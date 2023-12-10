В Палестине призвали ввести санкции против Израиля и привлечь США к ответственности

Tекст: Валерия Городецкая

На Дохийском дискуссионном форуме в Катаре Штайе обвинил Тель-Авив в нарушении международного гуманитарного права в Газе и на Западном берегу Иордана и призвал ввести против Израиля санкции, передает РИА «Новости». Он также назвал необходимым привлечь США к ответственности «за поддержку израильских преступлений».

Израиль как страна-оккупант должен обеспечить сектор Газа электричеством, водой и продовольствием, а лишение людей в секторе Газа этих благ является преступлением, считает Штайе. Он также отметил, что Международный уголовный суд откладывает расследование израильских нарушений и преступлений в отношении палестинцев, несмотря на иск палестинских властей против Израиля, поданный еще в 2014 году.

Ранее США наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе.