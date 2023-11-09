Россия вышла из соглашения по ядерному оружию с Японией

Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

Спикер МИД Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

Tекст: Александра Юдина

В эфире «Соловьев Live» она отметила, что такое заявление вызвало огромное количество вопросов, передает РИА «Новости».

«Вопрос номер один – получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия? Следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» – отметила Захарова.

Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.