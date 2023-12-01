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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    3 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    15 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Бойкот гордых шпрот

    Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

    4 комментария
    1 декабря 2023, 19:19

    Балетмейстер Касаткина: Валерий Гергиев должен сохранить уникальную атмосферу Большого театра

    Балетмейстер Касаткина: Валерий Гергиев должен сохранить уникальную атмосферу Большого театра
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Главная задача Валерия Гергиева в Большом театре – не только сохранить то, что было достигнуто на данный момент, но и развивать театр дальше, сказала газете ВЗГЛЯД балетмейстер Наталия Касаткина. В пятницу Валерий Гергиев был назначен гендиректором Большого театра.

    «Валерий Гергиев имеет огромное влияние не только на музыку, но и на российскую культуру в целом. То, что Гергиев назначен гендиректором самого любимого мною Большого театра, – очень важно. У Гергиева будет теперь отличная оперная и балетная труппа», – считает Наталия Касаткина, художественный руководитель Государственного академического театра балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева.

    По ее словам, главная задача Гергиева – не только сохранить то, что было достигнуто на данный момент, но и развивать театр дальше. «Гергиев должен сохранить уникальную атмосферу Большого театра и все лучшее, что было уже сделано. В этом деле ему помогут замечательные артисты оперы и балета», – говорит собеседница.

    «Назначение Валерия Гергиева – это важное событие. Он прежде всего личность, но очень важно, что он музыкант», – добавила Касаткина.

    В пятницу народный артист России и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев был назначен гендиректором Большого театра. Предыдущий руководитель Владимир Урин освобожден от должности по собственному желанию.

    На встрече с творческим коллективом Большого театра Гергиев сказал, что сейчас самое важное время для работы театра в России, а не за границей. Урин, по его словам, сделал все возможное, чтобы Большой театр обогатил коллекцию постановок.

    Присутствующая на этой же встрече вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что планов по объединению Большого и Мариинского театров нет, оба учреждения продолжат работу в прежнем режиме как самостоятельные организации.

    В 1977 году Гергиев окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Римского-Корсакова по классу теоретика дирижирования профессора Ильи Мусина.

    В 1988-м Гергиева избрали музыкальным руководителем Мариинского театра. В 1996 году он стал его художественным руководителем – директором. Гергиев начал руководить оркестром, оперной и балетной труппами.

    Также Гергиев является основателем престижных международных фестивалей, с 2011 года возглавляет оргкомитет международный комитет им. П. И. Чайковского. По его инициативе было возрождено Всероссийское хоровое общество, на базе которого создан Детский хор России, выступавший на крупнейших площадках страны.

    Музыкальная и общественная деятельность Гергиева отмечена тремя государственными премиями Российской Федерации, званиями Народного артиста России, Заслуженного деятеля искусств и Героя Труда, орденом за «Заслуги перед Отечеством» II, III, IV степени, Орденом Александр Невского.

    30 ноября 2023, 19:48
    В офисе Зеленского объяснили отказ от приостановки боевых действий
    В офисе Зеленского объяснили отказ от приостановки боевых действий
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Любая пауза в боевых действиях приведет к усилению России, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк в интервью на YouТube-канале издания «Зеркало» заявил, что приостановка боевых действий пойдет на пользу России – в это время она сможет нарастить боеспособность, производство ракет и других ресурсов, передает «Газета.Ru». При этом Украина серьезно проигрывает России по количеству ресурсов, добавил он.

    Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил о невозможности для Украины вернуть утраченные территории.

    Коментарии (29)
    1 декабря 2023, 12:49
    Лавров рассказал о побеге Блинкена

    Лавров: Блинкен сбежал с заседания СМИД ОБСЕ

    Лавров рассказал о побеге Блинкена
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен сбежал с заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

    «Сбежал-то мой коллега, госсекретарь Блинкен. Я никуда не сбегал», – приводит его слова РИА «Новости».

    Видео комментария Лаврова опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале. Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что Мария Захарова, спикер МИДа, показала ему две разные фотографии, размещенные в македонских газетах (мероприятие проходит в Северной Македонии). Первое фото, как пояснил Лавров, сделано вечером в среду за ужином, на котором собрались руководители внешнеполитических ведомств ряда стран, включая Блинкена, а также главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

    «Теперь я понимаю ради чего, чтобы эта газета, эту фотографию опубликовала и сказала: «Все приехали, а Лаврова нет, Лавров в изоляции». Это же было накануне, такой междусобойчик – просто приехать выпить вина хорошего македонского, перекусить. А открытие было на утро», – объяснил глава МИД России.

    На фотографии с открытия мероприятия все страны – участницы заседания представлены за своими табличками, в том числе и Россия, которую представлял Лавров и другие члены российской делегации. На этом снимке, как отметил министр, уже не было ни украинского министра, ни министра Польши и стран Прибалтики.

    «Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель. Почему это происходит? Ну, они считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию, а я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора с фактами на руках, они боятся», – подчеркнул глава МИД.

    Он заявил также, что Запад занимается «мелкой возней» в ОБСЕ по продлению полномочий комиссаров, которые прямо нарушали принципы организации.

    Также Лавров заявил о полной деградации всего созданного в рамках ОБСЕ по всем трем измерениям в сфере безопасности – военно-политическом, экономическом и экологическом, гуманитарном и правозащитном, передает ТАСС.

    Накануне Лавров заявлял, что ОБСЕ находится на краю пропасти и нуждается в оживлении, необходимость которого остается неочевидной.

    Коментарии (28)
    30 ноября 2023, 22:21
    Макаревич запретил россиянам скачивать свой новый альбом

    Иноагент Макаревич запретил поддерживающим СВО россиянам скачивать свой альбом

    Макаревич запретил россиянам скачивать свой новый альбом
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Музыкант Андрей Макаревич, уехавший из России в Израиль, запретил россиянам скачивать свой новый альбом.

    По словам артиста, он не хочет «звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию», передает портал Woman Hit.

    При этом те, кто СВО не поддерживает, «найдут способ послушать», считает Макаревич. Напомним, Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов. Музыкант уехал в Израиль и обещал больше не выступать в России.

    Коментарии (113)
    30 ноября 2023, 20:38
    Во Франции потребовали избавиться от украинского сахара
    Во Франции потребовали избавиться от украинского сахара
    @ Ирина Геращенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всеобщая конфедерация свекловодов во Франции (CGB) увидела угрозу в сахаре с Украины для европейских производителей и потребовала вывезти его за пределы Европы для перепродажи в другие страны.

    Французские свекловоды на фоне роста импорта сахара с Украины призвали реэкспортировать этот вид продукции за пределы Европы, чтобы не допустить нанесения ущерба местным производителям, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Они также потребовали от Еврокомиссии четкого ответа на вопрос о проблеме притока сахара в ЕС. По данным CGB, импорт украинского сахара в Евросоюз в период 2023-2034 годов может достичь 800 тыс. тонн, что почти вдвое превышает аналогичные показатели за предыдущий сезон.

    Накануне Словакия расширила список запрещенной к ввозу с Украины агропродукции.

    Коментарии (27)
    30 ноября 2023, 19:56
    Финны отказываются участвовать в Кубке мира по хоккею из-за россиян

    СМИ: Сборная Финляндии может отказаться от участия в турнире на Кубок мира по хоккею из-за России

    Финны отказываются участвовать в Кубке мира по хоккею из-за россиян
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Сборная Финляндии отказалась от участия в розыгрыша Кубке мира по хоккею, если к участию в турнире допустят команду из России

    «Финляндия по-прежнему не согласна играть против России... В Iltalehti поступила информация от Ассоциации хоккея с шайбой, что Финляндия отказалась участвовать в турнире, если в него будет включена Россия», – приводят «Известия» выдержку из публикации финской газеты Iltalehti.

    В материале отмечается, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) хотела бы включить Россию в международные турниры, но Финляндия поддерживает позицию Международной федерации хоккея на льду (IIHF), которая выступает против участия российских спортсменов в чемпионатах мира и Олимпийских играх.

    Ранее глава NHLPA Марти Уолш оценил шансы игроков НХЛ из России выступить на Кубке мира в 2025 году.



    Коментарии (31)
    1 декабря 2023, 11:44
    Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией

    Зеленский: Зимой начинается новая фаза конфликта с Россией

    Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией
    @ Mechanized Brigade/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Зимой у вооруженных сил Украины начинается «новая фаза» конфликта с Россией, боевые действия перейдут с линии фронта на города, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью Associated Press сказал, что зимой боевые действия будут вестись не только на линии фронта, но и внутри городов.

    Летнее контрнаступление, по его словам, не принесло желаемых результатов. Президент Украины объяснил это «постоянной нехваткой оружия и сухопутных войск». Зеленский добавил, что не может быть удовлетворен результатами «контрнаступа», передает РИА «Новости».

    Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял о предстоящем расширении границ конфликта с Россией.

    Как отмечал военный аналитик Михаил Онуфриенко, скорее всего, в недалеком будущем конфликт расширится на северную часть Украины. Речь, по его словам, идет о крайне протяженной сухопутной границе, которую ВСУ не смогут полностью укрепить.

    Коментарии (20)
    1 декабря 2023, 08:16
    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин подписал указ об изъятии у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в рамках антисанкционных мер подписал указ о создании «Холдинга ВВСС» с уставным капиталом 169 млрд рублей, куда фактически перейдут доли управляющей компании петербургского аэропорта Пулково, включая иностранные.

    Как следует из указа, специальные экономические меры в отношении иностранных лиц в этом случае применены «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности России, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств, которые связаны с управлением ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (сокращенно ВВСС, управляющая компания Пулково – прим. ВЗГЛЯД)». В новый холдинг, создаваемый правительством России, войдут компании, владеющие долями в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» через кипрский офшор «Талита трейдинг лимитед», передает ТАСС.

    «100% долей в уставном капитале ООО «Воздушные ворота Северной столицы», принадлежащих «Талита трейдинг лимитед», подлежит передаче в собственность общества «Холдинг ВВСС» в порядке и на условиях, определенных правительством России», – говорится в указе. С даты создания общества «Холдинг ВВСС» прекращаются обязательства по договорам займа, заключенным участниками консорциума в целях финансирования «Талита трейдинг лимитед».

    При этом компании – совладельцы «Талита трейдинг лимитед» получат в новом холдинге следующие доли: немецкий аэропортовый холдинг Fraport AG – 25%, катарский F3 Holding LLC – 24,99%, «Бизнес-финанс» – 16,79%, «дочка» ВТБ – 8,22%, эмиратская Thirty Seventh Investment Company – 7,99%, кипрская Nomeliar Ltd – 7,48%, Ayar International Investment Company – 3,5%, ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» – 2,33%, Bahrain Mumtalakat Holding Company – 1,26% и так далее по убывающей. В указе подчеркивается, что передача этим компаниям долей в уставном капитале «Холдинг ВВСС» происходит «в качестве компенсации уменьшения действительной стоимости их долей» в уставном капитале «Талита трейдинг лимитед», а также «в качестве компенсации убытков ее участников и аффилированных лиц в связи с прекращением обязательств по договорам займа».

    Правительство России назначит единоличный исполнительный орган «Холдинга ВВСС» и утвердит устав этой структуры. При этом устав должен предусматривать временную передачу права распоряжаться голосами иностранных совладельцев в «Холдинге ВВСС» самой управляющей компании аэропорта и ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии – 7».

    В состав акционеров компании-оператора Пулково входят в том числе банк ВТБ и РФПИ с пулом инвесторов. Германская Fraport AG являлась акционером ООО «Воздушные ворота Северной столицы» с 2009 года, владела 25% в компании. В мае 2022 года гендиректор Fraport Штефан Шульте в обращении акционерам заявлял, что компания не сможет продать свои 25% в управляющей компании петербургского аэропорта Пулково как минимум до 2025 года в соответствии с условиями контракта. В сентябре сообщалось, что Fraport все же планирует продать свою долю в аэропорту Пулково, на эти акции претендуют покупатели из России.

    Коментарии (29)
    1 декабря 2023, 00:24
    Появилось видео уничтожения российским «Ланцетом» украинского Су-25

    Видео: Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ

    Появилось видео уничтожения российским «Ланцетом» украинского Су-25
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский беспилотник нового поколения «Ланцет» уничтожил украинский Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

    Момент уничтожения попал на видео: на прицел попадает цель, после чего следует удар.

    Напомним, издание Business Insider писало, что российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием на поле боя для Украины.

    Коментарии (11)
    1 декабря 2023, 09:51
    Немецкие СМИ: Россия сильна и стабильна как никогда

    Die Zeit: Запад недооценил Россию – она сильна и стабильна как никогда

    Немецкие СМИ: Россия сильна и стабильна как никогда
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда, пишут немецкие СМИ.

    В статье Die Zeit отмечается, что президент России Владимир Путин выглядит очень уверенно и совсем не походит на «человека, находящегося в изоляции», особенно во время его виртуального выступления на недавнем саммите G20. И для этой уверенности есть все основания, отмечает автор статьи, содержание которой приводит ИноТВ.

    Россия за последние месяцы смогла значительно улучшить свое экономическое и военное положение, такой сильной и стабильной она не была давно, добавляет издание. В российские Вооруженные силы привлечены сотни тысяч добровольцев, улучшены логистика на фронте, снабжение военнослужащих. При этом наращивание военных расходов привело и к экономическому росту, говорится в статье.

    Авторы статьи пишут о структурных изменениях в российской экономике и росте производства в различных сферах обороны на 40–80%.

    При этом уровень жизни россиян существенно не упал за последние полтора года. Импорт из Азии компенсировал нехватку некоторых товаров. Кроме того, в частном секторе продолжается строительный бум. Ведется строительство 2,1 млн новых квартир, что является рекордным показателем. А социологические опросы показывают, что российские граждане смотрят в будущее с оптимизмом и поддерживают свою армию.

    Запад, по мнению Die Zeit, слишком долго недооценивал Россию, озвучивая негативные прогнозы по российской экономике и оборонке. Сейчас эти пророчества уже неактуальны, но когда-то их встречали с аплодисментами, напоминает издание.

    «Западные эксперты и политики недооценили умение русских приспосабливаться, их устойчивость к внешним воздействиям и изобретательность», – говорится в публикации. Между словами Запада и его делами есть огромный разрыв, и на этом фоне Россия предстает еще более сильной, заключает издание.

    В Кремле ранее подчеркивали, что ни одна страна в мире теоретически не в состоянии была бы выдержать такой санкционный удар, который выдержала Россия.

    Коментарии (3)
    1 декабря 2023, 09:15
    Названо секретное политическое оружие Байдена для Украины

    Politico: Экс-премьер Британии Лиз Трасс стала секретным оружием Байдена для Украины

    Названо секретное политическое оружие Байдена для Украины
    @ Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Экс-глава правительства Великобритании Лиз Трасс на этой неделе прилетела в Вашингтон, чтобы склонить скептически настроенных законодателей-республиканцев к поддержке Украины, сообщают американские СМИ.

    В публикации обозревателей Элени Куреа и Эстера Уэббера для газеты Politico говорится, что Лиз Трасс является «секретным оружием» президента США Джо Байдена для Украины, сообщает RT.

    Между тем западные СМИ писали, что как опасаются некоторые члены Конгресса США, если пакет помощи для Украины не удастся согласовать до Рождества, то его могут отложить на период после президентских выборов в ноябре 2024 года.

    При этом, по информации американской прессы, большая часть денег, выделенных Украине в рамках военной помощи, остается в США.

    Коментарии (21)
    1 декабря 2023, 15:29
    Немецкая газета назвала различия в поведении Путина и Зеленского
    Немецкая газета назвала различия в поведении Путина и Зеленского
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    У России и Украины разные настроения, что видно по тому, как ведут себя президенты стран, заявила немецкая газета Die Zeit.

    Отмечается, что с одной стороны – раздраженный глава Украины Владимир Зеленский, а с другой стороны – уверенный в себе Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    В газете заявили, что у президента России есть все основания для такого поведения: успехи российской армии на фронте и хорошая ситуация в экономике.

    Ранее в статье Die Zeit писали, что пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда.

    Коментарии (11)
    1 декабря 2023, 14:47
    Европу предупредили о риске быть «смытой» в случае конфликта с Россией

    The Times: Европа может быть «смыта» в случае начала конфликта с Россией

    Европу предупредили о риске быть «смытой» в случае конфликта с Россией
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа не готова к гипотетическому конфликту с Россией, в случае начала войны она рискует быть «смытой», пишет британская газета The Times.

    При вооруженном столкновении с Россией Европа будет разрушена как Священная Римская империя была разрушена Наполеоном, считает немецкий историк Зенке Найтцель, пишет The Times, передает «Газета.Ru».

    На конференции по безопасности в Берлине несколько немецких генералов также предположили, что НАТО проиграет «первую битву» в оборонительной войне на восточном фланге, так как альянсу будет сложно переправить в нужный срок необходимое количество войск и техники в Европу, пишет издание.

    Ранее кандидат в американские президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами предрек США исчезновение в случае войны с Россией и Китаем.

    Коментарии (29)
    1 декабря 2023, 01:54
    Bloomberg: Провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние

    Bloomberg: Украинцы испытывают уныние из-за провала контрнаступления

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из-за провала контрнаступления ВСУ и ощущения нескончаемости конфликта жители Украины испытывают чувство уныния, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

    По данным агентства, страну «охватило чувство уныния» из-за отсутствия результатов контрнаступления. Также у многих украинцев усиливается ощущение, что конфликт не заканчивается, передает РИА «Новости».

    По этой причине, отмечает Bloomberg, наблюдается сопротивление призыву на военную службу. В рамках мобилизации на Украине призвано лишь 10% от запланированного количества, добавляет агентство. Средний возраст украинского солдата – более 40 лет. Агентство добавляет, что эти факторы усиливают желание «добиться мира любой ценой».

    Напомним, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ранее заявил о провале контрнаступления. По его словам, ВСУ переходят в оборону.

    Коментарии (8)
    30 ноября 2023, 21:59
    Москвичей предупредили об аномальном похолодании

    Вильфанд: В Москве ожидается аномальное похолодание

    Москвичей предупредили об аномальном похолодании
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В воскресенье в Москве ожидается заметное похолодание, температура воздуха будет на 5-8 градусов ниже нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По словам Вильфанда, ночью 3 декабря в Москве ожидается минус 8-13 градусов, днем – минус 5-9 градусов, передает ТАСС. В понедельник похолодание продолжится, столбик термометра днем и ночью будет колебаться между отметками минус 8-13 градусов, а во вторник температура снизится до минус 12-17 градусов ночью и 10-15 градусов холода днем.

    «Это очень холодная погода, январские показатели, но даже не для Москвы, а для более северных регионов», – отметил Вильфанд.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к 1 декабря высота сугробов в Москве побьет многолетние значения – 25 см.

    Коментарии (7)
    1 декабря 2023, 16:04
    Швейцария заморозила российские активы на сумму 8,8 млрд долларов

    Reuters: Швейцария заморозила российские активы на сумму 8,8 млрд долларов

    Швейцария заморозила российские активы на сумму 8,8 млрд долларов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков (8,8 млрд долларов), сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны (SECO).

    По его данным, речь идет о предварительных цифрах, которые несколько увеличились по сравнению с прошлым годом, передает ТАСС.

    В декабре 2022 года власти страны сообщали о заморозке российских активов в размере 7,5 млрд швейцарских франков (8,4 млрд долларов) после присоединения к санкциям Евросоюза против России.

    Ранее власти Швейцарии выступили с предложением международной координации шагов в вопросе о замороженных в западных странах российских активов, соблюдая верховенство права и конституционные принципы.

    Коментарии (40)
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    Зеленский разгласил свои настоящие мысли по поводу Донбасса и Крыма

    Президент Украины фактически опроверг один из главных постулатов киевского режима. Все последние годы в Киеве утверждали, что с 2014 года воевали в Донбассе не с собственными гражданами, не в рамках гражданской войны, а с Россией и российской же армией. Как именно проговорился Зеленский и каким он видит способ «реинтеграции Крыма и Донбасса»? Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Блинкен и Боррель сбежали от Лаврова

      Несмотря на противодействие ряда стран, глава МИД РФ Сергей Лавров все-таки прилетел на саммит ОБСЕ в столицу Северной Македонии. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен сбежал с заседания министров иностранных дел. Это лишний раз показывает, какое он ничтожество в сравнении с почившим Генри Киссинджером.

    • «Это война». Китай предупредил Тайвань

      «Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня означает войну». «Армия не проявит никакой пощады к тем, кто попытается отколоть Тайвань от КНР». Заявления такого типа теперь регулярно звучат в Пекине. Начнется ли настоящая война за Тайвань, должно определиться совсем скоро – уже в январе.

    • Зеленский – «мечтатель года»

      Американское издание Politico выбрало «самого влиятельного человека», «главного мечтателя» и «главного разрушителя» среди европейцев в 2023 году. Победителями стали бывший глава Евросовета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. За что им оказана такая «честь»?

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