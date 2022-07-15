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В Раде выступили с угрозами в адрес президента и народа Сербии
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Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ балканской страны, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
Гончаренко намекнул, что Киев вместе с Хорватией планируют помешать возможному вступлению Сербии в ЕС. «Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и ее стремлением вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам», – передает РИА «Новости» слова Гончаренко.
Накануне сербский лидер заявил, что президент России Владимир Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением, и если его отвергнуть, то на планете начнется «ад». Ранее Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной Запада против России.
Напомним, 7 июля президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что войну на Украине развязал коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе.
Ранее историк Дмитрий Суржик в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что специальная военная операция России на Украине предупредила повторение 22 июня 1941 года. «Судя по подготовке и планам отдельных украинских военных формирований, ВСУ планировали развернуть полномасштабное наступление на Донбасс с возможным его перенесением на территорию России. А это неминуемо повлекло бы полноценную войну с неизвестными последствиями и вовлечением неограниченного числа участников», – уверен эксперт.
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Грибаускайте поиздевалась над трусостью литовских властей из-за транзита в Калининград
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Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте назвала ситуацию с Литвой и калининградским транзитом неспособностью политической элиты принимать стратегические решения.
«Литовские политики с трясущимися коленками исполняют партию в политическом балете», – написала бывший президент в социальной сети Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), передает Delfi со ссылкой на пост.
Также Грибаускайте добавила, что нужно было прямо сказать о принятом после консультации с партнерами решении, «не надо было прятаться за спину Еврокомиссии».
«Пока руководящая политическая элита демонстрирует неспособность принимать стратегические решения в сфере внешней политики. Вот почему мы видим метания и жалкую коммуникацию», – считает политик.
Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград. Речь идет о более 80%. До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов.
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Симоньян опубликовала фото от Минобороны про удар по Виннице
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала фото ракетного удара в областном центре Винница.
«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков. И фото прислали. Публикую как прислано», – опубликовала она в своем Telegram-канале.
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Медведев проиллюстрировал решение Драги об отставке коллажем «Кто следующий»
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявление об отставке премьер-министра Италии Марио Драги коллажем с загадкой.
В своем Telegram-канале Медведев привел фото Драги, а также Бориса Джонсона, премьера еще одной страны G7 – Великобритании, который объявил об уходе с поста неделей ранее. Рядом с их фотографиями pампредседателя Совета безопасности России разместил картинку, обозначающую пока не открытого персонажа, и знак вопроса, допустив таким образом, что череда отставок среди западных политиков не завершилась, сообщает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что итальянский премьер-министр Марио Драги подает в отставку. Драги заявлял, что не видит своего правительства без участия Движения «5 звезд», отметив при этом, что удерживать коалицию на основе ультиматумов не имеет смысла. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку Драги.
В феврале 2021 года итальянский президент Серджо Маттарелла после отставки премьера Джузеппе Конте поручил создать правительство экс-главе ЦБ страны и бывшему президенту Европейского ЦБ (ЕЦБ) Марио Драги, тот сформировал новый кабинет министров 12 февраля 2021 года.
МИД Китая одной фотографией показал лицемерие Запада
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь отметил различие в понимании фразы «международное сообщество» у всего мира и у западных СМИ.
«Что означает «Международное сообщество?» – передает РИА «Новости» его пуликацию в Twitter (признан в России иноагентом).
На фото Чжао Лицзянь показал разницу в общепринятом понимании международного сообщества и у основных западных СМИ.
Ранее газета ВЗГЛЯД задалась вопросом, почему западное общество, которое так любит рассуждать о гуманности и правах человека, никак не реагирует на чудовищные случаи, когда из-за обстрелов украинской артиллерии в Донбассе продолжают гибнуть дети. Только 6 июня в ДНР были убиты трое детей. А за день до этого в Донецке от украинского снаряда погибла 10-летняя девочка.
Некоторые полагают, что люди в ЕС и США просто недостаточно информированы о происходящем.
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Украинские журналисты показали, как ВСУ прикрываются мирными жителями
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После ракетного удара по Виннице украинские журналисты обратили внимание на попытку ВСУ прикрываться от ударов ВС России гражданскими объектами и мирными жителями.
«Почему Нацполиция, ГСЧС, «Суспильне», ВВС, прокуратура сообщают исключительно о прилетах по «Юбилейному» и медицинскому центру, но не пишут, что в Доме офицеров снесен второй этаж?» – задался вопросом журналист Александр Столяров.
Он пояснил, что первый удар пришелся на Дом офицеров, а следующий – на парковку, расположенную рядом с «Юбилейным», но об этом никто не пишет.
«Почему были размещены военные центры комплектования, передержки, дислокации в центре города, где живут и ходят гражданские люди? Догадайтесь, почему там такое количество жертв и сколько среди них гражданских, а сколько военных?» – заключил журналист.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что спросила Министерство обороны России, куда именно в Виннице нанесли удар. «Ответ: В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков. И фото прислали», – отметила она.
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Египет, Саудовская Аравия и Турция захотели вступить в БРИКС
Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году, сообщила президент международного форума Пурнима Ананд.
По ее словам, во время 14-го саммита лидеров БРИКС, который проходил в Пекине в виртуальном формате с 23 по 24 июня, этот вопрос обсуждали Китай, Россия и Индия. «Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», – передают «Известия» ее слова.
Как отметил су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, Россия приветствует проявленный странами интерес к объединению, однако ему еще предстоит разработать точные критерии для вступления новых членов.
Она также добавила, что после украинского кризиса наблюдается реальное проявление силы БРИКС. «И есть шанс, что объединение сможет работать для создания нового мирового порядка: увеличить обмен ресурсами, разработать авиационные, торговые и финансовые маршруты для новых мировых реалий», – уточнила Ананд.
Другие эксперты допустили что Саудовская Аравия, Египет и Турция – потенциально перспективные кандидатуры, однако процесс их присоединения будет небыстрым.
«Россия поддержала стремление Саудовской Аравии присоединиться к организации. Помимо КСА интерес к БРИКС проявили еще Турция и Египет, они изучают возможность присоединиться уже несколько лет. Но на саммите в Пекине вопрос с их вступлением не обсуждался, а вот членство КСА обсуждали серьезно. Участники объединения ищут дипломатическое решение», – отметил осведомленный источник.
Ранее американское издание The Hill заявило, что «Большая семерка» (G7, «Группа семи») может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене.
Напомним, в понедельник Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами для вступления в БРИКС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению. В минувший четверг председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что содружеству БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) необходимо расширить число участников.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли странам БРИКС подвинуть страны G7 на периферию мировой экономики и какие выгоды от участия в этом объединении может получить Россия.
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Премьер-министр Эстонии Каллас объявила об отставке
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке, сообщила пресс-служба правительства республики.
«Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственному желанию. Вместе с ней в отставку уходит все правительство», – передает ТАСС сообщение, размещенное на сайте правительства Эстонии.
Каллас также предложила созвать в пятницу чрезвычайное заседание парламента, на котором она обратится к депутатам с просьбой доверить ей формирование нового правительства на основе коалиции между партией «Отечество» и Социал-демократической партией.
Каллас занимала пост премьер-министра в течение последних полутора лет. В своем заявлении она отметила, что это было непростое время, на которое выпали пандемия коронавируса и осложнение геополитический ситуации в связи с событиями на Украине. Она также заявила, что проинформирует президента страны Алара Кариса о своем решении.
Ранее Каллас в своей статье для британской Sunday Telegraph обращалась к западным союзникам с призывом не допустить «преждевременного» мирного соглашения между Россией и Украиной.
Напомним, 8 июля Каллас заявила, что намерена покинуть свой пост.
Высокоточными ударами за сутки уничтожено свыше тысячи военнослужащих ВСУ
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«Высокоточными ударами в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск Донецкой народной республики (ДНР) поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов общие потери данных соединений составили до 1 тыс. личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники.
В районе населенного пункта Часов Яр ДНР высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено. В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российской армейской авиацией нанесен удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено 30 националистов, еще 37 ранено», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия. 13 июля в 226-м националистическом формировании «Кракен» более 200 боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», – отметил Конашенков.
«Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ.
Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре командных пункта, в том числе 61-й пехотной егерской бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области и 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Краматорска, три склада боеприпасов в районе Соледара, Татьяновки Донецкой народной республики и Николаева, хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, а также живая сила и военная техника в 21 районе.
В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки ДНР, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78 районах, живая сила и военная техника ВСУ в 232 районах. Истребителями ВКС России сбиты в воздухе два самолета воздушных сил Украины: Су-24 в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкое ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Изюм, Лозовая, Щуровка Харьковской области, Снегиревка, Новая Каховка Херсонской области, Белогоровка, Кармазиновка, Славяносербск, Михайловка ЛНР и Дерилово ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», – перечислил представитель Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 249 самолетов, 137 вертолетов, 1534 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 4292 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что авиаударом ВКС России в Николаеве уничтожено свыше 420 военнослужащих ВСУ.
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Стало известно о дискуссии в ЕС о снятии части санкций с россиян
В Евросоюзе ведется обсуждение вопроса по снятию санкций с некоторых российских граждан, введенных в связи с ситуацией на Украине, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
В суд с требованием снять эти рестрикции обратились около 30 физических лиц, еще около 10 человек обратились в Евросоюз напрямую, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.
Юридическая служба Евросовета сообщила постпредам Евросоюза, что некоторые из запросов «были оправданы». Сведения, представленные лицами, показали, что меры, введенные против них, задействовали «на слабых основаниях».
Сейчас в ЕС «ведутся дискуссии о возможной отмене санкций в отношении некоторых лиц».
Ранее в четверг СМИ сообщили, что в ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели.
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Минобороны заявило о восстановлении централизованной власти на освобожденной территории Украины
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Во всех подконтрольных российским военным населенных пунктах Украины восстановлена централизованная муниципальная власть, сообщили в Минобороны России.
«Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки. Постепенно оживают рынки, городские службы. Вместе с военными люди восстанавливают инфраструктуру и верят, что скоро все закончится, и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
На подконтрольных территориях российские военнослужащие несут боевое патрулирование и помогают жителям в решении бытовых проблем, отмечается в сообщении.
«Российские военнослужащие доставили более 100 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции», – проинформировали также в Минобороны.
По данным министерства, ежемесячно в Харьковскую область от России поступает несколько сотен тонн гуманитарных грузов, конвои с гумпомощью приходят еженедельно.
«Грузовики привозят мясные и рыбные консервы, масло, соль, сахар, макароны, другие продукты. Неизменно более трети всех поставок занимает мука. (...) Вместе с продуктами люди получают игрушки и памперсы для самых маленьких. Школьникам выдают канцелярские принадлежности и развивающие книги», – сказали в Минобороны.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что чиновники Харьковской области воруют поставляемые странами Запада лекарства, чтобы продать его в аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества продают через интернет.
Байден пожелал России «стратегического провала»
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Президент США Джо Байден призвал добиваться того, чтобы российская спецоперация на Украине стала «стратегическим провалом».
«США продолжат поддерживать Украину и украинцев, которые пострадали из-за насилия со стороны РФ», – передает ТАСС его слова, сказанные на выступлении в Иерусалиме на совместной пресс-конференции с израильским премьером Яиром Лапидом.
По словам американского лидера, Россия своими действиями на Украине бросила вызов миру и стабильности. Байден заявил, что спецоперация должна быть стратегическим провалом, а свободный мир «должен поддержать решимость» США помочь Украине, чтобы та защитила свою демократию.
Ранее Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю.
Напомним, бывший президент Польши Лех Валенса призвал раздробить и «расчленить» Россию, сократить численность населения РФ до 50 млн человек.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что исход конфликта решится «на поле боя», а в конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира».
А глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что будет добиваться «победы над Россией», если станет премьером.
Также президент США Джо Байден обвинял президента России в инфляции из-за роста цен в стране. Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин отреагировал на западные заявления о «путинской инфляции». Путин на ПМЭФ отметил, что рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином – результат системных ошибок в экономической политики США и ЕС.
Ответил российский лидер и на заявления Запада об «экономическом блицкриге» против России. Путин также подчеркнул, что мрачные прогнозы относительно экономики России не сбылись.
В ходе встречи с руководителями фракций Госдумы Владимир Путин прокомментировал спецоперацию, идущую с 24 февраля на Украине, отметив, что по большому счету Россия всерьез пока еще ничего и не начинала.
«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца», – отметил российский лидер.
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Захарова назвала «адским цирком» ситуацию вокруг турбин для «Северного потока»
Спикер МИД Мария Захарова назвала «адским цирком» ситуацию с турбиной, необходимой для работы газопровода «Северный поток», которую Канада все же решила отправить в Германию.
«Я считаю, что ситуация вокруг турбин – это какой-то адский цирк: принять сначала весь комплекс мер, не задав себе ни единого вопроса относительно того, как они сами будут реализовывать свои меры на примере своей компании и своих хотя бы флагманских направлений экономики, финансов и так далее», – передает ТАСС ее слова в эфире «Соловьев Live».
Так, Захарова констатировала, что режимы стран Запада «не предполагают аналитического подхода» к решениям Евросоюза, из-за этого «все больше принципиальных, жизненно важных сфер жизнедеятельности западных режимов они сами, своими руками поставили не под удар, а, собственно говоря, поставили на грань выживания, существования».
Ранее в Канаде заявили, что могут обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для «Северного потока» в течение следующих двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.
До этого стало известно, что одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
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ВСУ уничтожили половину Новой Каховки
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Последние обстрелы со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили половину жилого фонда Новой Каховки, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
«В Новой Каховке мирная жизнь была практически восстановлена, мы готовились к новому учебному году. Сейчас полгорода уничтожено именно из-за последних прилетов», – передает ТАСС слова Леонтьева в эфире канала «Россия-24».
Он отметил, что большинство ракет, выпущенных со стороны Украины по городу Новая Каховка в среду, сбиты российскими системами ПВО.
«Большинство ракет вчера было сбито, мы видим, что ПВО работает, значительное количество ракет уничтожается на подлете», – сказал Леонтьев.
Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. За три дня до удара Новую Каховку снимал американский коммерческий спутник Worldview-2.
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Песков прокомментировал планы Казахстана принять ушедшие из России компании
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает нормальными планы Казахстана создать условия для релокации зарубежных компаний, покинувших Россию, сообщает пресс-служба Кремля.
«Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу страну», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Он добавил, что часть компаний сейчас под совершенно беспрецедентным давлением извне вынуждены покидать рынок России.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России.
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Вучич предрек «ад для всех», если Запад не примет условий Путина
Если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад, сказал президент Сербии Александр Вучич.
«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск – Краматорск – Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», – цитирует его агентство Sputnik.
Какое именно это будет предложение, он не уточнил.
Ранее Вучич заявил, что конфликт на Украине – мировая война, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат.