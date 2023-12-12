Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.0 комментариев
Финляндия решила открыть границу с Россией
Ilta-Sanomat: Финляндия решила открыть границу с Россией
Финские власти планируют открыть для пассажиров три самых больших пограничных пункта на границе с Россией, утверждает издание Ilta-Sanomat.
Границу на трех контрольно-пропускных пунктах с Россией планируется открыть в ночь с 13 на 14 декабря, утверждает Ilta-Sanomat, передает ТАСС.
До этого СМИ писали, что финское руководство рассматривает два варианта развития решения ситуации с КПП на границе с Россией. Первый предполагал открытие одного или нескольких пунктов пропуска, другой – оставление ситуации без изменений.