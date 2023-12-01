Лавров: Председатели ОБСЕ не имеют права выбирать, кого приглашать

Лавров: Председатели ОБСЕ не имеют права не приглашать кого-то из членов организации

Tекст: Ольга Никитина

Он уточнил, что речь идет об участии всех министров, лиц, их сопровождающих, в том числе и журналистов. Лавров указал, что в данном случае этого не произошло, передает ТАСС.

Кроме того, Лавров заявил о полной деградации всего, что было создано в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по трем направлениям.

По словам министра, Запад не извлек никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ. Организацию, как отметил он, продолжают добивать с упорством, заслуживающем лучшего применения. Лавров добавил, что этому было посвящено 95% выступлений западных представителей, и всего несколько «трезвых голосов» напоминали, что ОБСЕ создавали для сотрудничества и обеспечения взаимной безопасности.

Также Лавров заявил, что Россия не призывает к развалу Евросоюза, но констатирует, что никакой демократии в ЕС не наблюдается, хотя эти страны объявили себя ее образцом и венцом. «Там палочная дисциплина, муштра, по-моему, даже хуже, чем в НАТО. Вернее, «лучше», чем в НАТО», – обрисовал ситуацию глава российской дипломатии.

Евросоюз, по словам Лаврова, переродился. Содружество создавалось для того, чтобы эффективно повышать благосостояние своих граждан, напомнил он и призвал в этом контексте посмотреть на то, куда идут средства так называемого Европейского фонда мира.

«Уже много примеров, когда страны-члены начинают задаваться вопросом, на основе каких полномочий Еврокомиссия решает за страны-члены», – добавил Лавров.

Также Лавров заявил, что для начала политического процесса по Украине нужны две стороны, «как в танго», но другая сторона в настоящее время исполняет не танго, а брейк-данс.