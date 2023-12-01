Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.0 комментариев
Суд в Калининграде вынес решение по делу о геноциде мирных жителей
Суд признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Восточной Пруссии
Калининградский областной суд вынес решение по делу о геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны на территории Восточной Пруссии в границах современной Калининградской области.
Иск прокурора удовлетворен, суд постановил признать преступления нацистов в Восточной Пруссии геноцидом, являющимся частью плана нацистской Германии по избавлению от всего местного населения Советского Союза путем его изгнания и истребления, сообщила на завершающем заседании председатель судебной коллегии по гражданским делам Елена Чашина, передает ТАСС.
В октябре Калининградский областной суд начал рассмотрение дела о геноциде мирных жителей.