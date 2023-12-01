На III Конгрессе молодых ученых обсудили роль молодежи в науке

Tекст: Ольга Никитина

В рамках сессии выступил заместитель руководителя Росмолодежи и координатор по подготовке и проведению ВФМ–2024 Денис Аширов. Он рассказал о возможностях, которые открывает для молодых ученых Всемирный фестиваль молодежи, среди которых налаживание международных связей, сотрудничество в научной сфере, обмен опытом и лучшими практиками.

«Задача популяризации и вовлечения молодых людей в научную деятельность, привлечения их к той деятельности, которая ведется в части научных разработок, а особенно в условиях нынешней геополитической обстановки, требует от нас новых свершений. Эта задача является одной из приоритетных. Всемирный фестиваль молодежи соберет на своей площадке в том числе и молодых ученых со всего мира. Поэтому в рамках содержательной программы фестиваля будет и научный трек, который через различные форматы позволит рассказать о научном потенциале нашей страны, вдохновить наукой молодежь и в то же время даст возможность молодым ученым из разных стран объединиться и выстроить взаимосвязи для дальнейшего научного сотрудничества», – отметил Аширов.

По его словам, ВФМ–2024 станет одной из площадок, способной привлечь молодых людей в научную деятельность и сферу разработок и технологий.

Участниками дискуссии стали также советник руководителя Росмолодежи Павел Хлопин, директор департамента по работе с образовательными организациями российского общества «Знание» Альбина Бикбулатова, председатель правления ассоциации выпускников Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова Елена Доценко, руководитель департамента проектов патриотической направленности РДДМ «Движение Первых» Дарья Козырева, главный редактор Института развития интернета Татьяна Матвеева, эксперт грантового конкурса в номинации «Вклад в будущее» Виктор Кирпа и основатель проекта Cyber Training Олег Бахтадзе-Карнаухов.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. На первом заседании оргкомитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко принято решение провести фестиваль на федеральной территории «Сириус» в начале следующего года.

В ВФМ-2024 примут участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и др., включая 10 тыс. иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа. Участники могут зарегистрироваться до 1 декабря на сайте fest2024.com.

В организации и проведении Фестиваля будет задействовано 5 тыс. волонтеров из всех регионов России, в том числе 228 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), оператор ВФМ-2024 – Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.

