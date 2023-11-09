Россия готова нарастить мощности по сборке автомобилей «Лада» в Казахстане

  • Новость часаЕвропарламент призвал не конфисковывать автомобили и личные вещи у россиян
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как разрушается главный антироссийский тезис западной пропаганды
    Путин шуткой отреагировал на отключение его микрофона в Казахстане
    Москва шокирована словами посла Израиля об эвакуации россиян
    В Киеве заявили об отсутствии на Украине «русскоязычного меньшинства»
    Кремль анонсировал совмещенную прямую линию и пресс-конференцию Путина
    Путин назвал Россию и Казахстан наиболее близкими союзниками
    Востоковед: Бои между Сирией и США обостряют ситуацию на Ближнем Востоке
    Лавров оценил веру Байдена в способность Украины отвоевать территории
    Эксперт: Есть угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    10 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    4 комментария
    9 ноября 2023, 15:21

    Россия готова нарастить мощности по сборке автомобилей «Лада» в Казахстане

    Путин: Россия готова создавать новые мощности в Казахстане для сборки автомобилей «Лада»

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия готова к созданию дополнительных мощностей в Казахстане для сборки автомобилей «Лада», сообщил президент Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.

    «Нашими странами осуществляется целый ряд крупных совместных проектов промышленной кооперации, таких как производство винил-хлорида и другой химической продукции, минеральных удобрений. Ведутся работы по повышению локализации в Казахстане сборки автомобилей «Лада», – приводит его слова ТАСС.

    «Мы готовы к углублению этой кооперации, к созданию дополнительных мощностей на территории Казахстана, передаче определенных технологий и компетенций», – добавил российский лидер.

    Также Путин сообщил, что Россия готова развивать сотрудничество с Казахстаном по поставкам угля. «Развивается двустороннее сотрудничество в энергетике. Наша страна импортирует казахстанский уголь, осуществляет взаимные поставки электроэнергии, ну и транзит угля – мы его тоже обсуждали, здесь есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам. Мы готовы идти навстречу казахстанским друзьям», – указал он.

    По итогам переговоров в Астане президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление и план совместных действий двух стран на 2024–2026 годы. Торжественная церемония приурочена к десятилетию заключения между двумя странами Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке и план совместных действий России и Казахстана на 2024–2026 годы.

    Кроме того, министерства энергетики двух стран подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в трех городах Казахстана.

    Ранее Путин на переговорах с главой Казахстана подчеркнул особую близость отношений стран.

    9 ноября 2023, 05:11
    Путин прибыл в Казахстан

    Самолет Путина приземлился в Астане

    Путин прибыл в Казахстан
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Казахстан, его самолет приземлился в Астане, сообщают информационные агентства.

    В Астане Путин проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, ожидается подписание ряда документов. Также лидеры двух стран в формате видео-конференц-связи примут участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Костанае, передает ТАСС.

    Напомним, российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан дал интервью «Казахстанской правде». Путин назвал формирование справедливого миропорядка тенденцией мирового развития и отметил, что русский язык является общим достоянием и фактором дружбы России и Казахстана.

    Коментарии (9)
    7 ноября 2023, 16:07
    В Литве попросили расследовать ввоз люксовых автомобилей в Россию через третьи страны

    «Железные дороги Литвы» запросили расследование ввоза люксовых автомобилей в Россию через третьи страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Государственное предприятие «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») обратилось в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование по факту возможного обхода санкций ЕС с доставкой в Россию через третьи страны автомобилей класса люкс.

    По данным компании, есть возможные нарушения санкционного режима, из-за чего автомобили наиболее дорогих типов через третьи страны ввозятся в Россию, передает ТАСС.

    Люксовые машины попадают в Россию после транзита через Литву в Белоруссию, Казахстан, Грузию, Киргизию, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Литовское ведомство решило отказаться с декабря принимать для транзитной перевозки автомобили стоимостью более 50 тыс. евро.

    Газета ВЗЛЯД ранее разбиралась, что ждет авторынок России.

    Коментарии (13)
    7 ноября 2023, 13:09
    В Кремле предстоящий визит Путина в Казахстан назвали очень важным
    В Кремле предстоящий визит Путина в Казахстан назвали очень важным
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Предстоящий визит президента Владимира Путина в Казахстан очень важен для развития дальнейших двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заявил, что предстоящий визит – это «абсолютно самостоятельное измерение», он не связан с какими-либо международными контактами этой страны, передает ТАСС.

    Ранее во вторник в Кремле сообщили, что Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом.

    Коментарии (0)
    8 ноября 2023, 02:59
    Путин назвал русский язык общим достоянием и фактором дружбы России и Казахстана

    Путин назвал русский язык общим достоянием, конкурентным преимуществом и важным фактором дружбы России и Казахстана

    Tекст: Антон Никитин

    Учитывая рост в Казахстане потребности в изучении русского языка, который является общим достоянием, конкурентным преимуществом и важным фактором дружбы между странами, Россия готова строить в республике школы и расширять совместную образовательную инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан отметил в интервью «Казахстанской правде», которое опубликовано на сайте Кремля, что русский язык – это, несомненно, наше общее достояние и конкурентное преимущество, но главное – важный фактор, скрепляющий российско-казахстанскую дружбу.

    Президент России процитировал казахского народного мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева, переводившего классиков русской литературы на казахский язык: «Чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру». «Их он называл «ключом к жизни», – отметил Путин.

    Президент России напомнил, что в Казахстане успешно работают филиалы МГУ им. Ломоносова и других российских вузов. «Учитывая растущую потребность в изучении русского языка в Республике Казахстан, мы намерены расширять совместную образовательную инфраструктуру. Например, готовы применить и масштабировать в Казахстане наработанный опыт по строительству школ и развитию других видов образовательной деятельности, что послужит повышению качества русскоязычного школьного образования в Казахстане и станет знаковым проектом, свидетельствующим о динамичном развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами», – указал российский лидер.

    Путин отметил, что в 2022 году в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах, обучались более 60 тыс. студентов из Казахстана.

    Напомним, 2 ноября уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова предложила ввести тест на знание русского языка для детей мигрантов в целях их дальнейшего обучения в детских садах и школах.

    Коментарии (2)
    9 ноября 2023, 10:41
    Путин прибыл в госрезиденцию на переговоры с Токаевым в Астане

    Президент Владимир Путин прибыл в госрезиденцию Акорда на переговоры с Токаевым в Астане

    Путин прибыл в госрезиденцию на переговоры с Токаевым в Астане
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин приехал в госрезиденцию Акорда на переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Уточняется, что после беседы лидеры по видеосвязи подключатся к пленарному заседанию XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящего в Костанае, передает ТАСС.

    В резиденции президента Акорда (пер. «белая ставка») преобладает белый цвет, который в семантике тюркской культуры считается священным, а также золотой, синий и зеленый цвета. Рядом с Акордой располагается правительственно-административный квартал и основные достопримечательности Астаны – монумент Байтерек, Дворец мира и согласия, Хан Шатыр, мечеть Хазрет Султан.

    Рано утром в четверг Путин прибыл в Казахстан, ожидается подписание ряда документов.

    Коментарии (3)
    9 ноября 2023, 13:51
    Путин назвал Россию и Казахстан наиболее близкими союзниками
    Путин назвал Россию и Казахстан наиболее близкими союзниками
    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул особую близость отношений стран.

    «Мы говорим о том, что Россия и Казахстан являются союзниками. Хотел бы подчеркнуть, что во всяком случае мы так в России на это смотрим, мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники», – приводит его слова ТАСС.

    Также Путин отметил, что Москва и Астана смогут решить все значимые для них вопросы, несмотря на все сложности нынешней ситуации. «Уверен, мы, исходя из приоритетов национального интереса, всегда сможем решить, не нарушая никаких международных наших обязательств, <…> те вопросы, которые представляют для нас очевидный взаимный национальный интерес», – сказал он.

    Токаев со своей стороны отметил, что в отношениях с Россией у Казахстана не существует принципиальных проблем. «Мы – союзники, стратегические партнеры. (…) В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный, суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства», – сказал глава республики.

    Он отметил, что провел с президентом России переговоры по всем вопросам сотрудничества и было достигнуто полное взаимопонимание по вопросам предстоящей совместной работы.

    Токаев добавил, что казахстанско-российские отношения останутся незыблемыми и не подверженными политической конъюнктуре.

    Ранее Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение.

    Коментарии (8)
    9 ноября 2023, 13:12
    Токаев назвал визит Путина в Казахстан историческим
    Токаев назвал визит Путина в Казахстан историческим
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение.

    «Ваш визит имеет очень большое политическое, можно сказать, и историческое значение. Всем известно, что Казахстан и Россия – союзники, стратегические партнеры. Нас объединяют крепкие узы дружбы, общая история и тесные духовные связи», – сказал Токаев, обращаясь к Путину.

    Он отметил, что Россия и Казахстан сохранили и преумножили главное богатство – братские чувства и добрососедские отношения между двумя народами. «С удовлетворением отмечаю, что сегодня наше взаимодействие является успешным», – передает ТАСС слова главы республики.

    Путин со своей стороны напомнил, что скоро исполняется десять лет со дня заключения базового договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. «Действительно, он стал прочной основой для развития наших многоплановых дружеских отношений, я бы хотел именно этот аспект наших отношений подчеркнуть – именно дружеских отношений», – сказал российский лидер.

    «Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно развиваются, успешно развиваются, цифры об этом ярко говорят», – заключил Путин.

    Ранее Путин отмечал, что Россия и Казахстан наращивают расчеты в торговле в национальных валютах.

    Коментарии (6)
    9 ноября 2023, 16:12
    Путин шуткой отреагировал на отключение его микрофона в Казахстане
    Путин шуткой отреагировал на отключение его микрофона в Казахстане
    @ Константин Завражин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину в Казахстане на мгновение отключили микрофон, но российский лидер вышел из ситуации и шутливо высказался о техническом сбое.

    «Есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам. Мы готовы идти навстречу казахстанским...», – после этих слов микрофон пискнул и отключился.

    «Не хотят. А нет, уже захотели. Как сказал, что готовы идти навстречу, сразу раз – включили», – пошутил Путин. «А это так и есть: мы готовы идти навстречу нашим друзьям», – добавил президент России.

    Ранее Путин назвал результативными переговоры с Токаевым.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2023, 08:32
    Минтранс подготовил проект новых требований к дорожным камерам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство транспорта подготовило проект новых требований к дорожным камерам: чиновники намерены запретить ставить фиксирующие однотипные нарушения комплексы чаще чем раз в километр, сообщили СМИ.

    Как пишет «Коммерсант», 1 сентября 2024 года вступит в силу разработанный по поручению президента закон, ужесточающий правила применения дорожных камер, его проект уже готов и проходит внутриведомственное согласование. После утверждения документ будет размещен на regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

    Как указано в документе, зоны контроля камер, фиксирующих одни и те же виды нарушений (например, превышение скорости), не могут находиться ближе 1 км друг к другу в населенных пунктах и не ближе 5 км за городом.

    Кроме того, дорожные службы должны будут вешать приборы так, чтобы конструкции (Г-обратные опоры и т. д.) не закрывали собой дорожные знаки и светофоры, а если камера передвижная и применяется за городом, то зона контроля может обозначаться не только стационарными знаками, но и некими информационными щитами, где будут указаны «контролируемые условия и режимы движения». Также щиты будут ставить на расстоянии 150–300 метров перед зоной контроля, а региональные власти должны будут сообщать ГИБДД о включении новой камеры не позже чем за 20 дней.

    Напомним, в мае президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий установку фото- и видеокамер. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2023, 12:40
    Анонсировано открытие генконсульства России в казахстанском Актау

    Токаев: Генконсульство России в казахстанском Актау откроется в ближайшее время

    Анонсировано открытие генконсульства России в казахстанском Актау
    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральное консульство России откроется в городе Актау на западе Казахстана в ближайшее время, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с лидером России Владимиром Путиным.

    По его словам, в ближайшее время планируется открытие генерального консульства России в Актау, что имеет очень большое значение со всех точек зрения, передает ТАСС.

    Токаев напомнил, что в текущем году в Екатеринбурге открылось Генеральное консульство Казахстана. Кроме того, он отметил, что казахстанские генконсульства успешно функционируют в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

    Напомним, в ноябре 2022 года замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, индонезийском Бали, а также в Гродно, Актау и Самарканде.

    Коментарии (3)
    8 ноября 2023, 01:59
    Путин назвал СНГ неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности

    Путин: Россия считает СНГ неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии

    Tекст: Антон Никитин

    Россия считает Содружество Независимых Государств неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии, заявил президент Владимир Путин. Глава государства отметил важность расширения взаимодействия в экономике, безопасности, гуманитарной сфере, сопряжения евразийских интеграционных процессов.

    Российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан отметил в интервью «Казахстанской правде», которое опубликовано на сайте Кремля, что Россия рассматривает Содружество Независимых Государств как неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на обширном евразийском пространстве.

    Глава государства напомнил, что в 2024 году Россия будет председателем в СНГ. Среди основных приоритетов Москвы Путин назвал углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, а также сопряжение евразийских интеграционных процессов.

    Президент России указал, что с точки зрения экономической стабильности ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу, в рамках которого формируются условия для устойчивого развития экономик входящих в это интеграционное объединение государств, их всесторонней модернизации и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе. Как отметил Путин, в сложившихся непростых геополитических условиях акцент делается на обеспечении технологического суверенитета, создании независимой финансовой инфраструктуры, повышении доли национальных валют во взаимных расчетах.

    Российский лидер также отметил, что над вопросами региональной безопасности Россия вместе с Казахстаном активно работает в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин подчеркнул, что эффективность в решении стоящих перед этой организацией задач, в частности, обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности входящих в это интеграционное объединение государств, наглядно продемонстрировали события января 2022 года, когда ОДКБ внесла значимый вклад в поддержание внутриполитической стабильности в Казахстане.

    Президент России напомнил, что следующий год пройдет под знаком казахстанского председательства в ОДКБ. Путин выразил уверенность, что инициативы казахстанских партнеров усилят потенциал Организации Договора о коллективной безопасности и будут содействовать совершенствованию ее возможностей в интересах всех входящих в это интеграционное объединение государств.

    Напомним, в октябре главы стран СНГ на саммите в Бишкеке подписали 17 совместных документов. Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что развитие сотрудничества с Россией позволяет странам СНГ реализовать идею безопасного развития, они получают экономическую выгоду и безопасность – это два краеугольных камня, которые лежат в основе интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

    Коментарии (0)
    8 ноября 2023, 12:52
    Песков заявил об отсутствии у Путина планов встречаться с Назарбаевым

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Казахстан не планирует встречаться с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что эта встреча не состоится из-за насыщенности программы визита, передает ТАСС.

    В Казахстане Путин проведет двусторонние переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым, а также «обстоятельные российско-казахстанские переговоры».

    Ожидается подписание документов по итогам встречи и заявления лидеров для СМИ.

    «Будет также дан официальный прием президентом Токаевым от своего имени в честь гостя из России», – добавил Песков.

    Крайне важным пунктом визита Песков назвал совместное участие Путина и Токаева в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества стран.

    «Все это будет в течение одного дня в четверг, весьма насыщенная программа», – заключил представитель Кремля.

    Напомним, визит Путина в Казахстан состоится 9 ноября.

    Коментарии (2)
    9 ноября 2023, 14:19
    Great Wall отозвала в России 55 тыс. автомобилей Haval

    Китайская Great Wall отозвала в России 55 тыс. автомобилей Haval из-за ГЛОНАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российский автозавод китайского Great Wall отзывает в России 55 тыс. автомобилей Haval из-за отсутствия модуля вызова экстренных служб, подключаемого к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщил Росстандарт.

    Уточняется, что будут отозваны Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, выпущенные с июля 2022 года по июнь 2023 года, на них установят устройства вызова экстренных служб бесплатно для хозяев автомобилей, следует из сообщения на сайте Росстандарта.

    Владельцев машин, подпадающих под отзыв, проинформируют письмом или по телефону, при этом они самостоятельно могут проверить, попал ли их автомобиль в список отзываемых на сайте Росстандарта или на сервисе Auto.ru.

    Ранее в январе прошлого года Volkswagen отозвал из России 445 автомобилей Tiguan.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2023, 12:13
    Казахстан призвал Россию координировать усилия по продбезопасности

    Токаев: России и Казахстану важно координировать усилия в обеспечении продбезопасности

    Tекст: Ольга Никитина

    России и Казахстану в условиях глобальных вызовов важно координировать усилия по обеспечению продовольственной безопасности, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

    «В условиях беспрецедентных глобальных вызовов нашим странам как никогда важно координировать усилия по обеспечению продовольственной безопасности», – приводит его слова ТАСС.

    Путин в ходе форума отметил, что Москва и Астана совместно ведут масштабные проекты по производству и поставкам высококачественной сельскохозяйственной техники.

    В этой связи он отметил, что Ростсельмаш и Петербургский тракторный завод «не только экспортируют свою продукцию, но и занимаются локализацией ее сборки на казахстанской территории».

    Также Путин пригласил представителей российских и казахстанских регионов принять участие в следующем форуме регионов двух стран, который пройдет в 2024 году в Уфе.

    По словам российского лидера, в партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей. «Будем и дальше поощрять стремление регионов сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия и, конечно, поддержим все ваши полезные начинания», – заверил он.

    Ранее Путин заявил, что в этом году фиксируется очень хороший урожай пшеницы в России, страна удержит первое место в мире по экспорту.

    Коментарии (2)
    9 ноября 2023, 11:25
    Путин: Россия и Казахстан нарастили расчеты в нацвалютах

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия и Казахстан наращивают расчеты в торговле в национальных валютах, подчеркнул президент Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

    «За январь – август текущего года встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», – приводит его слова ТАСС.

    Также Путин сообщил, что на форуме планируется подписать целый ряд новых соглашений и меморандумов, а также коммерческих контрактов на общую сумму порядка 100 млн долларов.

    Путин в четверг приехал в госрезиденцию Акорда на переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Коментарии (2)
    Главное
    США выдали визы не всем представителям России на саммит АТЭС
    Матвиенко предложила при рождении третьего ребенка давать семье квартиру
    Медведев назвал количество принятых на контрактную службу с начала года
    Россия готова нарастить мощности по сборке автомобилей «Лада» в Казахстане
    Песков назвал выборы на Украине «внутренним делом Киева»
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 330 военных и два танка
    Задержаны организаторы незаконной очереди на балет «Щелкунчик»

    Укрепление рубля близко к максимуму

    Рублю удалось укрепиться уже до 92 за доллар. Однако его укрепление уже очень близко к своему завершению, считают эксперты. Когда в этом году стоит ждать лучший курс и почему удержать этот уровень в 2024 году будет не так просто? Подробности

    Перейти в раздел

    Фон дер Ляйен вынесла приговор трем республикам СССР

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила начало переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Кроме того, Грузии присвоен статус кандидата. Что за игру ведет фон дер Ляйен? И почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить, хотя он-то в ее игре уже проиграл? Подробности

    Перейти в раздел

    Как увидеть всю Россию за выходные

    Выставка-форум о достижениях России набирает обороты. Только за первые несколько дней ее посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Подробности

    Перейти в раздел

    Румыния клянется в верности Украине из-за страха и денег

    Румынский премьер Чолаку признал «политические издержки», которые несет его страна из-за поддержки киевского режима. И тем не менее, как заявляет Чолаку, «Румыния продолжит помогать Украине». О каких именно издержках идет речь и почему на самом деле румынское руководство беспокоится прежде всего о собственных интересах? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............