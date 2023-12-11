Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.22 комментария
Депутат Рады оскорбил Орбана
Депутат Рады Гончаренко оскорбил премьера Венгрии Орбана
Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал в соцсетях оскорбление в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Гончаренко в соцсетях назвал главу венгерского правительства «петухом», передает РЕН ТВ.
Напомним, Орбан блокирует выделение Украине средств из бюджета ЕС и грозится поступить так же с переговорами о вступлении Киева в Евросоюз.
Летом 2022 года Гончаренко выступили с угрозами в адрес президента Сербии Александра Вучича. Он посоветовал Вучичу купить «билет в Ростов» и заявил, что Украина должна «защитить» Косово от Сербии.