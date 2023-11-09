Армия Израиля захватила укрепленные позиции ХАМАС на севере сектора Газа

Армия Израиля захватила укрепленные позиции ХАМАС в Джебалии на севере сектора Газа

Tекст: Александра Юдина

В заявлении указано, что военнослужащие бригады «Нахаль» завершили операцию по захвату укрепленной военной позиции, передает ТАСС.

Отмечается, что военные Израиля завершили захват позиции «после десяти часов боев, в процессе ликвидировав террористов».

Кроме того, известно, что захвачено большое количество оружия, обнаружены шахты террористических туннелей, в том числе та, что расположена возле детского сада.

Накануне Израиль заявил о потере ХАМАС контроля над севером Газы.

В США уже признали, что в результате израильских операций в секторе Газа было огромное число жертв среди мирного населения.