Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.2 комментария
Армия Израиля захватила укрепленные позиции ХАМАС на севере сектора Газа
Армия Израиля захватила укрепленные позиции ХАМАС в Джебалии на севере сектора Газа
Захвачена укрепленная позиция ХАМАС «Форпост 17» в западной части Джебалии на севере сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
В заявлении указано, что военнослужащие бригады «Нахаль» завершили операцию по захвату укрепленной военной позиции, передает ТАСС.
Отмечается, что военные Израиля завершили захват позиции «после десяти часов боев, в процессе ликвидировав террористов».
Кроме того, известно, что захвачено большое количество оружия, обнаружены шахты террористических туннелей, в том числе та, что расположена возле детского сада.
Накануне Израиль заявил о потере ХАМАС контроля над севером Газы.
В США уже признали, что в результате израильских операций в секторе Газа было огромное число жертв среди мирного населения.