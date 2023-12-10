Песков: Сотрудничество Россия с ОАЭ и Саудовской Аравией пока не может быть публичным

Медведев обвинил Шольца во вранье о поставках газа из России

Tекст: Алексей Дегтярев

Ранее Шольц заявлял, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу и, как следствие, несет ответственность за повышение цен на энергоносители.

Шольц «врет и не краснеет», когда говорит о том, что в Европу не поступает газ из России, заявил Медведев в соцсети X, передает РИА «Новости».

По его словам, немецкое руководство «само отвергло и кинуло» свой народ из-за «ненависти к России», а теперь «изворачивается и врет».

Ранее Шольц заявил, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу.