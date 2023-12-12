  • Новость часаРоссия ратифицировала соглашение с Белоруссией о совместных центрах боевой подготовки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему россияне стали тоннами скупать золотые слитки
    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию
    США собрались отказаться от импорта урана из России
    Конфликт на Украине не вошел в топ мировых поисковых запросов Google
    Российские силы существенно продвинулись у запорожской Новопокровки
    ГИБДД Москвы приостановила регистрацию машин и выдачу прав
    В норвежский танкер в Красном море попала ракета
    Синоптики предупредили о «суперсибирских морозах»
    Siemens и Volkswagen захотели получить компенсации за инвестиции в России
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Можно стать русским по личному выбору

    Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    11 комментариев
    12 декабря 2023, 12:39

    Кремль анонсировал встречу Путина с судьями Конституционного суда

    Кремль: Путин встретится с судьями Конституционного суда России

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин в День Конституции, проведет встречи с судьями Конституционного суда России и его председателем Валерием Зорькиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, в честь праздника Путин традиционно проведет во вторник встречу с судьями Конституционного суда, передает ТАСС.

    При этом отдельно президент встретится с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

    Кроме того, глава государства посвятит ближайшее время подготовке к прямой линии и пресс-конференции, намеченной на 14 декабря.

    Напомним, в школах России 11 декабря прошел урок, посвященный главному нормативно-правовому акту страны.

    10 декабря 2023, 13:06
    Путин заявил об «оборзевших» властях Украины

    Путин: Власти Украины оборзели, объявив русских некоренным народом

    Путин заявил об «оборзевших» властях Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти «совсем оборзели», объявив русских некоренным народом на Украине, заявил президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Никогда ничего подобного мы не делали бы, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей оттуда. Объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли? Совсем, как бы сказать попроще, оборзели?» – сказал Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что для героев страны определяющее качество – это честь, чувство долга и любовь к Родине.

    Коментарии (97)
    11 декабря 2023, 02:45
    Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд

    Саудовский принц Турки Аль-Фейсал назвал визит Путина в Эр-Рияд доказательством доверительных отношений двух стран

    Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию доказывает, что между странами сформировались «глубинные, доверительные отношения», заявил председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал.

    Как отметил Турки Аль-Фейсал, совместное заявление Путина и наследного принца Саудовской Аравии Сальмана Аль Сауда показывают, что эти отношения «востребованы и будут развиваться», передает РИА «Новости».

    Турки Аль-Фейсал указал на «общие подходы» России и Саудовской Аравии к ряду вопросов, касающихся Палестины. По его словам, Саудовская Аравия возглавила усилия арабо-мусульманской дипломатии по прекращению нынешнего конфликта вокруг сектора Газа и «важно, что эти усилия поддержаны» Россией и Путиным.

    В среду президент России Владимир Путин посетил Абу-Даби, где провел переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а затем в Эр-Рияде его ждала встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.


    Коментарии (0)
    10 декабря 2023, 16:19
    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран

    Канцелярия Нетаньяху раскрыла детали переговоров с Путиным

    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в секторе Газа и регионе, российско-иранское сотрудничество и позицию РФ.

    Как сообщила канцелярия израильского премьера, в ходе прошедшего в воскресенье телефонного разговора с Путиным Нетаньяху раскритиковал позицию представителей России в ООН и других форумах в отношении Израиля, передает ТАСС.

    Премьер Израиля отметил, что «любая страна, которая подвергнется преступной террористической атаке, подобной той, которую пережил Израиль, будет действовать с не меньшей силой, чем та, с которой действует Израиль», добавили в канцелярии.

    В ходе переговоров Нетаньяху поблагодарил российского лидера за меры, предпринятые для освобождения из сектора Газа находившегося в заложниках у ХАМАС израильтянина, имеющего также гражданство России. Кроме того, он попросил Россию оказать давление на Красный Крест в вопросе посещений заложников из Израиля и обеспечения их лекарствами.

    Как ранее сообщила израильская радиостанция Kan, телефонные переговоры Путина и Нетаньяху продлились 50 минут.

    Коментарии (23)
    11 декабря 2023, 15:50
    Путин рассказал о планах пополнения ВМФ новыми подлодками

    Путин: ВМФ будут переданы три ракетоносца «Борей-А», строятся пять подлодок «Ясень-М»

    Путин рассказал о планах пополнения ВМФ новыми подлодками
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три ракетоносца «Борей-А» в ближайшие годы будут переданы Военно-морскому флоту, сейчас строятся еще пять подводных лодок «Ясень-М», на завершающем этапе находится создание атомного крейсера «Архангельск», сообщил президент Владимир Путин.

    «В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружений только со стапелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», – передает РИА «Новости» слова Путина на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

    «Одновременно строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер «Архангельск», – добавил президент.

    Ранее президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, в город Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России – «Севмаш».

    Коментарии (12)
    11 декабря 2023, 15:43
    Путин: Ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках.

    «Приветствую вас в этот знаменательный день – день, когда на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» поднимаются военно-морские флаги, и эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-морского флота», – цитирует его РИА «Новости».

    Путин отметил, что подводные ракетоносцы уже скоро заступят на боевое дежурство, сообщает ТАСС. «Уже в скором времени подводные ракетоносцы «Император Александр III» и «Красноярск» начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи Отечества», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что Путин принимает участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменует их принятие в состав Военно-морского флота России.

    Коментарии (12)
    10 декабря 2023, 11:51
    Путин заявил о роли бойцов СВО в будущем России
    Путин заявил о роли бойцов СВО в будущем России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники специальной военной операции сражаются за будущее России, заявил глава государства Владимир Путин.

    «От вашей боевой работы очень многое зависит в будущем России. Это очевидный факт», – сказал Путин в беседе после вручения медалей «Золотая Звезда» по случаю Дня героев Отечества, фрагмент которой опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Глава государства назвал приоритетом сохранение жизни бойцов на передовой и отметил сложность будней на фронте.

    «Я знаю, там непросто. Жизнь на фронте, когда эти [БПЛА] летают как мухи над головой. Это все гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев РФ в кремлевских дворцовых павильонах. Конечно, все сложнее», – сказал он.

    Ранее Путин назвал поддержку участников специальной военной операции одним из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    Коментарии (4)
    9 декабря 2023, 14:19
    Стало известно, о чем просят Путина россияне перед «Итогами года»

    Россияне попросили Путина помочь с оказанием медицинской помощи в регионах

    Стало известно, о чем просят Путина россияне перед «Итогами года»
    @ Алексей Никольский/РИА Новост

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские граждане в обращении к «Итогам года» попросили президента Владимира Путина помочь с открытием музея в Чебоксарах, оказанием медпомощи в Новосибирской и Оренбургской областях.

    Вопросы и обращения к главе государства поступают на сайт москва-путину.рф, передает РИА «Новости».

    Авторы одного из обращений попросили президента открыть Музей города в Чебоксарах, в 2024 году населенному пункту исполняется 550 лет.

    Житель Бердска в Новосибирской области сообщил в обращении, что в государственных учреждениях не хватает медиков. В Оренбургской области пожаловались на отсутствие врачей и автобусов в сторону больницы.

    Жители поселка Юго-Камский в Пермском крае заявили о нехватке очистных сооружений. Учащиеся Кузнецкого филиала Пензенского областного медицинского колледжа попросили Путина проконтролировать ремонт и реставрацию здания.

    Коментарии (13)
    11 декабря 2023, 15:21
    Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых атомоходах ВМФ

    Путин участвует в церемонии принятия новых атомоходов в состав ВМФ

    Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых атомоходах ВМФ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин принимает участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменует их принятие в состав Военно-морского флота России.

    «Красноярск» – вторая из многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Ясень-М», передает ТАСС. Относится к четвертому поколению атомоходов. Заложена 27 июля 2014 года. Атомный подводный крейсер «Император Александр III» – третий серийный корабль проекта «Борей-А». Относится к четвертому поколению атомоходов. Заложен 18 декабря 2015 года.

    Инициатива присвоения кораблю имени императора Александра III принадлежит Путину. Эту идею президент высказал в 2014 году во время встречи с деятелями культуры в Ялте. Тогда Владимир Мединский, занимавший пост министра культуры, передал главе государства отреставрированный Андреевский флаг с последнего корабля Русского императорского флота, который также назывался «Император Александр III».

    Ранее президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, в город Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России – «Севмаш».

    Коментарии (9)
    10 декабря 2023, 14:29
    Путин: Российская промышленность набирает обороты

    Путин: Российская оборонная промышленность набирает обороты

    Путин: Российская промышленность набирает обороты
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин заявил, что оборонная промышленность набирает обороты, а у другой стороны ресурсы иссякают, поскольку нет ни собственной базы, ни денег, ни идеологии.

    «Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает оборот, в разы больше начали производить. Знаю, что еще не все хватает», – передает РИА «Новости» слова Путина во время общения с участниками церемонии награждения Героев России.

    «Но у них иссякает, у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нету собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», – сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    Ранее Путин заявил, что участники специальной военной операции сражаются за будущее России.

    Коментарии (7)
    11 декабря 2023, 16:52
    Путин: С такими кораблями и оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности
    Путин: С такими кораблями и оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения в Северодвинске фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», оснащенного гиперзвуковыми ракетами «Циркон», вместе с главкомом ВМФ Николаем Евменовым расписался в книге посещения корабля.

    «С такими моряками, с такими кораблями и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности», – написал глава государства, передает телеканал «Звезда».

    Командир фрегата, капитан 1-го ранга Алексей Рябоштан доложил президенту, что четыре гиперзвуковые ракеты «Циркон» были загружены в пусковые установки корабля после модернизации корабля в ноябре 2024 года, передает ТАСС. «Пока стрельб еще не было, готовы к выполнению поставленных задач», – сказал Рябоштан.

    Ранее Путин сообщил, что в ближайшие годы ВМФ будут переданы три ракетоносца «Борей-А», сейчас строятся еще пять подводных лодок «Ясень-М», на завершающем этапе находится создание атомного крейсера «Архангельск».

    Коментарии (0)
    10 декабря 2023, 14:59
    СМИ: Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

    Kan: Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели длительный телефонный разговор, сообщила израильская радиостанция Kan со ссылкой на офис премьера еврейского государства.

    По данным Kan, переговоры состоялись в воскресенье, разговор длился порядка 50 минут, передает РИА «Новости».

    В октябре Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию вокруг сектора Газа.

    Коментарии (0)
    9 декабря 2023, 17:42
    Путин заявил о продолжении участниками СВО ратных традиций ветеранов ВОВ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ратные традиции ветеранов Великой Отечественной и российских Вооруженных сил достойно продолжают участники спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства обратился к участникам Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета, в ходе обращения президент указал, что движение активно помогает волонтерам и поисковикам, заботится о старшем поколении, передает ТАСС.

    «Включаетесь в реализацию проектов, адресованных участникам специальной военной операции, которые достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил», – отметил Путин.

    Ранее награжденный медалью «Золотая Звезда» старший лейтенант Эдуард Казымов заявил президенту Владимиру Путину, что бойцы на передовой верят в победу и отступать не будут.

    Коментарии (0)
    11 декабря 2023, 14:54
    Путин прилетел в Архангельскую область

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, в город Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России – «Севмаш».

    Ожидается, что Путин примет участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Она ознаменует принятие судов в состав Военно-морского флота. Также ожидается, что Путин посетит Архангельск, передает ТАСС.

    Визит Путина в Архангельскую область также подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Это первая региональная поездка Путина (и публичное мероприятие в целом) после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года.

    Во время общения с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества в Кремле Владимир Путин сказал о решении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Песков, отвечая на вопросы о начале предвыборной кампании Путина, сказал, что де-факто об этом можно говорить. «Если вы хотите говорить де-юре, то нет. Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться», – пояснил Песков.

    Коментарии (0)
    9 декабря 2023, 16:00
    Путин пожелал успеха Ас-Сиси на выборах президента Египта

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора пожелал своему египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси успеха на предстоящих президентских выборах.

    Пресс-служба Кремля сообщает, что Путин пожелал коллеге успеха на предстоящих в эти дни президентских выборах, а также поблагодарил его за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей и в доставке в сектор Газа гуманитарных грузов из России, передает ТАСС.

    Также президент России рассказал ас-Сиси о своей поездке в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

    Кроме того, Путин поделился впечатлениями о состоявшихся в Москве переговорах с президентом Исламской Республики Иран.

    Напомним, американское издание Military Watch Magazine отметило, что истребители Су-35, сопровождавшие самолет Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию, продемонстрировали силу и мощь России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает визит Путина на Ближний Восток.

    Коментарии (0)
    11 декабря 2023, 21:07
    Социолог: Арктика требует развития полноценных городов с растущим уровнем жизни

    Социолог Потуремский: Развитие потенциала Арктики является приоритетом для Путина

    Социолог: Арктика требует развития полноценных городов с растущим уровнем жизни
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Арктическая зона для России – это не только судоходство, стратегически важные объекты и добыча ископаемых, но и возведение полноценных городов с растущим уровнем жизни. Поэтому Арктика является приоритетной темой в повестке президента, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. Ранее Владимир Путин в Архангельске провел совещание по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны.

    «Во-первых, давайте зафиксируем, что Арктика – это безусловная зона интересов России. Огромная территория Арктической зоны делает нашу страну ключевым игроком в регионе. У нас есть история освоения Арктики, есть традиции, связанные с ней, есть технологии для возведения там самой сложной и необходимой инфраструктуры», – пояснил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Для нас Арктическая зона – это не только судоходство, не только стратегически важные объекты или добыча ископаемых, но и возведение полноценных городов. И мы используем далеко не весь потенциал Арктики. Это регион с колоссальными возможностями в развитии экономики, укрепления обороны и расширения логистики. Поэтому Арктика является приоритетной темой в повестке президента», – детализировал он.

    «Все перспективы России в Арктике безусловно связаны с улучшением качества жизни людей. Наши ресурсы, технологии, накопленный опыт должны работать на решение этих задач и на достижение результата. Нужно активнее внедрять апробированное на Дальнем Востоке формирование новой экономики», – подчеркнул аналитик.

    «Я имею в виду мастер-планы развития опорных населенных пунктов, создание в моногородах ранее не свойственных им сфер: расширение сектора сервисной экономики, укрепление малого и среднего предпринимательства, изменение облика арктических городов и поселков, развитие туризма и благоприятной городской среды, а также совершенствование арктической ипотеки», – сказал спикер.

    «Несмотря на специфику региона, я уверен, что в Арктике возможно создание такой вполне благоприятной городской среды. Помимо этого, у нас есть опыт арктического и даже антарктического туризма. Это вопрос развития инфраструктуры. Если будут условия – люди поедут. Там очень много привлекательного – начиная от северного сияния, любимого нашими юго-восточными соседями, и заканчивая уникальной природой, ландшафтом и всем, что с этим связано», – напомнил политолог.

    «Как социолог, могу сказать, что жители и власти региона разделяют рабочий настрой и позитив в отношении развития региона по множеству направлений. Что касается запросов, то ключевые здесь – улучшение качества жизни, расширение социального пакета. Также важна тема транспортной доступности. Поэтому со стороны местных жителей высок запрос на субсидирование транспортных расходов», – резюмировал Потуремский.

    Напомним, в понедельник президент России в Архангельске провел совещание по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны. Также в режиме видеоконференции провел встречу с участниками программы «Арктическая ипотека». Один из участников попросил главу государства рассмотреть возможность увеличения суммы верхнего потолка по ипотеке, чтобы можно было взять квартиру побольше.

    «Согласен. Это конкретное предложение по ипотечным кредитам в Арктической зоне. Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно», – сказал Путин. Кроме того, президент пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО.

    Говоря об увеличении возраста для арктической ипотеки работникам оборонных предприятий и их семей, Путин сообщил, что обсудит такую возможность с коллегами и примет решение. «Вообще, что касается работников оборонных предприятий, мы должны закреплять людей на тех предприятиях и рабочих местах, где они работают. Это всегда важно для решения очень важных, острых задач, которые стоят перед государством в целях повышения оборонной способности», – отметил президент.

    Кроме того, глава государства поддержал идею снижения стажа работы для получения арктической ипотеки, добавив, что данная ипотека под 2% позволяет закрепляться на тех территориях, где люди бы хотели жить. Кроме того, он указал: арктическую ипотеку нужно расширить на молодых врачей и педагогов вне зависимости от стажа работы в арктических регионах. По словам Путина, улучшение качества жизни людей – ключ к увеличению численности населения на арктических территориях страны, сообщает РИА «Новости».

    «Арктическая зона России – это почти треть территории нашей страны. Здесь полностью или частично располагается девять субъектов Федерации, проживает чуть больше 2,4 млн человек. И повторю, наша главная задача – добиться заметного улучшения качества жизни людей. А значит, необходимо повысить эффективность региональных систем здравоохранения, образования, транспорта и жилищно-коммунальной сферы. Создать условия для притока дополнительных инвестиций, роста туризма, для появления квалифицированных рабочих мест», – подчеркнул он.

    Ранее в ходе поездки в Архангельск и Северодвинск Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III».

    Коментарии (0)
    Главное
    Российский танк победил в дуэли с украинским на короткой дистанции
    Немецкий политолог Рар оценил вероятность досрочных выборов в ФРГ
    В Киеве признали, что надежды на контрнаступление не оправдались
    Австрия выступила против переговоров о членстве Украины в ЕС
    Пушков раскритиковал решившего запугать Россию генерала из Чехии
    Автодилеры зафиксировали избыток китайских машин на складах
    В Хабаровске уволились выдавшие детям грамоты с украинской символикой педагоги

    Почему россияне стали тоннами скупать золотые слитки

    В ВТБ раскрыли данные продажи золотых слитков физическим лицам. Россияне продолжают активно скупать золото, а этой осенью спрос стал еще выше. Чем вызвана эта золотая лихорадка и как еще можно увеличить интерес к золоту среди населения? Подробности

    Перейти в раздел

    Представления США о России застряли в 2022 году

    Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева. В противном случае Москва якобы столкнется с «более сильным» противником. Подобное заявление вызвало удивление в экспертной среде, потому что разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Почему чиновники Белого дома выступили с такой инициативой и насколько она реалистична? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия и Норвегия создают новые угрозы для Черноморского флота

    Несмотря на провал сухопутного контрнаступления ВСУ, страны Запада надеются попытать счастье на море. Для этого Британия и Норвегия решили создать «морскую коалицию» с целью усилить ВМС Украины. По мнению экспертов, Лондон и Осло сделают ставку на передачу украинцам большого числа подводных дронов, которые считаются самой сложной целью для поражения. Что этому вызову может противопоставить Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Залужного топят с помощью «бессмысленной бойни» в Крынках

    «Бессмысленная бойня». Такую оценку происходящему на плацдарме, созданном ВСУ на левом берегу Днепра, дают сами же украинские пропагандисты. Они считают, что командование ВСУ бросает своих солдат на верную смерть. Однако есть основания полагать, что с собственно военными событиями данные высказывания СМИ киевского режима связаны мало. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай меняет позицию по СВО

      «Это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения исходя из национальных интересов и безопасности». Таким стал ответ МИД КНР на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию, чтобы она свернула СВО. Это сильно отличается от прежней позиции Пекина. Что изменилось? И почему?

    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

    • США обещают войну России с НАТО

      США скорректировали свою официальную позицию по Украине. Теперь в Вашингтоне считают, что поражение Киева приведет к войне России и НАТО, которая, скорее всего, станет также третьей мировой и первой ядерной войной. Как относиться к подобным угрозам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............