  • Памфилова назвала регион России с самой высокой явкой на выборах
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    Российский газ нашел обходной путь в Европу
    Лавров назвал переломным саммит G20
    Маск назвал настоящего президента США
    МИД ответил на сообщение властей Кубы об аресте вербовщиков для СВО
    В Черном море уничтожены катера с десантом ВСУ
    Взрывы произошли в Киеве
    Румыния выразила протест России после обнаружения обломков БПЛА
    Пушков: Байден уехал с саммита G20 в Индии несолоно хлебавши
    В Германии заявили о мощной системе обороны России на Южном участке фронта
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин Батальон Ильи Муромца нацелен освободить его мощи в Киеве

    Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    5 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    62 комментария
    10 сентября 2023, 13:16

    На территории Бурятии произошло землетрясение

    В Курумканском районе Бурятии произошло землетрясение

    Tекст: Антон Никитин

    Землетрясение произошло в Курумканском районе Бурятии, сообщает Главное управление МЧС России по республике.

    Как сообщает республиканский главк министерства в своем Telegram-канале, от старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области поступила информация о том, что в 15.33 (10.33 мск) на территории Курумканского района Бурятии произошло сейсмособытие, магнитуда которого составила 3,9. В главке заверили, что объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

    Напомним, в пятницу в Марокко произошло сильное землетрясение, жертвами которого стали более 2 тыс. человек. Президент России Владимир Путин направил королю Марокко телеграмму с соболезнованиями дружественному народу этой страны.

    9 сентября 2023, 15:56
    Мэр Харькова изменил мнение в вопросе запрета русского языка

    Мэр Харькова Терехов изменил мнение в вопросе запрета русского языка

    Мэр Харькова изменил мнение в вопросе запрета русского языка
    @ Vyacheslav Madiyevskyi/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Мэр Харькова Игорь Терехов после давления со стороны киевского режима изменил мнение об использовании русского языка на Украине и извинился за свои слова.

    Терехов в 2022 году сказал в интервью французскому агентству AFP, что не следует настаивать на том, чтобы люди отказались от русского языка. По его словам, «это не лучший способ».

    Однако теперь градоначальнику приходится оправдываться за свои слова, чтобы избежать неприятностей. Как передает РИА «Новости», после интервью Терехова в ноябре 2022 года языковой омбудсмен Тарас Кремень добился того, что мэра Харькова оштрафовали за русскую речь в ходе национального телемарафона. Затем его оштрафовали уже за публикации в соцсетях.

    Мэр подал иск против Кременя, и после долгих разбирательств суд отменил второй штраф.

    Между тем, в августе Терехов говорил, что навязывание на Украине бойкота русского языка может привести к сопротивлению со стороны местных жителей.

    Коментарии (28)
    9 сентября 2023, 18:54
    В МИД отреагировали на сообщение властей Кубы об аресте вербовщиков для СВО

    МИД России: Сообщения об аресте вербовщиков кубинцев для боев на Украине изучаются компетентными органами

    В МИД отреагировали на сообщение властей Кубы об аресте вербовщиков для СВО
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Заявление МИД Кубы об аресте вербовщиков для военных операций на Украине внимательно изучается компетентными органами двух стран, политизация данного сюжета неуместна. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили в МИД России.

    «В Москве самым серьезным образом восприняли заявление МИД Кубы от 4 сентября. Содержащиеся в нем утверждения внимательно изучаются компетентными органами двух стран», – говорится в сообщении Департамента информации и печати МИД России.

    «При этом важно подчеркнуть, что речь идет о взаимодействии в пресечении криминальной деятельности в сфере торговли людьми», – добавили в ведомстве. В МИД также подчеркнули, что «иные, более политизированные толкования этого сюжета, некорректны и неуместны».

    «Что касается прохождения кубинскими гражданами (и гражданами других государств) военной службы по контракту в Вооруженных Силах России и воинских формированиях, то такая возможность допускается действующей у нас нормативной базой в частности, указом президента от 14 ноября 2022 года. Соответствующие практические аспекты находятся в компетенции Минобороны России», – отметили в МИД.

    «Особо подчеркиваем: мы поддерживаем тесный контакт с кубинскими партнерами по всем вопросам двусторонней и международной повестки дня. Высоко ценим общность подходов к их решению. Любые попытки искать «зазоры» в позициях в ущерб российско-кубинскому стратегическому партнерству – бесперспективны», – заключили в МИД.

    Ранее кубинские власти арестовали по обвинению в торговле людьми 17 человек, связанных с группой, вербовавшей молодых кубинских мужчин на службу в воинские формирования для участия в военной операции на Украине.

    Как указывалось на сайте кубинского МИД, силы правопорядка выявили сеть по торговле людьми, действующую из России, целью которой было привлечение кубинцев к участию в военных действиях. Эти попытки «были нейтрализованы», а против причастных возбуждены уголовные дела. Отмечается, что «враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы запятнать имидж страны и представить ее соучастником действий, которые мы решительно отвергаем».


    Коментарии (23)
    9 сентября 2023, 14:12
    Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2 в Запорожской области

    Рогов: Второй танк Challenger 2 российские военные подбили с одного выстрела

    Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2 в Запорожской области
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные с одного выстрела из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» подбили в Запорожской области второй британский танк Challenger 2, сообщил глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, британские танки «горят так же хорошо», как и любая другая переданная Западом украинским нацистам техника.

    Рогов рассказал, что второй Challenger 2 подбили бойцы 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии ВДВ, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    Между тем, начальник британского генштаба Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 2 в зоне проведения российской спецоперации.

    Коментарии (21)
    9 сентября 2023, 17:28
    Евросовет раскритиковал бесплатные поставки российского зерна в Африку

    Глава Евросовета Мишель назвал «цинизмом» бесплатный экспорт российского зерна в Африку

    Евросовет раскритиковал бесплатные поставки российского зерна в Африку
    @ Дмитрий Дадонкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евросовета Шарль Мишель назвал «циничной и неуважительной» инициативу России, Турции и Катара бесплатно поставить 1 млн тонн российского зерна в нуждающиеся страны Африки.

    Мишель считает, что зерновая сделка якобы позволила экспортировать 30 млн тонн зерна в «самые незащищенные страны», а через альтернативные маршруты, разработанные ЕС, уже якобы перевезли «голодающим» 40 млн тонн украинского зерна, поэтому инициатива поставок бесплатного зерна кажется ему «циничной и неуважительной» по отношению к африканским странам, передает РИА «Новости».

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что в Вашингтоне «никак не придут в себя» от мысли о безвозмездной помощи РФ Африке. Это, по его словам, не укладывается в логику Запада.

    Между тем, Турция и Катар принципиально позитивно отреагировали на инициативу России по переработке для поставки в беднейшие страны 1 млн тонн российского зерна.

    Напомним, Москва и Анкара достигли договоренности о поставке 1 млн тонн зерна в беднейшие страны Африки.

    Коментарии (28)
    9 сентября 2023, 23:12
    СМИ дезавуировали слова Дани Милохина о возвращении в Россию

    Заявивший о возвращении в Россию Милохин остался в Дубае

    СМИ дезавуировали слова Дани Милохина о возвращении в Россию
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Блогер Даня Милохин, который заявил, что вернулся в Россию, все еще находится в Дубае, сообщают СМИ.

    Милохин опубликовал в соцсетях «картинки Москвы и писал журналистам, что прилетел повидать друзей и поселился у них на это время». Однако он все еще остается в ОАЭ, хоть и «собирается в Москву осенью», пишет «Комсомольская правда».

    «Как нам рассказал звездный продюсер: этим розыгрышем Милохин прощупывает почву – возможную реакцию на свое возращение ради заработков. Говорят, что Даня очень боится лететь», – говорится в материале.

    Издание полагает, что Милохина в России ждут «игнор и отсутствие прежней высокооплачиваемой работы». Как отмечается в материале, «инсценированное возращение» продемонстрировало, что ему «никто не рад».

    «Комсомольская правда» пишет, что Милохин «подогревает интерес к будущему релизу клипа и собирает отзывы на факт своего возращения», он «действительно хочет прилететь», поэтому «наводит справки». По информации издания, его менеджер в августе сообщил ТВ-продюсерам, что Милохин «готов работать в Москве».

    Сообщается, что данную информацию «получили директора артистов, которые делают онлайн проекты». Предложение сняться в онлайн-проекте бесплатно Милохина не заинтересовало, а «телевизионщикам Даня просто не нужен», указывает издание. Кроме того, его гонорар за выступлениеснизился с 1.5 млн рублей до 1 млн рублей.

    Учитывая, что появляются «заказы на предновогодние частные мероприятия», Милохин пытается продемонстрировать, что «может прилететь и работать в России». «Но заказов на него нет. Милохин сейчас перебивается гонорарами за выступления в клубах Дубая, иногда его зовут петь в Казахстан. В Дубае Милохин пытался уговорить продюсеров пригласить его на съемки телешоу «Выжить в Дубае», но безрезультатно. Милохин путешествует, ходит по бутикам и ресторанам – часто за счет обеспеченных коллег», – пишет издание.

    Напомним, в апреле покинувший страну Милохин выразил сожаления по поводу разрыва связей с Россией и пожаловался, что остался совсем без денег. В октябре Милохин покинул шоу «Ледниковый период» и уехал из России. В конце февраля он жаловался, что живет в США за чужой счет и ничего не зарабатывает. Зимой Милохин в Лос-Анджелесе в прямом эфире соцсети пел гимн Украины.

    Коментарии (48)
    9 сентября 2023, 19:20
    У Лаймы Вайкуле нашли бизнес в России

    Глава проекта по борьбе с коррупцией Бородин попросил генпрокуратуру проверить российский бизнес Лаймы Вайкуле

    У Лаймы Вайкуле нашли бизнес в России
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Певице Лайме Вайкуле грозит проверка из-за возможного сокрытия доходов, у нее нашли бизнес в России, который показывал минимальную прибыль при выручке в 400 млн рублей в год, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

    Артистка до сих пор владеет бизнесом на территории России. Laimalukss Latvia занимается услугами в сфере красоты, а также продажей косметических средств и мебели. В прошлом году она передала свою долю основному учредителю и участнику Ширазу Мамедову, но по-прежнему осталась собственником компании, передает Ura.ru.

    Отмечается, что это юрлицо со средней выручкой в 300-400 млн рублей в год показывало чистую прибыль всего в несколько тысяч рублей уже несколько лет, на что обратил внимание глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить бизнес Вайкуле.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова ответила певице Лайме Вайкуле на заявление о том, что она якобы содержала СССР, а Алла Пугачева – Россию.

    Коментарии (27)
    9 сентября 2023, 18:51
    Киевские власти высказали недовольство декларацией саммита G20 по Украине

    МИД Украины выразил недовольство декларацией саммита G20 по украинскому конфликту

    Киевские власти высказали недовольство декларацией саммита G20 по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    «Группе двадцати» «нечем гордиться» в связи с формулировками итоговой декларации, касающимися конфликта на Украине, участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию, заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской, запрещен в России) поблагодарил участников саммита, которые вписали «сильные формулировки» в итоговую декларацию, но в то же время выразил недовольство компромиссным текстом документа, который не содержит антироссийских формулировок, угодных Киеву. Он заявил, что «Группе двадцати» нечем гордиться, передает ТАСС.

    Также Николенко остался недоволен тем, что украинская сторона не была приглашена на саммит G20, он считает, что представители киевских властей «могли бы объяснить ситуацию дипломатам».

    Сотрудник украинского МИД опубликовал отрывок из текста итоговой декларации G20 с собственными правками, которые угодны властям Киева.

    Так, Николенко зачеркнул словосочетание «все страны» и заменил его на «Россия» в отрывке, где содержится призыв к соблюдению устава ООН и отказу от использования силы. Он также убрал фразу о существовании разных точек зрения на украинский кризис, вписав формулировку,  согласно которой участники должны были «единогласно осудить» Россию.

    Ранее стало известно, что дипломаты G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, почему компромисс участников G20 по Украине стал прорывом

    Коментарии (11)
    9 сентября 2023, 21:41
    BI: Нестандартные минные поля ВС России вызвали проблемы у ВСУ

    Business Insider: Нестандартные минные поля ВС России вызвали проблемы у ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия построила на передовой нестандартные минные поля, которые стали проблемой для контрнаступления украинских войск, разминировать их бесполезно, сообщило Business Insider.

    Издание пишет, что ВСУ столкнулись с почти непреодолимым препятствием для контрнаступления в виде нестандартных минных полей российской армии. Они прикрыты средствами огня с закрытых позиций, такими как минометы и артиллерия, или ударными вертолетами, передает RT.

    По словам обозревателей, вид этих полей изменился и только усугубил проблему, а тактика ВСУ по их разминированию потеряла актуальность.

    Ранее издание The Washington Post сообщало, что российские военные перед началом контрнаступления украинских войск построили серьезную оборону, включая минные поля.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (20)
    10 сентября 2023, 06:59
    Российская авиация уничтожила катера с десантом ВСУ в районе Змеиного

    Российская авиация уничтожила катера американского производства с десантными группами ВСУ в Черном море

    Российская авиация уничтожила катера с десантом ВСУ в районе Змеиного
    @ кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Антон Антонов

    В Черном море северо-восточнее острова Змеиный авиацией уничтожены катера производства США Willard Sea Force с десантными группами вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных катера, которые направлялись к Крыму.

    Напомним, над акваторией Черного моря у побережья Крыма силами ПВО сбито восемь украинских беспилотников самолетного типа.

    Коментарии (14)
    9 сентября 2023, 21:27
    В США заявили о растущем числе сдающихся в плен солдат ВСУ

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Число сдающихся в плен украинских солдат растет

    Tекст: Вера Басилая

    Число украинских подразделений и военных, которые сдаются, растет с каждым днем, они не желают выполнять обрекающие их на гибель приказы командования, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

    Офицер предположил, что украинские военные сдаются в плен из-за того, что им отдают невыполнимый приказ взять линии обороны ВС России, или из-за того, что их плохо обучили, передает РИА «Новости».

    Макгрегор напомнил, что на Западе не говорят правду, что происходит на фронте, замалчивают число погибших солдат ВСУ, а это невороятно большая цифра – 400 тыс. человек.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько реалистичны западные оценки в отношении потенциала ВСУ и хватит ли у противника сил для активизации конфликта через девять месяцев.

    Коментарии (2)
    10 сентября 2023, 08:56
    Маск назвал настоящего президента США

    Маск: Президентом США является тот, кто управляет телесуфлером Байдена

    Маск назвал настоящего президента США
    @ Michel Euler/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Настоящим президентом США является не Джо Байден, а тот, кто управляет его телесуфлером, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    По его словам, настоящий президент – это тот, кто контролирует телесуфлер, передает ТАСС. Так Маск прокомментировал шуточную публикацию сатирического портала The Babylon Bee, в которой говорилось, что будто бы несколько законодателей-республиканцев призвали уйти в отставку специалиста, который «каждый день говорит Байдену, что делать».

    Ранее Байден заявил, что Путин «проигрывает войну в Ираке», а на выступлении в Ирландии предложил «лизнуть мир».

    Коментарии (5)
    9 сентября 2023, 15:44
    Шерпа России назвала сложными переговоры по украинскому кризису в рамках G20
    Шерпа России назвала сложными переговоры по украинскому кризису в рамках G20
    @ Javed Dar/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Переговоры по украинскому вопросу в рамках саммита Большой двадцатки в Нью-Дели были очень сложными, но сработала коллективная позиция стран БРИКС, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

    Лукаш назвала саммит G20 в Нью-Дели одним из самых сложных за всю историю Группы.

    «По украинскому сюжету были очень сложные переговоры, прежде всего, наверное, сработала коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров», – сказала она, добавив, что страны G20 договорились действовать в едином ключе по вопросу урегулирования конфликтов по всему миру.

    Кроме того, добавила Лукаш, «Группа двадцати» в этом году перевернула определенную страницу в истории, «и голос развивающегося мира, глобального Юга зазвучал в полную силу», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что лидеры «Большой двадцатки» в итоговой декларации саммита в Индии признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему компромисс участников G20 по Украине стал прорывом.

    Коментарии (18)
    9 сентября 2023, 23:44
    В США признали успехи России в уничтожении западной бронетехники

    Military Watch Magazine указал на способность российского оружия успешно прожигать броню западной техники

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска прожигают броню западной техники даже самыми недорогими отечественными противотанковыми установками типа «Корнет», в США и Европе задумываются о ее эффективности, пишут СМИ.

    Как пишет Military Watch Magazine, Украина так быстро теряет западную бронетехнику, что Запад вынужден «задумываться об увеличении поставок». При этом эффективность западных бронемашин «на практике оказалась под большим вопросом», передает РИА «Новости».

    Указывается, что США боялись передавать Украине M1A1 Abrams, так как Вашингтон пугала угроза их массовых потерь и возможный ущерб для имиджа американского военно-промышленного комплекса. Military Watch Magazine отмечает, что украинские войска уже лишились части немецких и британских танков Leopard 2A6 и Challenger 2, хотя те, по оценке специалистов, более живучи в бою, чем их аналоги из США.

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками также в районе Работина. Позднее стало известно об уничтожении второго британского танка. В июне сообщалось, что Украина за два часа сражения потеряла пятую часть поставленных БМП Bradley и танков Leopard 2A6.

    Коментарии (10)
    10 сентября 2023, 01:42
    Взрывы произошли в Киеве

    Не менее шести взрывов прогремело в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы слышны в Киеве и Киевской области, сообщают украинские СМИ, очевидцы и местные власти.

    По словам очевидцев, в столице Украины за 40 минут было «не менее шести взрывов, слышна работа ПВО в северных районах города», передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» «атакуют вражеские цели».

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве работает ПВО, раздаются взрывы. По его словам, попадания зафиксированы в Святошинском, Шевченковском, Соломенском и Подольском районах, пишет «Российская газета».

    До этого власти Киевской области сообщили, что в регионе работает противовоздушная оборона. Воздушная тревога действует в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Черниговской областях Украины.

    Коментарии (9)
    9 сентября 2023, 22:44
    Получено видеоподтверждение поражения второго танка Challenger 2

    В Сети опубликована видеозапись со вторым подбитым танком Challenger 2

    Получено видеоподтверждение поражения второго танка Challenger 2
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В интернете опубликована видеозапись, которая подтверждает поражение второго британского танка Challenger 2 в ходе специальной военной операции России на Украине.

    Как сообщают «Военкоры Русской весны», танк и «другая боевая техника врага» уничтожена российским «десантом между Работино и Вербовым».

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками также в районе Работина. Позднее стало известно, что российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области. Глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2.

    Коментарии (3)
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      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

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