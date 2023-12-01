Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.11 комментариев
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале на Лондонской бирже ICE опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 22 ноября, следует из данных торгов.
По данным биржи, цена Brent опустилась до 78,93 доллара за баррель, к 22:28 мск снижение ускорилось до 78,87 доллара за баррель, передает ТАСС.
В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе опускался до 74,06 за баррель.
Напомним, накануне Саудовская Аравия решила продлить дополнительное (сверх обязательств в рамках альянса) ограничение добычи на первый квартал следующего года, сохранив на уровне 1 млн баррелей в сутки от расчетого уровня. Представители России заявили о дополнительном снижении экспорта до 0,5 млн баррелей в сутки с 0,3 млн.