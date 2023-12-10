  • Новость часаЛавров пообещал служить стране столько, сколько потребуется
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    Чем поможет Зеленскому Хавьер Милей
    Путин заявил об «оборзевших» властях Украины
    Минобороны России впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад
    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран
    Рар: Шольц пытается переложить свои промахи на плечи Москвы
    Песков: Сотрудничество Россия с ОАЭ и Саудовской Аравией пока не может быть публичным
    Генерал бундесвера: Результаты выборов в США не повлияют на помощь ФРГ Киеву
    Главу района в Бурятии арестовали за расправу над человеком
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Линия фронта проходит через историю

    Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.

    8 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около тринадцати с половиной тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    11 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    24 комментария
    10 декабря 2023, 17:00

    У северных Курил зафиксировано землетрясение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сейсмологи в воскресенье зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у побережья Курил, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

    Землетрясение произошло в 19.51 (11.51) у северных Курил, эпицентр находился в Тихом океане в 70 км северо-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, рассказала Семенова, передает РИА «Новости».

    Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась, добавила она.

    В сентябре в Курумканском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9.

    9 декабря 2023, 17:29
    Медведев обвинил Шольца во вранье о поставках газа из России
    Медведев обвинил Шольца во вранье о поставках газа из России
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц солгал, когда заявил, что поставки российского газа в страны Европы прекращены, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Ранее Шольц заявлял, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу и, как следствие, несет ответственность за повышение цен на энергоносители.

    Шольц «врет и не краснеет», когда говорит о том, что в Европу не поступает газ из России, заявил Медведев в соцсети X, передает РИА «Новости».

    По его словам, немецкое руководство «само отвергло и кинуло» свой народ из-за «ненависти к России», а теперь «изворачивается и врет».

    Ранее Шольц заявил, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу.

    Коментарии (35)
    9 декабря 2023, 18:28
    В Сети появился райдер Веры Брежневой для выступления на «русских корпоративах»
    В Сети появился райдер Веры Брежневой для выступления на «русских корпоративах»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Опубликован райдер с якобы требованиями певицы Веры Брежневой для исполнения на «русских новогодних корпоративах», одним из главных условий является соблюдение полной конфиденциальности.

    Брежнева просит за свое выступление 50 тыс. евро и 25 тыс. евро на расходы, также в райдере перечислены ряд указаний для соблюдения «конспирации» ее выступлений, пишет Mash.

    Певица якобы требует, чтобы ее багаж тащили сотрудники аэропорта от машины до борта и обратно, встречать она просит с табличкой VERA. По городу ее должен возить тонированный новый Mercedes S-класса с Wi-Fi.

    При этом человеку за рулем запрещено разговаривать во время поездки, перед встречей ему нужно проехать через заправку и сервис, чтобы отключить свет в салоне, лампы не должны загораться даже при открытии дверей.

    Окна в отеле должны быть завешены плотными шторами, охрана должна быть усилена, камеры видеонаблюдения на сцене и в зонах переодевания – заклеены и отключены.

    В гримерной певица требует подавать чай, имбирь, лимон, мяту, мед и фрукты. Для закулис Брежнева просит черный кабинет с проклеенными черным и красным скотчем стыками.

    Съемка фото и видео на ее концертах также запрещены.

    Ранее сообщалось, что Брежнева из-за налогов лишилась последнего бизнеса на российской территории – бутика женской одежды Myseasons в Петербурге.

    Коментарии (61)
    9 декабря 2023, 17:58
    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу

    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу продолжить оказывать помощь Украине

    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Супруга украинского президента Елена Зеленская, вероятно, заждалась новогодних подарков, по этой причине она попросила западные страны продолжать оказывать помощь киевскому режиму, пошутила представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на интервью первой леди Украины, в котором та попросила страны Запада продолжить оказывать помощь украинскому руководству.

    Брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов, сыронизировала дипломат.

    Напомним, Елена Зеленская в интервью заявила, что ее страна нуждается в помощи, и ей «больно видеть признаки того», что «страстное желание помочь может угаснуть».

    Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что супруга украинского лидера в ходе визита в Нью-Йорк за вечер потратила в ювелирном магазине свыше 1 млн долларов.

    Коментарии (18)
    10 декабря 2023, 05:59
    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад

    Украинский офицер Грин: Киеву придется сдать несколько позиций из-за неудобства обороны

    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженным силам Украины придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся для ВСУ «плохой тенденции», заявил офицер ВСУ Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко.

    Грин пожаловался, что у ВСУ сложилась плохая ситуация, когда придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что  войскам Украины придется обороняться «все дальше и дальше на запад».

    Ранее жительница Херсона рассказала, что солдаты ВСУ открыто грабят жилые дома и квартиры, а свои действия объясняют тем, что ничего не хотят оставлять русским.

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    9 декабря 2023, 21:37
    Летчик Попов заявил об установке реактивных двигателей на БПЛА «Герань»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конструкция беспилотных летательных аппаратов «Герань» прошла через значительные усовершенствования, заявил генерал-майор в отставке Владимир Попов.

    Эти дроны теперь используют реактивные двигатели, это серьезно повысило их эффективность, заявил генерал в беседе с радио Sputnik.

    В начале СВО на «Герани» устанавливали электрические или поршневые двигатели, их мощность составляла около 50 лошадиных сил, они несли заряд до 3 кг. Усовершенствованные модели увеличили скорость полета до 800 км/ч в пикировании, ранее их скорость доходила до 300 км/ч в пикировании.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что Россия использует эффективный способ противодействия противнику, применяя большое количество дронов одновременно.

    Коментарии (33)
    10 декабря 2023, 13:06
    Путин заявил об «оборзевших» властях Украины

    Путин: Власти Украины оборзели, объявив русских некоренным народом

    Путин заявил об «оборзевших» властях Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти «совсем оборзели», объявив русских некоренным народом на Украине, заявил президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Никогда ничего подобного мы не делали бы, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей оттуда. Объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли? Совсем, как бы сказать попроще, оборзели?» – сказал Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что для героев страны определяющее качество – это честь, чувство долга и любовь к Родине.

    Коментарии (49)
    10 декабря 2023, 07:10
    Минобороны России впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
    Минобороны России впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Модернизированные вертолеты Ка-52М в зоне специальной военной операции нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении в зоне СВО, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что вертолеты Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника, уничтожены пункт управления и бронетехникат ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам летчика вертолета Ка-52М с позывным «Оса», противник не оказал сопротивления, и экипажи вернулись без происшествий.

    Ранее самолеты группировки российских войск «Запад» нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех принципальных улучшениях вертолетов Ка-52М.

    Коментарии (4)
    10 декабря 2023, 02:14
    Названа самая несчастная страна Евросоюза

    Евростат: Болгария оказалась самой несчастной страной Евросоюза

    Названа самая несчастная страна Евросоюза
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Граждане Болгарии оценили общее удовлетворение жизнью менее чем на шесть баллов по десятибалльной шкале, говорится в исследовании, проведенном по заказу европейского статистического агентства Евростат, сообщила болгарская радиостанция BNR.bg.

    Чуть меньше, чем болгары несчастны жители Германии, которые оценили свое удовлетворение жизнью на 6,5 балла, причиной тревожности немцев была названа подавленность и апатия, которую  испытывает 20% населения ФРГ, передает канал «360».

    В тройку самых счастливых стран ЕС вошли Австрия, Румыния и Польша.При этом австрийцы уже не первый раз оценивают свое счастье на высоком уровне,  их оценка составила восемь баллов.

    Ранее  Общество немецкого языка (GfdS) сообщило, что понятие «Кризисное состояние» (Krisenmodus, можно также передать как «кризисный режим») выбрано в Германии «Словом 2023 года».

    Коментарии (10)
    10 декабря 2023, 01:57
    В Италии нашли «безопасного» преемника Зеленского

    Antidiplomatico: Безопасным для Зеленского преемником станет глава его офиса Ермак

    В Италии нашли «безопасного» преемника Зеленского
    @ Ukraine President's Office/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава администрации президента Украины Андрей Ермак станет самым безопасным преемником для Владимира Зеленского, пишет итальянское издание Antidiplomatico.

    Авторы  материала считают, что выдвижение Ермака на должность президента Украины обеспечит Зеленскому более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула, передает РИА «Новости» со ссылкой на Antidiplomatico.

    Издание пишет, что остальные кандидаты представляют угрозу политической карьере и жизни Зеленского, в то время как менее половины украинцев испытывают доверие к Ермаку.

    Ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на результаты исследования группы «Рейтинг» сообщило, что если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее время, на них победила бы гипотетическая партия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

    Украинские СМИ писали, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но, чтобы в них не участвовал Залужный.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто и зачем в Киеве начал игру против Зеленского.

    Коментарии (5)
    9 декабря 2023, 19:32
    GT: Мирные переговоры могут стать новым этапом конфликта на Украине
    GT: Мирные переговоры могут стать новым этапом конфликта на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликт на украинской территории начал переходить на следующий этап, в ходе которого могут стартовать мирные переговоры, утверждает китайское издание Global Times.

    Новое контрнаступление ВСУ маловероятно из-за финансовых, физических и стратегических издержек предыдущего, и это открывает возможность для возобновления мирных переговоров, утверждает Global Times, передает РИА «Новости».

    Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный указывал на безвыходную ситуацию, киевский режим и его западные партнеры не предугадали такого варианта развития событий, что повлекло за собой просчеты.

    Издание отмечает, что разногласия в конгрессе США по финансированию Украины также могут говорить о полном прекращении помощи Киеву.

    Напомним, в США выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Коментарии (15)
    9 декабря 2023, 19:25
    Американца в Петербурге арестовали за реабилитацию нацизма

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге арестован гражданин Соединенных Штатов Юрий Малев, его обвиняют в реабилитации нацизма, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

    Малева поместили под стражу после его публикаций в социальных сетях с оскорблениями и изображением георгиевской ленты, передает RT.

    Ранее сотрудник посольства Литвы в Москве Угнюс Лабутис и его коллега сорвали и выбросили георгиевские ленты с надгробий на кладбище под Красноярском, такое деяние также попадает под статью о реабилитации нацизма.

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    10 декабря 2023, 13:25
    Рар: Шольц пытается переложить свои промахи на плечи Москвы

    Политолог Рар: Германия самостоятельно отказалась от многолетнего энергетического альянса с Россией

    Рар: Шольц пытается переложить свои промахи на плечи Москвы
    @ IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Немецкие политики пытаются переложить ответственность за свои ошибки на вымышленный образ вражеской Москвы. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу.

    «Германия самостоятельно отказалась от многолетнего энергетического альянса с Россией. Более того, именно Берлин призывал другие страны Европы разрушить торговые узы с Москвой. Сохранилось лишь два трубопровода, по которым до сих пор производится экспорт газа: через Украину и Турцию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако ряд немецких политиков планируют выступить в высших органах ЕС с предложениями полностью разорвать связи с Россией. Это приведет к большой турбулентности внутри Евросоюза, поскольку не все страны готовы забыть о сотрудничестве с Москвой. Венгрии, например, это совершенно невыгодно», – отмечает он.

    «Я бы посоветовал канцлеру вспомнить о том, что «Северный поток» взорвали не россияне. Это были украинские спецслужбы при поддержке американцев. К сожалению, мы стали свидетелями трагических событий: качественная и надежная инфраструктура была разрушена, и уже в следующем году Европа может столкнуться с ситуацией полной ресурсной неопределенности», – подчеркивает собеседник.

    «Данными заявлениями Шольц пытается оправдать собственные ошибки. Причина колоссальных политических промахов европейских политиков проста – спустя 30 лет после окончания холодной войны у них сложилась абсолютная уверенность в собственных победах. Им кажется, что ЕС не может потерпеть идеологическое и экономическое поражение», – акцентирует эксперт.

    «Осознание того, что Европа близка к проигрышу в рамках конкуренции с Россией, приведет к краху организации. Поэтому у местных политиков полностью отключены рационализм и прагматизм. Самыми непримиримыми борцами с Москвой являются восточные члены союза. Они надеются, что ФРГ как в прошлые времена сможет поставлять им энергоресурсы», – уточняет политолог.

    «Сомнительные моральные представления полностью вытеснили реалистичный подход к делам. К сожалению, прикрытие собственных ошибок вражеским образом России до сих пор работает. Европейцы верят в то, что в их проблемах виновата РФ. На поддержание этого мнения направлены усилия всех региональных СМИ», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу. Об этом он заявил, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии. Полную речь канцлера публикует немецкое издание Bild. По его словам, в настоящий момент стране приходится платить за энергоресурсы в 10 раз больше, чем раньше.

    «Именно Россия прекратила снабжение Европы, именно российский президент остановил поставки газа», – подчеркнул Шольц. При этом он обратил внимание на то, что Москва отказалась от экспорта даже несмотря на наличие исправной инфраструктуры. По его оценке, из-за сложившейся ситуации Европа недосчиталась 120 млрд кубометров газа.

    «Это имеет последствия для ценообразования», – заметил канцлер, уточнив, что стоимость энергоресурсов «выросла повсюду». На эти заявления отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что Шольц «врет и не краснеет», когда говорит о том, что Москва не дает Европе газ.

    По его словам, немецкое руководство «само отвергло и кинуло» свой народ из-за «ненависти» к РФ, а теперь «изворачивается» и лжет. Помимо вопроса нехватки энергоресурсов, в ФРГ имеется множество и других острых проблем. Так, премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зедер в недавнем интервью  радиостанции Bayerischer Rundfunk заявлял о «тяжелом государственном кризисе» в Германии.

    Он подчеркнул, что действующее правительство изжило себя. По его словам, нынешнее руководство должно находиться в оппозиции. У него нет ни плана, ни «головы» для решения проблем, с которыми столкнулась Германия. В стране возникло не просто «чрезвычайное положение в вопросе бюджета», а «чрезвычайная ситуация» для власти.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие именно проблемы накопились во внутренней политике ФРГ.

    Коментарии (8)
    9 декабря 2023, 23:29
    Французский политик заявил о намерении США «сжечь дотла» Украину

    Французский политик Филиппо заявил о намерении США отказаться от Украины и сжечь ее дотла

    Французский политик заявил о намерении США «сжечь дотла» Украину
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США скоро откажутся от Украины и сожгут ее дотла, Вашингтону и Киеву больше не по пути, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик высказал свое мнение о будущем Украины в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). По его словам, в медиапространстве в отношении Украины наблюдается резкий поворот, что говорит о том, что СМИ осознали конец «марионетки США», передает RT.

    Филиппо считает, что США скоро откажутся от Украины и сожгут дотла, потому что теперь Вашингтону и Киеву не по пути, о чем политик предупреждал еще полтора года назад.

    Напомним, в США выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

    Коментарии (6)
    10 декабря 2023, 06:20
    Российская авиация нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ

    Минобороны: Российская авиация нанесла 14 ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты группировки российских войск «Запад» нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев.

    Шепелявцев заявил, что удары были нанесены по пунктам временной дислокации  ВСУ в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что артиллерией группировки нанесено огневое поражение позициям войск Украины в районах Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в последние сутки ударили по местам производства боеприпасов для РЗСО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром».

    Коментарии (9)
    10 декабря 2023, 10:50
    Нидерланды возобновили закупку российского СПГ
    Нидерланды возобновили закупку российского СПГ
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нидерланды вновь начали импортировать сжиженный природный газ из России после паузы в три месяца.

    После апрельского заявления министра по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роба Йеттена в мае объем импорта российского СПГ снизился почти на 30%, а в июне и вовсе прекратился.

    После паузы, продлившейся все лето, Нидерланды вновь начали закупать СПГ из России: в сентябре было приобретено 211,5 млн кубометров на сумму 109 млн евро, следует из анализа РИА «Новости» статистических данных этой страны.

    Ранее сообщалось, что число судов, перевозящих сжиженный природный газ из России в Европу, выросло, несмотря на обещание стран Евросоюза (ЕС) отказаться от российского топлива.

    Коментарии (10)
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    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

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    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление

    Конфликт между Украиной и Польшей продолжает расширяться, и новым примером этому стало решение Варшавы по поводу так называемой операции «Висла», осуществленной еще в 1947 году. Почему она теперь, по мнению поляков, не может считаться «преступлением коммунизма» и что именно так возмущает в этом официальный Киев? Подробности

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    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

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