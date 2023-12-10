Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.8 комментариев
Песков: Сотрудничество Россия с ОАЭ и Саудовской Аравией пока не может быть публичным
Экономическое сотрудничество России с ОАЭ и Саудовской Аравией сейчас не может быть полностью публичным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он пояснил, что экономическое сотрудничество не может сейчас быть полностью публичным, потому что огромное количество недоброжелателей и огромное количество стран, которые хотят оказывать давление на Россию и ее партнеров, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает визит президента России Владимира Путина на Ближний Восток.