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    30 комментариев
    9 ноября 2023, 09:57

    Армия Израиля захватила укрепленные позиции ХАМАС на севере сектора Газа

    Армия Израиля захватила укрепленные позиции ХАМАС в Джебалии на севере сектора Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Захвачена укрепленная позиция ХАМАС «Форпост 17» в западной части Джебалии на севере сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

    В заявлении указано, что военнослужащие бригады «Нахаль» завершили операцию по захвату укрепленной военной позиции, передает ТАСС.

    Отмечается, что военные Израиля завершили захват позиции «после десяти часов боев, в процессе ликвидировав террористов».

    Кроме того, известно, что захвачено большое количество оружия, обнаружены шахты террористических туннелей, в том числе та, что расположена возле детского сада.

    Накануне Израиль заявил о потере ХАМАС контроля над севером Газы.

    В США уже признали, что в результате израильских операций в секторе Газа было огромное число жертв среди мирного населения.

    8 ноября 2023, 20:43
    СМИ: Соглашение о перемирии в Газе может быть заключено в ближайшее время

    Asharq: Соглашение о перемирии в Газе может быть заключено в ближайшее время

    СМИ: Соглашение о перемирии в Газе может быть заключено в ближайшее время
    @ Mohammad Abu Elsebah/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Уже в ближайшее время могут быть достигнуты договоренности о гуманитарном перемирии в секторе Газа, сообщил телеканал Asharq («Аш-Шарк») со ссылкой на источник в службах безопасности Египта.

    Источник рассказал, что израильские власти согласились на временное прекращение боевых действий в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения заложников.

    Коментарии (11)
    8 ноября 2023, 16:20
    Посол Израиля назвал сроки согласования эвакуации россиян из сектора Газа

    Посол Израиля: Согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Процесс согласования списков для эвакуации граждан РФ из сектора Газа через КПП Рафах может занять около двух недель, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.

    Как сказал посол в ответ на вопрос о том, сколько может занять согласование выезда россиян из Газы через КПП Рафах, египетская сторона поставила ограничение в 500-600 человек в день, «если будут пропускать 600 в день, это может занять две недели», передает ТАСС.

    При этом Бен Цви не ответил на вопрос, почему россиян не было в списках согласованных на днях граждан СНГ.

    Ранее СМИ сообщили, что Израиль задерживает эвакуацию граждан России и стран СНГ из Газы.

    Коментарии (9)
    8 ноября 2023, 18:38
    В Израиле объяснили митинги в поддержку Палестины провалами в образовании

    В Израиле объяснили митинги в поддержку Палестины провалами в образовании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пропалестинские демонстрации, проходящие по всему миру на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, являются следствием провалов высшего образования, заявил министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер.

    Дермер заявил, что митинги в поддержку Палестины – «обвинительный акт системе высшего образования», передает РИА «Новости». Люди, которые принимают участие в таких демонстрациях, «выступают не за мир, а за разрушение еврейского государства», 95% из них считают, что «Израиля не должно существовать», считает министр.

    На прошлой неделе пропалестинские протестующие заблокировали вокзал в Лондоне.

    Коментарии (15)
    9 ноября 2023, 01:40
    Беспилотник США сбит у побережья Йемена

    Пентагон признал, что хуситы сбили беспилотник США у побережья Йемена

    Беспилотник США сбит у побережья Йемена
    @ Leslie Pratt/USAF/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник США MQ-9 Reaper сбит у побережья Йемена силами хуситов, подтвердил Пентагон.

    В среду представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что ПВО хуситов сбила американский беспилотник MQ-9. Сариа заявил, что БПЛА «осуществлял враждебные разведывательные действия» над территориальными водами Йемена для «поддержки израильского режима», передает ТАСС.

    Представитель Пентагона подтвердил, что хуситы сбили MQ-9. Расследование ведет Центральное командование американских вооруженных сил, в зону ответственности которого входит Ближний Восток, передает РИА «Новости».

    Напомним, йеменские хуситы заявили о проведении «военной операции» против Израиля. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал о перехвате эсминцем ВМС США, находящимся в северной части Красного моря, ракет и беспилотников йеменских хуситов.

    Коментарии (4)
    8 ноября 2023, 23:19
    Израиль заявил о потере ХАМАС контроля над севером Газы

    Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Хагари заявил о потере ХАМАС контроля над севером сектора Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа, на юге есть более безопасный район для жителей анклава, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари.

    Хагари отметил, что в «безопасный район» направлены «лекарства, еда и вода». Он отметил, что за день около 50 тыс. жителей анклава «перешли с севера сектора Газа на юг», поскольку осознали, что «ХАМАС потерял контроль на севере», передает РИА «Новости».

    Напомним, СМИ со ссылкой на источник в службах безопасности Египта заявили, что соглашение о перемирии в Газе может быть заключено в ближайшее время. При этом глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что прекращения огня не будет без освобождения заложников.

    Коментарии (12)
    9 ноября 2023, 05:36
    Турция потребовала распространять международное право не только на Украину

    МИД Турции указал ЕС на необходимость распространять международное право не только на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Международное право должно распространяться не только на Украину, но и на Ближний Восток, заявил МИД Турции, комментируя доклад Еврокомиссии.

    Еврокомиссия в докладе по странам-кандидатам заявила о зависимости Турции от России в вопросах поставок ископаемого топлива и об усилении торгово-экономические связей двух стран, передает РИА «Новости».

    Также ЕК высказалась о позиции Турции по палестино-израильскому конфликту. МИД Турции ответил, что считает «критику» из-за «несовместимой с ЕС» позиции Анкары «хвалебной» оценкой. По мнению Турции, ЕС «стоит не на своем месте в истории перед лицом гражданской бойни, вышедшей из тьмы Средневековья в XXI век».

    Турция подчеркнула, что политики, в основе которой лежат «общечеловеческие ценности, международное право и гуманитарные принципы», нужно придерживаться не только в отношении Украины или других регионов Европы, она должна распространяться «на весь мир, включая Ближний Восток».

    Напомним, ЕК рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2023, 00:58
    Испанский министр призвала страны разорвать дипотношения с Израилем

    И.о. министра по социальным правам Испании Беларра призвала страны разорвать дипотношения с Израилем

    Испанский министр призвала страны разорвать дипотношения с Израилем
    @ Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Испания и другие государства должны разорвать дипломатические отношения с Израилем, так как израильский премьер Беньямин Нетаньяху является военным преступником, заявила и.о. министра по социальным правам Испании Ионе Беларра.

    Беларра заявила о необходимости направить «правильный политический посыл» об отказе «иметь отношения с военным преступником». Комментируя возможные шаги по отношению к Израилю в связи с его действиями в секторе Газа, Беларра отметила, что «можно многое сделать». Она заявила, что можно «ввести санкции против Нетаньяху и его политического кабинета, подать в Международный уголовный суд на всех, кто несет ответственность за нанесение ударов по Газе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.

    Напомним, несколько стран уже отозвали своих послов из Израиля. Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль «военным преступником».

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    9 ноября 2023, 08:34
    В Пентагоне испугались появления у «Хезболлы» российских ЗРК

    В Пентагоне увидели риски «колоссальной эскалации» в случае появления российских ЗРК у «Хезболлы»

    Tекст: Ольга Никитина

    Появление у ливанского движения «Хезболла» российских ЗРК привело бы к «колоссальной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке, заявила заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль на слушаниях в Конгрессе.

    Высокопоставленный представитель Пентагона отметила, что это «нанесло бы огромный урон безопасности Израиля», особенно в то время, когда США, по ее словам, «напряженно работают, чтобы не допустить открытия второго фронта», передает РИА «Новости».

    Ранее американские СМИ писали, что в США обеспокоены якобы возможными поставками российских ПВО «Панцирь» движению «Хезболла» в Сирии.

    В Кремле подчеркивали, что такие сообщения ни на чем не основываются. Он говорил также, что любые «озабоченности» американская сторона может донести до России, используя экстренные каналы связи.

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    9 ноября 2023, 03:00
    Израиль и США нанесли удары по Сирии

    Израильская и американская авиация нанесли удары по военным объектам Сирии

    Израиль и США нанесли удары по Сирии
    @ Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге страны. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил об ударах авиации США по целям на востоке Сирии.

    Минобороны Сирии сообщило, что в среду вечером «израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны Баальбека в Ливане». Ударам подверглись «некоторые военные позиции в южном регионе». В результате «нанесен некоторый материальный ущерб», передает РИА «Новости».

    Остин сообщил, что два истребителя F-15 «в целях самообороны нанесли на востоке Сирии удар по объекту, используемому» Корпусом стражей исламской революции Ирана и «связанными с ним группировками», передает ТАСС.

    По версии США, Вашингтон таким образом ответил на «серию атак против американских военнослужащих в Ираке и Сирии», чтобы показать готовность США «защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы». Остин заявил, что США «продолжат осуществлять в Ираке и Сирии миссии» по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

    Напомним, военные базы США в Сирии и Ираке подверглись новым обстрелам и атакам беспилотников.

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    8 ноября 2023, 14:12
    Сторонники «Хезболлы» заявили о подбитии почти 120 израильских танков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Члены вооруженного крыла ливанской шиитской партии «Хезболла» утверждают, что с начала вооруженного конфликта с Израилем подбили по меньшей мере 119 танков Merkava, говорится в заявлении организации.

    Как сообщили в организации, за прошедшие 33 дня войны бойцы «Хезболлы» смогли уничтожить или серьезно повредить 119 израильских танков Merkava, передает ТАСС.

    Израильская сторона эту информацию пока не прокомментировала.

    Ранее ХАМАС опубликовало видео уничтожения израильского танка Merkava Mk4.

    Коментарии (3)
    8 ноября 2023, 23:57
    США признали «огромное число жертв» израильских операций в Газе

    Представитель Госдепа признал «огромное число жертв» израильских операций среди мирных жителей сектора Газа

    Tекст: Антон Антонов

    США признают, что в результате израильских операций в секторе Газа было огромное число жертв среди мирного населения, заявил замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

    Пател признал, что «были огромные последствия для мирного населения». По его словам, американская сторона «напрямую говорила» с Израилем о том, что борьба должна вестись с боевиками ХАМАС, «а не с мирным населением». По мнению Вашингтона, «дополнительные шаги» могли бы способствовать «минимизации последствий для мирного населения», передает ТАСС.

    Напомним, Пател говорил, что Белый дом не рассматривает вопрос о том, являются ли действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он отказался комментировать возможность такого рассмотрения действий Израиля в будущем.

    Коментарии (4)
    9 ноября 2023, 07:46
    Турция задумалась об обвинении Израиля через МУС в военных преступлениях

    Yeni Safak сообщила об изучении Турцией возможности обвинения Израиля через МУС в военных преступлениях

    Турция задумалась об обвинении Израиля через МУС в военных преступлениях
    @ Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа, сообщают СМИ.

    Работа ведется через структуры суда в Гааге. Вопрос рассматривался во вторник на заседании исполкома правящей Партии справедливости и развития под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает ТАСС со ссылкой на Yeni Safak.

    Также обсуждались инициативы по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, которые собираются рассмотреть в воскресенье в Джидде участники саммита Организации исламского сотрудничества. Как заявил Эрдоган, если на саммите не удастся добиться «ожидаемого результата», нужно будет организовать «более масштабную встречу и начать новую дипломатическую атаку по урегулированию в Газе».

    Напомним, Анкара отозвала посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара для консультаций в связи с событиями в секторе Газа. Эрдоган заявил о намерении объявить Израиль военным преступником.

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    8 ноября 2023, 11:37
    В Иране указали на признание Израилем наличия ядерного оружия

    Глава Организации по атомной энергии Ирана: Израиль подтвердил наличие ядерного оружия

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о том, что Израиль может нанести ядерный удар по сектору Газа, можно считать признанием наличия у еврейского государства атомного оружия, выразил мнение глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

    По его словам, этим признанием Израиль «угрожает угнетенному и невинному народу сектора Газа», и бросает вызов основным принципам международного права и Устава ООН, передает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

    Также Эслами отметил, что международное агентство по атомной энергии и особенно его генеральный директор должны подойти к этому вопросу с независимых позиций.

    Кроме того, глава ОАЭИ призвал незамедлительно осудить данные угрозы, объявить об их последствиях и сообщить об этом инциденте Совету Безопасности ООН.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

    Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

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    8 ноября 2023, 20:34
    В ХАМАС согласились освободить заложников в обмен на своих соратников

    Tекст: Валерия Городецкая

    ХАМАС освободит удерживаемых заложников исключительно в рамках сделки по их обмену на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев и участников движения, заявили в его боевом крыле – группировке «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    Официальный представитель группировки Абу Убайда заявил, что «единственный и очевидный путь» к освобождению заложников – заключение сделки по их полному или частичному обмену, передает ТАСС.

    Убайда добавил, что в тюрьмах Израиля находятся бойцы ХАМАС, палестинские женщины и гражданские лица, на которых движение готово обменять заложников.

    На прошлой неделе в ХАМАС заявили о гибели более 60 заложников из-за ударов Израиля по Газе.

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    8 ноября 2023, 14:15
    Палестина отвергла любые идеи по отделению Газы от Западного берега Иордана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство Палестины отвергает любые идеи по отделению сектора Газа от Западного берега реки Иордан, заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш, сообщил канал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    По его словам, сектор Газа не должен быть изолирован от Западного берега, поскольку это даст возможность Израилю отвергнуть мысль о создании единого палестинского государства, передает ТАСС.

    Аль-Хаббаш добавил, что Газа и Западный берег реки Иордан – земля палестинцев.

    Ранее Палестина обвинила Израиль в ударе по семи больницам в Газе.

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