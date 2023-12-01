Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.3 комментария
Украинцы нашли сим-карту «Киевстара» в российском БПЛА
В Киеве заявили об обнаружении в одном из российских беспилотников сим-карты мобильного оператора «Киевстар».
Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что в одном из российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была обнаружена сим-карта украинского мобильного оператора «Киевстар», в состав совета директоров которого две недели назад вошел экс-глава ЦРУ Майкл Помпео.
По словам представителя ВВС, украинские специалисты изучают, как найденная сим-карта оказалась в беспилотнике, и какую функцию выполняла, сообщает «Лента.Ру».
«Можно ли осуществлять манипуляции с определенными дронами? Профильные специалисты с этим разбираются. Я думаю, что они сделают определенные выводы», – заявил Игнат.
Ранее сообщалось, что бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео стал независимым неисполнительным директором совета директоров украинского мобильного оператора «Киевстар».