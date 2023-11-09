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    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

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    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

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    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    4 комментария
    9 ноября 2023, 13:51

    Путин назвал Россию и Казахстан наиболее близкими союзниками

    Путин назвал Россию и Казахстан наиболее близкими союзниками
    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул особую близость отношений стран.

    «Мы говорим о том, что Россия и Казахстан являются союзниками. Хотел бы подчеркнуть, что во всяком случае мы так в России на это смотрим, мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники», – приводит его слова ТАСС.

    Также Путин отметил, что Москва и Астана смогут решить все значимые для них вопросы, несмотря на все сложности нынешней ситуации. «Уверен, мы, исходя из приоритетов национального интереса, всегда сможем решить, не нарушая никаких международных наших обязательств, <…> те вопросы, которые представляют для нас очевидный взаимный национальный интерес», – сказал он.

    Токаев со своей стороны отметил, что в отношениях с Россией у Казахстана не существует принципиальных проблем. «Мы – союзники, стратегические партнеры. (…) В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный, суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства», – сказал глава республики.

    Он отметил, что провел с президентом России переговоры по всем вопросам сотрудничества и было достигнуто полное взаимопонимание по вопросам предстоящей совместной работы.

    Токаев добавил, что казахстанско-российские отношения останутся незыблемыми и не подверженными политической конъюнктуре.

    Ранее Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение.

    8 ноября 2023, 19:10
    Путин подписал указ по обмену замороженных за рубежом активов россиян
    Путин подписал указ по обмену замороженных за рубежом активов россиян
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов может быть обменяна на замороженные активы россиян, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В Центробанке ТАСС пояснили, что сперва будут созданы условия для разблокировки средств в первую очередь розничных российских инвесторов. Заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа «С».

    В Кремле ранее заявили, что в США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы. Там пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

    Коментарии (45)
    8 ноября 2023, 15:56
    Путин указал на попытки НАТО выйти за свои географические рамки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс пытается расширить географические рамки своей деятельности, нарушая собственные доктрины, заявил президент России Владимир Путин в ходе встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем.

    «Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния, причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    По словам Путина, США, действуя в своих корыстных интересах, втягивают страны НАТО в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стараясь создавать там новые военно-политические альянсы. Глава государства отметил, что Россия и ее союзники видят это, и реагируют «спокойно, взвешенно».

    «Мы все это видим и вместе с нашими друзьями – в том числе и прежде всего с Китайской Народной Республикой – реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям», – сказал он.

    В среду в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем.

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    9 ноября 2023, 05:11
    Путин прибыл в Казахстан

    Самолет Путина приземлился в Астане

    Путин прибыл в Казахстан
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Казахстан, его самолет приземлился в Астане, сообщают информационные агентства.

    В Астане Путин проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, ожидается подписание ряда документов. Также лидеры двух стран в формате видео-конференц-связи примут участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Костанае, передает ТАСС.

    Напомним, российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан дал интервью «Казахстанской правде». Путин назвал формирование справедливого миропорядка тенденцией мирового развития и отметил, что русский язык является общим достоянием и фактором дружбы России и Казахстана.

    Коментарии (9)
    9 ноября 2023, 10:41
    Путин прибыл в госрезиденцию на переговоры с Токаевым в Астане

    Президент Владимир Путин прибыл в госрезиденцию Акорда на переговоры с Токаевым в Астане

    Путин прибыл в госрезиденцию на переговоры с Токаевым в Астане
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин приехал в госрезиденцию Акорда на переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Уточняется, что после беседы лидеры по видеосвязи подключатся к пленарному заседанию XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящего в Костанае, передает ТАСС.

    В резиденции президента Акорда (пер. «белая ставка») преобладает белый цвет, который в семантике тюркской культуры считается священным, а также золотой, синий и зеленый цвета. Рядом с Акордой располагается правительственно-административный квартал и основные достопримечательности Астаны – монумент Байтерек, Дворец мира и согласия, Хан Шатыр, мечеть Хазрет Султан.

    Рано утром в четверг Путин прибыл в Казахстан, ожидается подписание ряда документов.

    Коментарии (3)
    8 ноября 2023, 21:53
    Путин удивился отсутствию инфраструктуры для лечения рака на бывших территориях Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин удивился бездействию Киева в борьбе с онкологическими заболеваниями на прежних территориях Украины и указал на необходимость создания системы помощи онкобольным в новых российских регионах.

    В ходе совещания с членами правительства Путин поинтересовался у министра здравоохранения России Михаила Мурашко: «А что, когда там Украина хозяйничала, ничего не происходило и ничего не делали в этом плане – по борьбе с онкозаболеваниями?» – пишет ТАСС.

    Министр ответил, что фактически в новых регионах России отсутствовала как таковая инфраструктура для лечения рака – в наличии имеется устаревшее оборудование, выпущенное в 1970–1980-х годах.

    Мурашко подчеркнул, что «систему нужно создавать если не с нуля, то близко к тому», и рассказал о планах по развитию инфраструктуры для лечения онкозаболеваний. «Надо делать», – распорядился глава государства и призвал не забывать о подготовке и переподготовке врачей и медперсонала.

    Ранее Мурашко рассказал о снижении смертности от онкологии в России.

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    9 ноября 2023, 13:12
    Токаев назвал визит Путина в Казахстан историческим
    Токаев назвал визит Путина в Казахстан историческим
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение.

    «Ваш визит имеет очень большое политическое, можно сказать, и историческое значение. Всем известно, что Казахстан и Россия – союзники, стратегические партнеры. Нас объединяют крепкие узы дружбы, общая история и тесные духовные связи», – сказал Токаев, обращаясь к Путину.

    Он отметил, что Россия и Казахстан сохранили и преумножили главное богатство – братские чувства и добрососедские отношения между двумя народами. «С удовлетворением отмечаю, что сегодня наше взаимодействие является успешным», – передает ТАСС слова главы республики.

    Путин со своей стороны напомнил, что скоро исполняется десять лет со дня заключения базового договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. «Действительно, он стал прочной основой для развития наших многоплановых дружеских отношений, я бы хотел именно этот аспект наших отношений подчеркнуть – именно дружеских отношений», – сказал российский лидер.

    «Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно развиваются, успешно развиваются, цифры об этом ярко говорят», – заключил Путин.

    Ранее Путин отмечал, что Россия и Казахстан наращивают расчеты в торговле в национальных валютах.

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    9 ноября 2023, 12:40
    Анонсировано открытие генконсульства России в казахстанском Актау

    Токаев: Генконсульство России в казахстанском Актау откроется в ближайшее время

    Анонсировано открытие генконсульства России в казахстанском Актау
    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральное консульство России откроется в городе Актау на западе Казахстана в ближайшее время, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с лидером России Владимиром Путиным.

    По его словам, в ближайшее время планируется открытие генерального консульства России в Актау, что имеет очень большое значение со всех точек зрения, передает ТАСС.

    Токаев напомнил, что в текущем году в Екатеринбурге открылось Генеральное консульство Казахстана. Кроме того, он отметил, что казахстанские генконсульства успешно функционируют в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

    Напомним, в ноябре 2022 года замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, индонезийском Бали, а также в Гродно, Актау и Самарканде.

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    8 ноября 2023, 16:04
    Путин рассказал о взаимодействии России и КНР в области перспективных вооружений

    Путин: На первое место во взаимодействии России и КНР в ВТС выходят перспективные вооружения

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о возрастающем значении сотрудничества Москвы и Пекина в военной области, он назвал особенно важным взаимодействие в высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе.

    «Немаловажное, все возрастающее значение приобретает наше сотрудничество, наши контакты в военной и военно-технической сферах», – сказал Путин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся, передает ТАСС.

    По словам Путина, «что касается военно-технической [области], то здесь, конечно, на первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах, имея в виду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, имея в виду современные перспективные виды вооружения, которые, безусловно, обеспечат стратегическую безопасность как России, так и Китайской Народной Республики».

    Ранее Путин заявил, что Москва и Пекин не формируют никаких военных союзов, отношения России и Китая носят конструктивный характер.

    Коментарии (2)
    8 ноября 2023, 18:30
    Путин объявил благодарность за заслуги в развитии культуры Родиону Газманову

    Путин объявил благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры Родиону Газманову

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность артисту Родиону Газманову и композитору, лидеру группы «Дюна» Виктору Рыбину за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовых актов.

    Кроме того, благодарность объявлена жене солиста группы «Дюна» Наталье Сенчуковой, музыканту Веронике Кожухаровой, скульптору, члену Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Андрею Коробцову, артистке Аглае Шиловской, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что указом президента России Владимира Путина народный артист России, певец Николай Басков награжден Орденом почета.

    Коментарии (9)
    8 ноября 2023, 20:08
    Путин поручил Газпрому разработать дорожную карту по газификации Биробиджана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил компании «Газпром» разработать дорожную карту по газификации Биробиджана до 2032 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

    «Рекомендовать публичному акционерному обществу «Газпром» разработать... и утвердить планы-графики («дорожные карты»)... по подключению города Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года», – приводит сообщение RT.

    В начале октября российский лидер Владимир Путин совместно с президентами Узбекистана и Казахстана дал старт поставкам российского газа в эти две страны. После этого стало известно, что Газпром рассматривает транзит газа в третьи страны через Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

    Коментарии (3)
    8 ноября 2023, 15:29
    Путин: Россия и Китай не создают военных союзов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин не формируют никаких военных союзов, отношения России и Китая носят конструктивный характер.

    «Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. А наше с вами взаимодействие носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки», – сказал Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем, передает ТАСС.

    Путин в ходе встречи попросил передать привет и наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину, а также слова благодарности за теплый прием. Российский лидер подчеркнул, что между ним и китайским коллегой сложились «дружеские, хорошие личные и деловые отношения», что дает возможность поддерживать стратегический характер межгосударственных связей.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества.

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    8 ноября 2023, 21:28
    Путин поручил создать историко-культурный «Музей памяти» на Колыме

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году реализовать историко-культурный проект «Музей памяти» на месте бывших исправительно-трудовых лагерей в Магаданской области, поручение дано по итогам прошедшего в сентябре совещания у главы государства по развитию дальневосточных городов.

    «Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Магаданской области и государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы «Государственный музей истории ГУЛАГа» в связи с 70-летием со дня образования Магаданской области обеспечить до 2030 года реализацию историко-культурного проекта «Музей памяти», предусмотрев выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на указанные цели», – приводит поручение ТАСС.

    Доклад поручено предоставить до 1 июля 2024 года.

    Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Музей памяти» планируется строительство двух музеев под открытым небом на месте бывших исправительно-трудовых лагерей Бутугычаг и Днепровский на Колыме.

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    8 ноября 2023, 20:52
    Путин поручил утвердить план социально-экономического развития городов Дальнего Востока

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил утвердить планы социально-экономического развития городов Дальневосточного федерального округа до 2030 года, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

    «Утвердить планы комплексного социально-экономического развития Владивостокской (г. Владивосток, г. Артем, г. Большой Камень Приморского края), Нерюнгринской, Хабаровской городских агломераций, городских округов г. Благовещенск, г. Белогорск Амурской области, г. Биробиджан, г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, городского поселения г. Краснокаменск Забайкальского края, Арсеньевского, Уссурийского городских округов на период до 2030 года», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Доклад необходимо представить 25 декабря 2023 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

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    9 ноября 2023, 12:13
    Казахстан призвал Россию координировать усилия по продбезопасности

    Токаев: России и Казахстану важно координировать усилия в обеспечении продбезопасности

    Tекст: Ольга Никитина

    России и Казахстану в условиях глобальных вызовов важно координировать усилия по обеспечению продовольственной безопасности, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

    «В условиях беспрецедентных глобальных вызовов нашим странам как никогда важно координировать усилия по обеспечению продовольственной безопасности», – приводит его слова ТАСС.

    Путин в ходе форума отметил, что Москва и Астана совместно ведут масштабные проекты по производству и поставкам высококачественной сельскохозяйственной техники.

    В этой связи он отметил, что Ростсельмаш и Петербургский тракторный завод «не только экспортируют свою продукцию, но и занимаются локализацией ее сборки на казахстанской территории».

    Также Путин пригласил представителей российских и казахстанских регионов принять участие в следующем форуме регионов двух стран, который пройдет в 2024 году в Уфе.

    По словам российского лидера, в партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей. «Будем и дальше поощрять стремление регионов сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия и, конечно, поддержим все ваши полезные начинания», – заверил он.

    Ранее Путин заявил, что в этом году фиксируется очень хороший урожай пшеницы в России, страна удержит первое место в мире по экспорту.

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    9 ноября 2023, 11:41
    Путин заявил, что Россия останется мировым лидером по экспорту пшеницы

    Президент Владимир Путин: Россия останется мировым лидером по экспорту пшеницы

    Tекст: Александра Юдина

    В этом году фиксируется очень хороший урожай пшеницы в России, страна удержит первое место в мире по экспорту, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

    По его словам, ожидается сохранение экспортного потенциала на уровне 60 млн тонн, Россия уверенно удержится на месте мирового лидера по экспорту такого важного товара, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о готовности Москвы выполнять все обязательства по экспорту зерновых, в том числе в Пакистан, однако Минсельхоз России предложил временно запретить вывоз пшеницы из страны.

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