны ЕС», однозначно поддерживает «сохранение принципа единогласия по важным вопросам».

    Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено. Власти Словакии также выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

    Коментарии (3)
    12 декабря 2023, 17:31
    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили

    Совет Евросоюза перенес решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС на саммит 14 декабря

    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Евросоюза по общим вопросам на своем заседании в Брюсселе не принял никакого решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество и перенес этот вопрос на саммит ЕС, который состоится 14-15 декабря, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Вопреки первоначальным планам Совет по общим вопросам не будет инициировать переговоры о вступлении Украины в ЕС», – сказал глава МИД Венгрии на встрече с журналистами по итогам заседания, передает ТАСС.

    Он отметил, что министры не смогли прийти к согласию по этому вопросу.

    Ранее Сийярто на встрече в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Еврокомиссия не подготовила предложение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

    Он также заметил, что для Венгрии это не тактический вопрос, а решение, которое имеет историческое значение для будущего всего ЕС.


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    11 декабря 2023, 12:54
    Чехия предложила ограничинить передвижение российских дипломатов по странам Шенгена

    Чехия предложила ограничинить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Евросоюза должны ограничить передвижение российских дипломатов и членов их семей по государствам – членам Шенгенского соглашения, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, прибывший на встречу глав МИД ЕС.

    Он отметил, что такие ограничения могли были дополнить 12-й пакет санкций против России, который пока не принят.

    «Мы хотим, чтобы этим занимались европейские страны. Думаю, это важно по соображениям безопасности», – приводит слова Липавского ТАСС.

    Чешский министр также отметил, что Чехия выступает за принятие в ЕС Украины и предпринимает усилия в этом направлении.

    Ранее сообщалось, что Чехия хочет создать госкомпанию для предотвращения закупок газа из России.

    Коментарии (15)
    11 декабря 2023, 09:15
    Пользователи соцсети высмеяли заявление Зеленского о разговоре с фон дер Ляйен

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пользователи социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о результатах телефонного разговора с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

    Зеленский написал, что Киев «рассчитывает на положительное решение» по поводу новой программы поддержки Ukraine Facility, а также о начале переговоров о вступлении в ЕС, передает РИА «Новости».

    Один из читателей под ником Dr.hc. Datenpapst спросил Зеленского, рассказал ли он фон дер Ляйен «о своем шоппинге в США, где потратил миллионы». Читатель Gabe призвал больше не выделять средства Киеву и «ее продажному президенту». Rustam SW заявил, что нужно «гнать попрошайку с порога».

    Ранее предприниматель Илон Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского за попрошайничество.

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    11 декабря 2023, 18:07
    Рар оценил шансы Орбана переубедить США помогать Украине

    Политолог Рар: На Западе формируется блок прагматиков, которые видят невыгодность помощи Украине

    Рар оценил шансы Орбана переубедить США помогать Украине
    @ JOHANNA GERON/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В западных странах постепенно растет число политиков, недовольных ходом украинского кризиса. В частности, американские республиканцы и представители Венгрии хотят вдохнуть прагматизм в обсуждение происходящего конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о планируемой встрече союзников Виктора Орбана с конгрессменами-республиканцами США.

    «Венгерские политики и американские конгрессмены-республиканцы за закрытыми дверями обсудят свое видение причин, по которым Россия и Украина до сих пор не сели за стол переговоров. Судя по настроениям в ведущих западных СМИ в части контрнаступления, консервативные и правые круги Штатов и ЕС начинают мыслить прагматично», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Вашингтон сталкивается с огромным количеством техники, безвозвратно утраченной в зоне боевых действий, а также видит опустошенные военные склады других членов НАТО. Все это говорит лишь о том, что в будущем конфликт потребует еще большего капиталовложения. Между тем экономика западных стран буксует», – уточняет он.

    «Виктор Орбан будет настаивать на том, что дальнейшего ослабления ЕС и США нельзя допустить. Вероятно, с этим согласятся многие представители Республиканской партии. Кроме того, на стороне Будапешта выступит и Братислава. Словакия также недовольна ситуацией, сложившейся вокруг Украины», – акцентирует политолог.

    «В целом в Восточной Европе постепенно приходит осознание собственной зависимости от российских ресурсов. Только Прибалтика отказывается это понимать, поскольку четко придерживается русофобских позиций. Всеобщая ставка на Германию, как на страну, способную возместить убытки от разрыва с Москвой, не сыграла», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно о планируемой встрече союзников Виктора Орбана с конгрессменами-республиканцами США. Об этом сообщает издание The Guardian. Отмечается, что мероприятие должно состояться в рамках консервативного форума центра Heritage Foundation, на который прибудут представители Венгерского института международных отношений и дипломатические представители страны в Вашингтоне.

    Ожидается, что в первый день здесь будет обсуждаться не только тема Украины, но и «трансатлантических культурных войн». После этого состоятся закрытые переговоры между американцами и венграми. При этом Орбан поддерживает уверенность в том, что законопроект «о помощи Украине» не пройдет в Конгрессе.

    В связи с этим премьер-министр также «пытается заблокировать помощь со стороны ЕС». Кроме того, в настоящий момент Будапешт предпринимает серьезные усилия по восстановлению отношений с республиканцами. Тем не менее, по мнению экспертов, Венгрия не сумеет оказать на США серьезное влияние в вопросе поддержки ВСУ.

    Планы Орбана всерьез беспокоят Владимира Зеленского. Накануне два лидера встретились в Аргентине на церемонию инаугурации президента Хавьера Милея. Их короткий разговор попал в трансляцию мероприятия. Диалог велся достаточно эмоционально, однако точно расслышать их слова на записи не представляется возможным.

    Как отмечает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале, инициатором беседы выступил именно Орбан. Однако не только Венгрия пытается вести политику, расходящуюся с проукраинским консенсусом ЕС. Так, власти Словакии выступили против переговоров о вступлении страны в союз. Об этом «Известиям» сообщил председатель комиссии по внешним отношениям парламента страны Мариан Кэри.

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    11 декабря 2023, 04:59
    Украине указали на необходимость выполнить все требования для членства в ЕС

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о необходимости для Киева выполнить все условия вступления Украины в Евросоюз

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможное начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что присоединение к ЕС может состояться только в том случае, если выполнены все условия членства.

    Фон дер Ляйен отметила, что украинский вопрос будут рассматривать в ходе саммита ЕС в четверг и пятницу. При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что речь идет об обсуждении «начала переговоров о вступлении, а не самом вступлении». Как отметила фон дер Ляйен, вступление в ЕС «в любом случае требует времени», передает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

    Напомним, правящая венгерская партия «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» указала, что из-за военного конфликта ни границы, ни население Украины не могут быть точно установлены, в результате трудно определить, о приеме какой страны в Евросоюз идет речь.


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    11 декабря 2023, 08:17
    Депутат ЕП рассказал, чем обернется прием Украины в Евросоюз

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вступление Украины в Европейский союз ляжет тяжелым бременем для граждан, которые и так страдают от роста цен, заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани.

    По ее словам, ЕС «губит себя ради Киева, на который потратили 88 млрд евро, а еще 70 млрд евро зарезервировали до 2027 года», передает ТАСС.

    Политика, которую проводит Украина, нежелательна не только для европейцев «в момент, когда инфляция уничтожает их сбережения», но и для украинцев, добавил Мариани.

    Евродепутат убежден, что «жители стран Европы стремятся к миру», а Франция должна играть одну из главных ролей в этом вопросе.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости для Киева выполнить все условия вступления Украины в Евросоюз.

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    11 декабря 2023, 21:16
    Сийярто: Решение о переговорах с Украиной о вступлении в ЕС не подготовлено
    Сийярто: Решение о переговорах с Украиной о вступлении в ЕС не подготовлено
    @ REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

    Сийярто отметил, что это была их первая встреча с февраля прошлого года, то есть с тех пор, как Россия начала на Украине спецоперацию, передает ТАСС.

    Как указал глава МИД Венгрии, на встрече они обсуждали евроинтеграционные амбиции Украины. Он отметил, что для Венгрии это не тактический вопрос, а решение, которое имеет историческое значение для будущего всего ЕС.

    Он написал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), что предложение о решении не подготовлено, Еврокомиссия практически не имеет представления о влиянии членства Украины в ЕС на все сообщество.

    «Достаточно задуматься о том, какие неуправляемые проблемы вызвало предыдущее решение Еврокомиссии о транзите зерна или отмене обязательного лицензирования украинских грузовиков», – отметил венгерский глава МИД. По его словам, Еврокомиссия не завершила подготовительную работу, которая могла бы гарантировать, что Украина продолжит переговоры о вступлении взаимовыгодным образом.

    В понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов «попрыгать и сплясать», если это потребуется для выполнения выдвинутых ЕС условий вступления Украины в Евросоюз. Ранее власти Словакии выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку считают, что Украина к ним не готова и должна пройти «очень длинный путь».

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    12 декабря 2023, 11:43
    На Украине заявили, что без 50 млрд евро от ЕС страна окажется на грани выживания

    Вице-премьер Украины Стефанишина: Страна останется на грани выживания без 50 млрд евро от ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Украина останется на грани выживания в случае, если Евросоюз не примет решение о выделении Киеву помощи в размере 50 млрд евро, в стране это станут рассматривать как провал всего ЕС, заявила Financial Times вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

    По ее словам, даже в случае, если не будет итогов по 50 млрд евро, может быть принято промежуточное решение, однако эта ситуация оставит Украину «на грани выживания с нулевой финансовой предсказуемостью на целый год», передает РИА «Новости».

    Также Стефанишина отметила, что в данный момент нет никаких заверений в том, что пакет помощи будет в той или иной форме предоставлен Киеву.

    По словам украинского чиновника, неспособность ЕС согласовать пакет помощи Украине, а также начать переговоры по членству в европейском блоке будут рассматриваться Киевом как «провал всего ЕС».

    Кроме того, Стефанишина подчеркнула, что во время беседы с Владимиром Зеленским на выходных премьер Венгрии Виктор Орбан намекнул, что разблокирование венгерских денежных средств ЕС является одним из аспектов его позиции в отношении Киева.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему западная помощь Украине уходит в пропасть.

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    11 декабря 2023, 14:12
    Бербок признала, что в ЕС стали чаще говорить об усталости от конфликта на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД Германии Анналена Бербок признала, что в Европе стали чаще говорить об усталости от конфликта на Украине, но в то же время выступила против его «заморозки», об этом она заявила в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    По словам Бербок, «заморозка» конфликта, о которой все чаще говорят на Западе, обернется на самом деле не миром и тишиной, а «означала бы обратное». По ее мнению, она «будет означать лишение Украины день за днем ее суверенитета и идентичности», передает ТАСС.

    Глава МИД Германии добавила, что «российская угроза для безопасности Европы продолжила бы существовать». «Заморозка», по мнению Бербок, даст Москве возможность восстановить военные силы для более жестких действий за пределами Украины. Поэтому она призвала продолжить поддержку Киева ради безопасности Европы.

    Ранее министр обороны Германии отказался считать Украину союзником.

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    12 декабря 2023, 14:59
    ЕК оценила налоговую прибыль от замороженных активов России в 16 млрд долларов

    Bloomberg: ЕК оценила налоговую прибыль от замороженных активов России в более 16 млрд долларов за четыре года

    Tекст: Александра Юдина

    По оценке Еврокомиссии, налогооблагаемая прибыль от замороженных активов РФ составит более 15 млрд евро (более 16 млрд долларов) в течение следующих четырех лет, сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа ЕК.

    Так, согласно документу, план ЕК будет включать несколько стадий работы с замороженными активами, в частности, перевод чистых доходов, полученных от замороженных активов, в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что после вычета расходов и национальных налогов полученная прибыль от замороженных российских активов будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками.

    Агентство отмечает, что, по оценке ЕС, налогооблагаемые доходы могут достичь 15 млрд евро (более 16 млрд долларов) в течение следующих четырех лет.

    Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕК направит предложения странам ЕС по налогообложению доходов от замороженных суверенных российских активов.

    До этого Еврокомиссия подтвердила, что 12 декабря представит проект налога на замороженные активы России.

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    Представления США о России застряли в 2022 году

    Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева. В противном случае Москва якобы столкнется с «более сильным» противником. Подобное заявление вызвало удивление в экспертной среде, потому что разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Почему чиновники Белого дома выступили с такой инициативой и насколько она реалистична? Подробности

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    Британия и Норвегия создают новые угрозы для Черноморского флота

    Несмотря на провал сухопутного контрнаступления ВСУ, страны Запада надеются попытать счастье на море. Для этого Британия и Норвегия решили создать «морскую коалицию» с целью усилить ВМС Украины. По мнению экспертов, Лондон и Осло сделают ставку на передачу украинцам большого числа подводных дронов, которые считаются самой сложной целью для поражения. Что этому вызову может противопоставить Россия? Подробности

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    «Немецкий агент» в руководстве Польши дает шанс России

    Польская оппозиция в ярости: с их точки зрения новый премьер страны Дональд Туск не кто иной, как «немецкий агент». Политика нового премьера действительно по всем признакам будет серьезно меняться. Это прямо касается в том числе интересов России. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Возвращение призыва в армию США

      «Если истеблишмент США не откажется от своей цели править миром, ему почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», – заявил бывший помощник президента Рейгана и эксперт по внешней политике Даг Бэндоу. Действительно ли США могут вернуть призыв? И почему служба в американской армии перестала быть престижной?

    • Китай меняет позицию по СВО

      «Это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения исходя из национальных интересов и безопасности». Таким стал ответ МИД КНР на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию, чтобы она свернула СВО. Это сильно отличается от прежней позиции Пекина. Что изменилось? И почему?

    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

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