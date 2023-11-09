У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.10 комментариев
Россия готова нарастить мощности по сборке автомобилей «Лада» в Казахстане
Путин: Россия готова создавать новые мощности в Казахстане для сборки автомобилей «Лада»
Россия готова к созданию дополнительных мощностей в Казахстане для сборки автомобилей «Лада», сообщил президент Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
«Нашими странами осуществляется целый ряд крупных совместных проектов промышленной кооперации, таких как производство винил-хлорида и другой химической продукции, минеральных удобрений. Ведутся работы по повышению локализации в Казахстане сборки автомобилей «Лада», – приводит его слова ТАСС.
«Мы готовы к углублению этой кооперации, к созданию дополнительных мощностей на территории Казахстана, передаче определенных технологий и компетенций», – добавил российский лидер.
Также Путин сообщил, что Россия готова развивать сотрудничество с Казахстаном по поставкам угля. «Развивается двустороннее сотрудничество в энергетике. Наша страна импортирует казахстанский уголь, осуществляет взаимные поставки электроэнергии, ну и транзит угля – мы его тоже обсуждали, здесь есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам. Мы готовы идти навстречу казахстанским друзьям», – указал он.
По итогам переговоров в Астане президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление и план совместных действий двух стран на 2024–2026 годы. Торжественная церемония приурочена к десятилетию заключения между двумя странами Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке и план совместных действий России и Казахстана на 2024–2026 годы.
Кроме того, министерства энергетики двух стран подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в трех городах Казахстана.
Ранее Путин на переговорах с главой Казахстана подчеркнул особую близость отношений стран.