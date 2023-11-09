У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.17 комментариев
Россия вышла из соглашения по ядерному оружию с Японией
Россия прекратила сотрудничество с Японией в сфере ликвидации ядерного оружия
Действие соглашения между Россией и Японией о ликвидации ядерного оружия прекращено, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Министерству иностранных дел России дано поручение оповестить о принятом решении японскую сторону.
Соглашение было подписано 13 октября 1993 года в Токио, оно было нацелено на содействие в безопасности ликвидации ядерных вооружений, подлежащих сокращению в России в рамках двусторонних или многосторонних договоров.