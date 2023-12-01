Балетмейстер Касаткина: Валерий Гергиев должен сохранить уникальную атмосферу Большого театра

Tекст: Андрей Резчиков

«Валерий Гергиев имеет огромное влияние не только на музыку, но и на российскую культуру в целом. То, что Гергиев назначен гендиректором самого любимого мною Большого театра, – очень важно. У Гергиева будет теперь отличная оперная и балетная труппа», – считает Наталия Касаткина, художественный руководитель Государственного академического театра балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева.

По ее словам, главная задача Гергиева – не только сохранить то, что было достигнуто на данный момент, но и развивать театр дальше. «Гергиев должен сохранить уникальную атмосферу Большого театра и все лучшее, что было уже сделано. В этом деле ему помогут замечательные артисты оперы и балета», – говорит собеседница.

«Назначение Валерия Гергиева – это важное событие. Он прежде всего личность, но очень важно, что он музыкант», – добавила Касаткина.

В пятницу народный артист России и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев был назначен гендиректором Большого театра. Предыдущий руководитель Владимир Урин освобожден от должности по собственному желанию.

На встрече с творческим коллективом Большого театра Гергиев сказал, что сейчас самое важное время для работы театра в России, а не за границей. Урин, по его словам, сделал все возможное, чтобы Большой театр обогатил коллекцию постановок.

Присутствующая на этой же встрече вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что планов по объединению Большого и Мариинского театров нет, оба учреждения продолжат работу в прежнем режиме как самостоятельные организации.

В 1977 году Гергиев окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Римского-Корсакова по классу теоретика дирижирования профессора Ильи Мусина.

В 1988-м Гергиева избрали музыкальным руководителем Мариинского театра. В 1996 году он стал его художественным руководителем – директором. Гергиев начал руководить оркестром, оперной и балетной труппами.

Также Гергиев является основателем престижных международных фестивалей, с 2011 года возглавляет оргкомитет международный комитет им. П. И. Чайковского. По его инициативе было возрождено Всероссийское хоровое общество, на базе которого создан Детский хор России, выступавший на крупнейших площадках страны.



Музыкальная и общественная деятельность Гергиева отмечена тремя государственными премиями Российской Федерации, званиями Народного артиста России, Заслуженного деятеля искусств и Героя Труда, орденом за «Заслуги перед Отечеством» II, III, IV степени, Орденом Александр Невского.