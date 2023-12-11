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    Почему Китай всерьез меняет позицию по СВО
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    Некоторые оптимисты обрадовались, когда МОК таки объявил, что российские и белорусские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Париж. Казалось бы, счастье близко. Но нет.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Линия фронта проходит через историю

    Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.

    24 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около тринадцати с половиной тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    13 комментариев
    11 декабря 2023, 10:34

    Маляр: ВСУ находятся в сложной ситуации на пяти направлениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сложная ситуация сложилась для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пяти направлениях на востоке, сообщила бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

    По ее словам, на лиманском, артемовском, марьинском, купянском и авдеевском ситуация для ВСУ напряженная, там идут активные боевые действия, передает ТАСС.

    Ранее командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что ВС России не прекращают ведения наступательных действий по всему фронту.

    10 декабря 2023, 23:14
    Эмоциональный диалог Зеленского и Орбана попал на видео

    Опубликована видеозапись эмоционального разговора Зеленского и Орбана в Буэнос-Айресе

    Эмоциональный диалог Зеленского и Орбана попал на видео
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан и украинский президент Владимир Зеленский обсудили в Буэнос-Айресе вопрос о приеме Украины в ЕС, сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

    Орбан и Зеленский прибыли в Буэнос-Айрес на церемонию инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Их разговор попал в трансляцию церемонии, которую вел YouTube-канал аргентинского сената, передает РИА «Новости».

    Венгерские СМИ также опубликовали видеозапись, на которой премьер Венгрии и президент Украины достаточно эмоционально ведут диалог. Однако на записи не слышно, о чем говорят Зеленский и Орбан, передает ТАСС.

    По словам Хаваши, Орбан, «касаясь вступления Украины в ЕС», заявил, что «страны – члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос». Интернет-издание Origo, комментируя видео, высказало предположение, что Зеленский «отправился на другой конец света» именно ради встречи с Орбаном, которого хочет убедить в необходимости поддержать присоединение Украины к ЕС.

    «Звезда» заявила, что «Орбан застал Зеленского врасплох, когда неожиданно встретился с ним и начал что-то усиленно доказывать».

    Напомним, высказывалось предположение, что Зеленский на инаугурации президента Аргентины может попытаться перехватить Орбана, который блокирует выделение Украине несколько десятков миллиардов евро из бюджета ЕС и грозится поступить так же с переговорами о вступлении Киева в Евросоюз. Отмечалось, что Орбан может уклониться от неприятного разговора, сославшись на протокол.

    Коментарии (14)
    11 декабря 2023, 06:48
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве произошли взрывы, после этого в городе объявили воздушную тревогу, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога прозвучала и по всей Киевской области. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил о падении обломков ракет в Голосеевском и Дарницком районах. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы выехали в Шевченковский район, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что по Киеву был нанесен неожиданный удар, «ПВО ВСУ не смогла вовремя обнаружить угрозу и опоздала», зафиксированы пожары в Дарницком и Голосеевском районах.

    Напомним, взрывы произошли в Одессе, в городе Южном Одесской области Украины, а также в Снигиревке, расположенной в подконтрольном Киеву районе Херсонской области.

    Коментарии (13)
    11 декабря 2023, 00:23
    Генерал ВСУ сообщил о российском наступлении по всему фронту

    Командующий сухопутными войсками Украины Сырский сообщил о наступлении российских сил по всему фронту

    Генерал ВСУ сообщил о российском наступлении по всему фронту
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российская армия не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту, сообщил командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский.

    Сырский заявил, что вместе с украинскими командирами, которые руководят ВСУ на восточном направлении, провел тщательный анализ обстановки, пишет «Российская газета».

    Напомним, продвижение российских войск на нескольких участках стало видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения, на некоторых направлениях ВСУ не в состоянии удерживать устойчивые позиции.

    Коментарии (8)
    10 декабря 2023, 16:40
    СБУ объяснила арест гражданина США на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Гражданин США и Чили, блогер Гонсало Лира пытался бежать от правосудия, его задержали в рамках законодательства, заявили в Службе безопасности Украины.

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск попросил украинского президента Владимира Зеленского объясниться насчет содержания в заключении в украинской тюрьме Лиры, который ранее критиковал в соцсетях, передает РИА «Новости».

    В СБУ прокомментировали пост Маска. Утверждается, что Лира был задержан в мае 2023 года, когда СБУ разоблачила его в Харьковской области. В заявлении говорится, что задержанный систематически оправдывал спецоперацию, в своих видео поддерживал Россию.

    Позднее блогеру было предъявлено обвинение по статье «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников». Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а затем, после внесения залога, отпустил блогера под домашний арест.

    СБУ утверждает, что в июле блогер якобы нарушил «закон и попытался бежать от правосудия». На собственном мотоцикле он пытался уехать за границу через пункт пропуска Украины с Венгрией.

    В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

    Ранее журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) разместил видеозапись очередного эпизода своего шоу, в котором рассказывается о Лире. В посте журналист также указал, что Лира «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление», состоящее в «критике» Зеленского.

    Коментарии (9)
    10 декабря 2023, 12:18
    Игнат назвал количество требуемых для ВСУ боевых самолетов

    Игнат: Украина хотела бы получить 150 самолетов от стран Запада

    Игнат назвал количество требуемых для ВСУ боевых самолетов
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина хотела бы получить от Запада 150 боевых самолетов для замены техники советского производства в вооруженных силах страны, сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

    В ответ на вопрос о том, сколько самолетов Киев может потенциально получить от западных партнеров, Игнат заявил, что речь идет о 150 самолетах, чтобы полностью заменить парк советской техники, передает ТАСС.

    По его словам, основным боевым самолетом, который должны предоставить Украине, станет американский F-16.

    Ранее Игнат заявил, что устаревшая линейка истребителей F-16 не сможет противостоять российскому самолету Су-35 и обеспечить вооруженным силам Украины преимущество в воздухе.

    Коментарии (27)
    10 декабря 2023, 22:48
    Эксперт: У России появилось окно возможностей расшатать тыл режиму Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с «антирежимными» и «антизападными настроениями» на Украине у России «появилось окно возможностей расшатать тыл режиму Зеленского», заявил политолог, главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт Александр Носович.

    Носович указал в Telegram, что «ключевым процессом на Украине» в последние недели стало «брожение», которое «в полной мере развернулось после интервью Арахамии с признанием, что это Борис Джонсон сорвал стамбульские соглашения».

    Как отметил политолог, «после этого интервью что ни лыко из Украины – все в строку». «Запад не помогает, как обещал, наступление провалилось, популярность Зеленского падает, в правящем классе явный раскол», – заявил Носович.

    Он подчеркнул, что общественное мнение на Украине лишилось «ясности и однозначности», появилось «осознание того, что украинцев развели и кинули (на убой)». В результате в украинском обществе усиливаются «не только антирежимные, но и антизападные настроения».

    Носович считает, что «в эту точку и надлежит бить», открылось «окно возможностей расшатать тыл режиму Зеленского». Для этого, по мнению политолога, следует «тонко использовать современные медиа-технологии», а также «дать себе установку на то, что такие методы по Украине нужно использовать».

    Носович полагает, что «Украина для России и планеты – комплексная проблема», решения которой нужно добиваться «всеми методами», доступными «в моменте».

    Напомним, глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Бориса Джонсона ничего не подписывать с Москвой. «В Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать», – рассказал Арахамия.

    Коментарии (6)
    11 декабря 2023, 08:00
    «Ланцеты» уничтожили два украинских танка и САУ на правом берегу Днепра

    Российские десантники уничтожили украинские танки и САУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

    «Ланцеты» уничтожили два украинских танка и САУ на правом берегу Днепра
    @ mil.ru

    Tекст: Антон Антонов

    На правом берегу Днепра были обнаружены два танка и замаскированная САУ вооруженных сил Украины, их уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет», сообщило Минобороны России.

    Украинские силы вели огонь с закрытых огневых позиций «по мирным населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области». Танки и САУ были выявлены с помощью разведывательных беспилотников российских десантников. Для уничтожения украинской техники было решено использовать «Ланцеты», запуск выполнили расчеты беспилотной авиации ВДВ, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что российские войска уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра. Также утром в воскресенье сообщалось, что за день ВСУ выпустили по 12 мирным населенным пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области 99 снарядов из ствольной артиллерии.

    Коментарии (6)
    10 декабря 2023, 18:37
    Германия пообещала поставить в следующем году около 200 тыс. боеприпасов Украине
    Германия пообещала поставить в следующем году около 200 тыс. боеприпасов Украине
    @ Petra Wallner/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия сможет поставить Украине в следующем году около 200 тыс. артиллерийских боеприпасов, заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ (бундесвера) Карстен Бройер.

    Кроме того, он подчеркнул, что ФРГ продолжает увеличивать производственные мощности для наращивания выпуска боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Ранее Бройер заявил, что на помощь, оказываемую Германией Украине, не повлияет то, кто станет следующим президентом США.

    Коментарии (26)
    11 декабря 2023, 01:28
    Сенатор США счел нелепой идею о возвращении Украины к «границам 1991 года»

    Сенатор США Вэнс заявил, что никто не верил в возвращение Украины к «границам 1991 года»

    Сенатор США счел нелепой идею о возвращении Украины к «границам 1991 года»
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Предположение, что «Украина отбросит Россию к границам 1991 года», нелепо, в это никто не верил, заявил американский сенатор Джей Ди Вэнс.

    Республиканец заявил, что выступает против дополнительных трат на Украину. По его словам, «дело закончится переговорами», а США нужно «сформулировать свои цели». «Что можно достичь с 61 млрд, чего не удалось на 100 млрд (оказанной помощи)», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    «В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно завершить военные действия », – заявил Вэнс.

    По мнению сенатора, Украина «функционально уничтожена», а США рискуют тем, что «функционально окажутся на крючке» и будут вынуждены финансировать ее восстановление. Он призвал «остановить кровопролитие». Как заявил Вэнс, «этим должно заниматься американское руководство, а не выписывать открытые чеки».

    Предположения о том, что Россия якобы собирается напасть на одну из стран НАТО, Вэнс счел «тактикой запугивания», которая должна «отвлечь людей от того факта», что политика США в украинском вопросе «не несет в себе много смысла». Он считает нелепой идею, что российские войска «могут промаршировать на Польшу или Берлин». При этом сенатор предложил Европе самостоятельно обеспечить собственную безопасность, если она так боится России.

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

    Коментарии (0)
    11 декабря 2023, 01:58
    Союзники Орбана захотели добиться от США прекращения помощи Украине

    Guardian сообщила о намерении союзников Орбана добиться прекращения американской помощи Украине

    Союзники Орбана захотели добиться от США прекращения помощи Украине
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политические союзники главы правительства Венгрии Виктора Орбана намерены провести переговоры с конгрессменами-республиканцами в США, чтобы добиться прекращения американской помощи Украине, сообщают источники.

    Представители Венгерского института международных отношений и посольства Венгрии в Вашингтоне собираются принять участие в форуме центра Heritage Foundation для консервативных западных политиков. Ожидается, что в первый день мероприятия будут обсуждать Украину, «трансатлантические культурные войны» и другие темы, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.

    На следующий день, как заявили источники, запланированы закрытые переговоры с конгрессменами-республиканцами. Источник заявил об уверенности Орбана в том, что законопроект «о помощи Украине не пройдет в Конгрессе», поэтому премьер «также пытается заблокировать помощь со стороны ЕС».

    Сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохак сообщил об активности посольства Венгрии по восстановлению отношений с республиканцами. Однако он не думает, что Венгрия способна оказать влияние на США в вопросе поддержки Украины.

    Напомним, Венгрия блокирует выделение Украине несколько десятков миллиардов евро из бюджета ЕС и грозится поступить так же с переговорами о вступлении Киева в Евросоюз.

    Коментарии (0)
    11 декабря 2023, 00:50
    Депутат Рады оскорбил Орбана

    Депутат Рады Гончаренко оскорбил премьера Венгрии Орбана

    Tекст: Антон Антонов

    Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал в соцсетях оскорбление в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Гончаренко в соцсетях назвал главу венгерского правительства «петухом», передает РЕН ТВ.

    Напомним, Орбан блокирует выделение Украине средств из бюджета ЕС и грозится поступить так же с переговорами о вступлении Киева в Евросоюз.

    Летом 2022 года Гончаренко выступили с угрозами в адрес президента Сербии Александра Вучича. Он посоветовал Вучичу купить «билет в Ростов» и заявил, что Украина должна «защитить» Косово от Сербии.


    Коментарии (4)
    10 декабря 2023, 15:29
    Генерал бундесвера: Результаты выборов в США не повлияют на помощь ФРГ Киеву

    Генерал бундесвера Бройер: Результаты выборов в США не повлияют на помощь ФРГ Киеву

    Генерал бундесвера: Результаты выборов в США не повлияют на помощь ФРГ Киеву
    @ Ting Shen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На помощь, оказываемую Германией Украине, не повлияет то, кто станет следующим президентом США, заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

    В интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Бройер заявил, что в следующем году Берлин поставит Киеву порядка 200 тыс. артиллерийских снарядов вне зависимости от результатов президентских выборов в США, передает ТАСС.

    «Я, как и прежде, вижу необходимость поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, каким бы ни был исход выборов в США», – сказал генерал.

    Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт сравнила Украину с бездонной бочкой.

    Коментарии (14)
    11 декабря 2023, 06:57
    Британия решила возглавить «коалицию по морским возможностям» Украины

    Британия и Норвегия решили возглавить «коалицию по морским возможностям» Украины и поставлять Киеву корабли

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания и Норвегия возглавят «новую коалицию по морским возможностям», которая предоставит Украине корабли и транспортные средства, сообщило британское минобороны.

    Указывается, что коалиция хочет «укрепить способности Украины действовать на море», передает РИА «Новости».

    Великобритания объявила, что предоставит Украине два минных тральщика типа Sandown для «повышения безопасности» в Черном море. Киев должен приобрести корабли через экспортно-кредитное агентство Великобритании, передает ТАСС.

    Великобритания рассчитывает, что Украине удастся увеличить экспорт своей продукции по Черному морю. Подчеркивается, что речь идет о «долгосрочной помощи в деле трансформации Военно-морских сил Украины для большей совместимости с западными союзниками и взаимодействия с НАТО».

    Кроме того, коалиция намерена помогать ВМС Украины в обучении «быстрому развертыванию» в Черном море и повышении боеготовности морской пехоты страны для обороны прибрежных территорий. Сообщается, что Лондон и Осло вместе с партнерами уже обучили сотни украинских морпехов.

    Напомним, глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что западные страны тратят на Украину деньги с большой выгодой. Он также подчеркнул, что Британия не намерена останавливаться в выделении Киеву дополнительных средств.

    Коментарии (4)
    11 декабря 2023, 09:15
    Пользователи соцсети высмеяли заявление Зеленского о разговоре с фон дер Ляйен

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пользователи социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о результатах телефонного разговора с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

    Зеленский написал, что Киев «рассчитывает на положительное решение» по поводу новой программы поддержки Ukraine Facility, а также о начале переговоров о вступлении в ЕС, передает РИА «Новости».

    Один из читателей под ником Dr.hc. Datenpapst спросил Зеленского, рассказал ли он фон дер Ляйен «о своем шоппинге в США, где потратил миллионы». Читатель Gabe призвал больше не выделять средства Киеву и «ее продажному президенту». Rustam SW заявил, что нужно «гнать попрошайку с порога».

    Ранее предприниматель Илон Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского за попрошайничество.

    Коментарии (0)
    10 декабря 2023, 23:44
    Байден пригласил Зеленского в США

    Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря, сообщила пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер. Офис Зеленского сообщил, что украинский президент 11 декабря отправится с визитом в Вашингтон.

    Жан-Пьер сообщила, что стороны планируют обсудить «жизненную необходимость продолжения поддержки» Украины со стороны США «в критический момент». Байден заверит Зеленского в «непоколебимой приверженности США поддержке народа Украины», передает ТАСС.

    Офис президента Украины сообщил, что Зеленский «встретится с президентом США Джозефом Байденом, проведет ряд встреч и переговоров», на которых будет обсуждаться военное сотрудничество двух стран. В частности, речь пойдет о совместных проектах по производству оружия и систем ПВО. Кроме того, стороны обсудят координацию усилий в 2024 году.

    В аппарате Сената США сообщили, что Зеленский приглашен выступить перед верхней палатой Конгресса. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл предложили ему выступить перед полным составом Сената в 9.00 по местному времени (17.00 мск).

    Напомним, Зеленский в минувший вторник должен был выступить по видеосвязи перед американскими сенаторами, но в последнюю минуту отменил запланированное выступление. Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова поддержала решение Зеленского. В ходе обсуждения выделения средств Украине и Израилю в Сенате США произошел скандал между республиканцами и демократами.

    Коментарии (4)
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