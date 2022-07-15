В Раде выступили с угрозами в адрес президента и народа Сербии

Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ балканской страны, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

Гончаренко намекнул, что Киев вместе с Хорватией планируют помешать возможному вступлению Сербии в ЕС. «Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и ее стремлением вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам», – передает РИА «Новости» слова Гончаренко.

Накануне сербский лидер заявил, что президент России Владимир Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением, и если его отвергнуть, то на планете начнется «ад». Ранее Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной Запада против России.

Напомним, 7 июля президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что войну на Украине развязал коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе.

Ранее историк Дмитрий Суржик в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что специальная военная операция России на Украине предупредила повторение 22 июня 1941 года. «Судя по подготовке и планам отдельных украинских военных формирований, ВСУ планировали развернуть полномасштабное наступление на Донбасс с возможным его перенесением на территорию России. А это неминуемо повлекло бы полноценную войну с неизвестными последствиями и вовлечением неограниченного числа участников», – уверен эксперт.

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